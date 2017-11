Người Mỹ chết vì dùng thuốc quá liều còn cao lính Mỹ chết trong cuộc chiến Việt Nam

Theo dữ kiện mới nhất của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) được công bố đầu tuần này, trong năm 2016 đã 64,070 người chết vì dùng thuốc cũng như ma túy quá liều lượng. Đó là mức tăng 21 phần trăm so với năm trước đó. Trong tổng số những ca tử vong do dùng thuốc quá liều, có chừng ba phần tư giờ là do opioid. Đây là một loại chất gây nghiện bao gồm thuốc giảm đau được bác sĩ kê toa, cũng như ma túy và các phiên bản tổng hợp mạnh như fentanyl.Một bản phúc trình mới từ Diễn Đàn Nghiên Cứu Điều Hành Cảnh Sát (PERF), một tổ chức nghiên cứu độc lập tập trung vào “những vấn đề quan trọng trong công tác cảnh sát,” đưa những con số này vào trong bối cảnh.Theo bản phúc trình cho biết, thêm nhiều người Mỹ đã chết vì dùng thuốc quá liều trong năm 2016, nhiều hơn so với số lượng người Mỹ mất mạng trong cả cuộc chiến Việt Nam, tổng cộng là 58,200 người.Tổ chức này nói rằng họ đang tập trung nỗ lực vào dịch bệnh opioid, vì “mặc dù có công việc vỡ đất mà cảnh sát và những cơ quan khác đang làm, nhưng trận dịch này vẫn tiếp tục trở nên tệ hơn.”Bản phúc trình cũng cho biết rằng 64,070 người chết vì dùng thuốc, thuốc gây nghiện và ma túy trong năm đó là nhiều hơn so với 35,092 người chết vì tai nạn xe trong năm 2015.Số người chết vì bệnh AIDS trong năm tệ nhất của cuộc khủng hoảng AIDS, khi 50,628 người thiệt mạng trong năm 1995.Năm cao điểm cho những vụ giết người ở Hoa Kỳ, khi 24,703 người đã bị sát hại trong năm 1991.Các vụ tự sát, gia tăng ở Mỹ trong gần 30 năm, và tổng cộng lên tới 44,193 vụ trong năm 2015.Dữ liệu cũng cho thấy rằng những liều quá cao của những loại thuốc tổng hợp, chẳng hạn như fentanyl - từ 50 tới 100 mạnh hơn morphine thuốc giảm đau- đang thúc đẩy những mức tăng đáng kể trong số lượng tử vong do dùng quá liều opioid.CDC đã xác định 15,466 cái chết vì dùng heroin quá liều trong năm 2016, trong khi đó 20,145 vụ thiệt mạng vì fentanyl hoặc những chất tổng hợp opioid khác.