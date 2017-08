Người trẻ chết dùng thuốc quá liều tăng 19%

Chỉ trong vòng một năm, tỷ lệ thiệt mạng vì dùng thuốc quá liều ở Mỹ đã tăng 19%. Nếu trước đó có 3.1 trường hợp tử vong / 100,000 trẻ vị thành niên, thì trong giai đoạn 2014-2015, con số này tăng lên 3.7 / 100,000. Số liệu này liên quan đến thanh thiếu niên có độ tuổi từ 15 đến 19, và vừa được Trung Tâm Thống Kê Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ công bố.



Hầu hết các trường hợp tử vong do dùng thuốc quá liều là do chủ ý dùng thuốc giảm đau nhóm opioid, bao gồm cả thuốc giảm đau được kê toa như oxycodone và các loại bất hợp pháp như heroin và fentanyl.

Số liệu cho thấy những ca tử vong do dùng thuốc quá liều ở độ tuổi trẻ vị thành niên tương đối ổn định trong một khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2011 và sau đó giảm nhẹ từ năm 2012 đến năm 2014, nhưng gần đây lại gia tăng.



Vào năm 2015, có 772 trường hợp tử vong vì dùng thuốc quá liều được báo cáo cho nhóm tuổi từ 15 đến 19. Con số này chỉ chiếm 1.4% trong tổng số 52,404 người chết do thuốc quá liều cùng năm đó. Hơn 33,000 người chết do dùng quá liều thuốc có chất opioids. Theo tờ The Times, vấn đề này sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ vào năm 2017.



Tổng Thống Donald Trump, mới đây đã tuyên bố về cuộc khủng hoảng dùng thuốc thuộc nhóm opioid mang tính “khẩn cấp quốc gia” vì nó đang tiếp cận với những người trẻ tuổi.



"Cách tốt nhất để ngăn chặn trẻ vị thành niên nghiện ma túy và dùng thuốc quá liều là làm mọi cách để ngăn ngừa sự tiếp cận ngay từ lần đầu tiên," ông Trump cho biết trong tháng này tại một cuộc họp với các thành viên Nội các và cố vấn về dịch.



"Nếu họ không thử, họ sẽ không gặp rắc rối gì, nhưng nếu họ đã bắt đầu, thì thật là khó khăn để dứt khỏi những chất này. Vì vậy, nếu chúng ta có thể, hãy tiếp xúc và bằng mọi cách nói chuyện với những người trẻ này rằng những loại thuốc này không tốt, bất kể được sử dụng như thế nào.”



Nhưng việc sử dụng thuốc nhóm opioid đâu chỉ có trong giới trẻ vị thành niên! Tiến sĩ Andrew Kolodny, người nghiên cứu các chính sách liên quan đến opioid tại Đại học Brandeis cho biết những người lớn tuổi người Mỹ, 20 tuổi đến 80 tuổi, còn bị ảnh hưởng nhiều hơn.



Năm 2016, Cơ Quan Kiểm Soát Thuốc và Thực Phẩm Mỹ (FDA) đã khuyến cáo về tất cả các loại thuốc giảm đau opioid về những rủi ro và nguy cơ lạm dụng, nghiện thuốc, quá liều và tử vong liên quan đến việc sử dụng opioid.



Nhiều cơ quan truyền thông đã vào cuộc và lên tiếng cảnh báo trên báo chí Mỹ rằng, số người chết vì sử dụng thuốc quá liều đang tăng nhanh ở Mỹ, chủ yếu là các thuốc giảm đau nhóm opioid.

Số người chết vì dùng thuốc quá liều nhóm opioid cao hơn cả số người tử vong trong các cuộc chiến mà Mỹ tham gia, hay tử vong do tai nạn, điều này đã khiến người ta ví sử dụng thuốc giảm đau ở Mỹ dẫn đến tử vong là một đại dịch.