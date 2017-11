Người nổ súng từng có án tích

Theo báo cáo ngày 19/11 của UBND huyện Nghi Lộc, ngày 11/7/2011, UBND xã Nghi Quang ban hành văn bản về việc đề nghị tuyển dụng công chức xã có nội dung: Sau khi thống nhất với Thường trực Đảng ủy, UBND xã Nghi Quang đề nghị UBND huyện Nghi Lộc tuyển dụng 3 công chức chuyên môn. Sau đó, UBND huyện Nghi Lộc đã thu hồ sơ trong đó có 5 chỉ tiêu tuyển dụng 5 chức danh trưởng công an (tất cả là những người đã được cử đi đào tạo trung cấp công an).

Ngày 14/12/2011, hội đồng tuyển dụng đã thông qua danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển vào các chức danh công chức, trong đó ông Thấu cùng bốn người khác dự tuyển vào 5 chức danh Trưởng Công an của 5 xã ở huyện Nghi Lộc.

Bản khai lý lịch của ông Thấu có xác nhận của UBND xã Nghi Quang: “Không có thông tin về tiền án, là con thương binh 1/4 (đã mất), đang công tác tại ban công an xã Nghi Quang. Năm 2007 được ngành công an tuyển chọn đi đào tạo tại trường Trung cấp An ninh nhân dân I và đã tốt nghiệp 2009 để tạo nguồn thay thế ông Trần Văn Hùng, Trưởng Công an xã do tuổi cao…”.

Ngày 21/6/2012, UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành quyết định tuyển dụng ông Thấu vào công chức Trưởng Công an xã Nghi Quang kể từ 7/2012. Đến 3/2013, ông Thấu được bổ nhiệm ngạch công chức chính thức Trưởng Công an xã Nghi Quang.

UBND huyện cho rằng quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng, thu hồ sơ, tổ chức thi tuyển, công khai kết quả, thông báo trúng tuyển, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, quyết định tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng không nhận được đơn thư, thông tin hoặc phản ánh của cá nhân hay tổ chức liên quan tới ông Thấu. Kể cả việc ông Thấu đã bị TAND huyện Nghi Lộc xử 12 tháng tù treo vào năm 1998.

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết, việc ông Thấu bị TAND huyện Nghi Lộc tuyên phạt ông Thấu 12 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng, thời gian thử thách 18 tháng, Công an huyện đã làm rõ và báo cáo lên UBND huyện.

Trong khi đó, ông Phạm Hồng Quang – Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc cho biết: “Nếu ông Thấu thi vào ngành công an thì chắc chắn với lý lịch đó dù đã xóa án tích thì vẫn không được. Tuy nhiên thời điểm đó ông Thấu thi tuyển ở dạng công chức xã”.

Trước đó, Báo Gia đình và Xã hội thông tin, lúc 15h ngày 9/11, tại UBND xã Nghi Quang xảy vụ bắn súng bằng đạn cao su. Người bắn súng được xác định là ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng công an xã và người bị bắn là ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch xã này.

Ông Thanh bị trúng 4 phát đạn ở hai bả vai và được các đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu và xuất viện ngay trong ngày vì vết thương nhẹ. Riêng ông Thấu bị cơ quan công an tạm giữ.

