Người sáng tạo lá cờ cầu vồng LGBT qua đời

NEW YORK – Ông Gilbert Baker, người đã sáng tạo ra lá cờ cầu vồng biểu tượng cho cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới) vừa qua đời ở tuổi 65. Ông Baker qua đời trong lúc ngủ tại nhà ở New York vào tối 27 tháng 3. Ông Gilbert Baker lần đầu thiết kế lá cờ này để sử dụng trong Ngày tự do đồng tính (Gay Freedom Day) vào ngày 25 tháng 6, 1978, ở San Francisco, nơi được xem là "thủ phủ" của người đồng tính trên thế giới.

Ban đầu, lá cờ do ông Baker thiết kế có đến 8 màu tượng trưng cho 8 khía cạnh khác nhau của con người. Lá cờ này được ông Baker cùng 30 tình nguyện viên khác tự nhuộm vải và may. Sau đó khi sản xuất với số lượng lớn, vì những khó khăn khi nhuộm vải màu hồng nên màu hồng được bỏ đi và lá cờ còn lại 7 màu. Nhưng rồi nhu cầu về số sọc chẵn trên lá cờ để tạo sự cân bằng trên đường diễn hành đã khiến 2 sọc màu chàm và màu lam bị thay bằng 1 sọc màu xanh dương đậm, tạo nên lá cờ lục sắc thường được sử dụng ngày nay.

Khi sáng tạo ra lá cờ, Baker từng nói rằng ông muốn truyền đạt ý tưởng về sự đa dạng và sự hòa hợp, sử dụng "thứ gì đó từ tự nhiên để thể hiện rằng tình dục là quyền con người.” Năm 2015, Bảo tàng Nghệ thuật đương đại New York đã thêm lá cờ này vào bộ sưu tập thiết kế của họ và gọi đây là "một cột mốc thiết kế quan trọng.” Sau khi ông Baker qua đời, một lá cờ lục sắc khổng lồ đã được giăng lên ở San Francisco tại nơi gần tòa nhà Harvey Milk Plaza, nơi được đặt tên theo Harvey Milk- chính trị gia đầu tiên công khai mình là người đồng tính. Ngoài ra, một lễ thắp nến cũng được tổ chức bên dưới lá cờ vào tối ngày thứ Sáu để tiễn đưa ông.

Khủng bố có thể dùng dụng cụ kiểm tra phi trường

LOS ANGELES – Mối lo ngại về an ninh tại phi trường đang được chú ý, sau khi cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho rằng các nhóm khủng bố có thể đang sở hữu các dụng cụ kiểm tra an ninh, vốn thường được dùng tại các phi trường. Các tổ chức khủng bố có thể dùng các dụng cụ an ninh này để kiểm tra khả năng của chúng, trong việc giấu chất nổ trong máy laptop và các dụng cụ điện tử khác.

Tin tức này được công bố vào 1 tuần sau khi nhà chức trách cấm đem các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động lên một số chuyến bay bay vào Hoa Kỳ. Lệnh cấm này được ban hành do các cơ quan tình báo thu được thông tin cho rằng, các tổ chức khủng bố liên quan đến Nhà Nước Hồi Giáo đang tìm cách sử dụng các thiết bị điện tử để đem bom lên các chuyến bay thương mại.

Bộ Nội An Hoa Kỳ không bình luận gì về các tin tức này, nhưng ra một thông cáo nói rằng: “Các tin tức tình báo đáng tin cậy cho thấy, các tổ chức khủng bố vẫn đang tiếp tục nhắm vào các chuyến bay thương mại, bằng cách âm mưu giấu chất nổ trong các thiết bị điện tử. Chính phủ Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục thu thập và đánh giá thông tin tình báo. Việc này cho phép Bộ Nội An và Cơ quan An Toàn Giao Thông TSA liên tục đánh giá thủ tục an ninh hàng không và giữ an toàn cho hành khách. Vì mục tiêu này, chúng tôi đã sử dụng một hệ thống bảo an với nhiều tầng an ninh, gồm những biện pháp công khai và biện pháp ngầm.