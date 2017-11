Người tiêu dùng đang 'nóng lòng' chờ đợi Black Friday 2017

Black Friday năm nay nhằm thứ sáu (24.11), diễn ra sau ngày Lễ Tạ ơn (rơi vào thứ năm lần thứ 4 trong tháng 11) và được coi là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất ở Mỹ.

Nhưng khi xu hướng mua sắm tập trung hơn vào trực tuyến, nhiều cửa hàng đã bắt đầu khởi động các chương trình tiền Black Friday để mọi người dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những món hàng hời trước khi Black Friday diễn ra. Ví dụ, Amazon đang thực hiện một số giao dịch cho ngày Black Friday vào thứ sáu (17.11), tức trước sự kiện mua sắm chính thức đúng 1 tuần.

Trong khi đó, một lễ hội mua sắm khác là Cyber Monday (27.11) luôn diễn ra sau Black Friday. Nó từng là một sự kiện riêng cho đến năm ngoái khi trở thành một phần mở rộng cho Black Friday.

Black Friday là gì?

Ngày đặc biệt này có xuất xứ từ tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra vào thứ sáu sau Lễ Tạ ơn năm 1965 ở Philadelphia (Mỹ), khi hàng trăm nghìn người Mỹ chen chúc nhau ở các con phố, vỉa hè đi mua sắm để sửa soạn cho lễ Noel sắp đến. Và theo truyền thống được xem là ngày bắt đầu mùa mua sắm Giáng sinh, tương tự như Boxing Day ở nhiều quốc gia Khối thịnh vượng chung. Trong năm 2010, gã khổng lồ bán lẻ Amazon đã giới thiệu khái niệm này đến Vương quốc Anh. Asda, thuộc sở hữu của Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất của Mỹ, cũng tham gia chương trình vào năm 2013.

Black Friday 2017 có gì thú vị?

Ở thời điểm hiện tại chưa thể biết chắc chắn những kế hoạch mà các nhà bán lẻ muốn áp dụng trong dịp Black Friday năm nay nhưng có một số lời khuyên mà người tiêu dùng nên nắm bắt trước khi ngày này diễn ra.

Amazon sẽ bắt đầu cung cấp các món hàng Black Friday vào thứ sáu (17.11) mà người tiêu dùng có thể truy cập vào đây để tìm kiếm món hàng ưng ý. Nhiều khả năng các nhà bán lẻ khác cũng sẽ bắt đầu học theo Amazon khi thực hiện các giao dịch trước ngày 24.11, vì vậy mọi người hãy quan sát trên các kênh liên quan.

Với Black Friday năm nay, sẽ rất có ý nghĩa khi người tiêu dùng quan tâm đến các mặt hàng lớn như điện thoại, máy tính xách tay, TV, tủ lạnh hoặc máy giặt với các mức giá bán giảm rất nhiều so với mức giá mà bạn phải trả trước đây.

Bên cạnh đó, Black Friday cũng là thời điểm để mua những món quà Giáng sinh rẻ tiền, vì vậy mọi người hãy tìm những thứ như đồ chơi giảm giá, máy chơi game… Các món hàng ưa thích khác như Xbox One X, Nintendo Switch hay Microsoft Surface Pro, MacBook Pro hoặc Google Pixel cũng rất đáng xem.

Đáng buồn là thật khó để mọi người có thể săn đón những chương trình giảm giá dành cho các sản phẩm mới nhất của Apple hoặc Samsung. Thay vào đó, người tiêu dùng có thể thử xem qua những sản phẩm ra mắt trước đây của các hãng này, chẳng hạn như iPhone 7 hoặc 7 Plus, cũng như Galaxy Note 7 Fan Edition.

Người tiêu dùng đã chi bao nhiêu cho Black Friday năm ngoái?

Hiệp hội bán lẻ lớn nhất nước Mỹ ngày 27.11 năm ngoái cho biết người tiêu dùng Mỹ đã tiêu khoảng 44,5 tỉ USD trong dịp Black Friday 2016. Tuy nhiên, theo khảo sát của Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF), hơn 154 triệu người tiêu dùng đã đi mua sắm trong dịp lễ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27.11, tăng 2% so với con số 151 triệu người mua hàng 1 năm trước đó do nhiều mặt hàng giảm giá mạnh và những khuyến mại hấp dẫn.

Còn theo VoucherCodes.co.uk và Trung tâm nghiên cứu bán lẻ Anh (CRR), người tiêu dùng nước này đã chi 5,8 tỉ bảng trong 4 ngày giữa Black Friday và Cyber Monday 2016 – tăng 15% so với năm 2015. Các nhà bán lẻ trực tuyến đã thu được khoảng 2,8 tỉ bảng, tăng khoảng 20% so với mức 2,3 tỉ bảng trong năm 2015. Riêng trong ngày Black Friday, các chuyên gia ước tính rằng 1,27 tỉ bảng đã được chi tiêu trong vòng 24 giờ, tăng 16% so với năm ngoái.

Nhưng Black Friday vẫn còn thua xa so với Lễ độc thân (Single’s Day) vào ngày 11.11 của người Trung Quốc. Kết thúc lễ năm ngoái, người tiêu dùng nước này đã chi tiêu 17,8 tỉ USD trong 24 giờ. Trong dịp Single’s Day năm nay, riêng tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của tỉ phú Jack Ma cũng đạt doanh thu kỷ lục 25,4 tỉ USD.

Thành Luân