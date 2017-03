Người Việt gốc tị nạn chế game "Moses the Freedom Fighter" cho chơi miễn phí, giúp người tị nạn Syria

Màn ảnh từ trò chơi Moses the Freedom Fighter

WESTMINSTER - Con của người tị nạn Việt Nam sống tại Nam California đã chế tạo một trò chơi điện tử mà mọi người có thể chơi trên điện thoại, máy tính bảng, hay bất cứ máy nào chạy bằng Android hoặc iOS. Trò chơi này được gọi là Moses the Freedom Fighter (Mosses, Chiến Sĩ Cho Tự Do), và được cung cấp miễn phí bắt đầu từ ngày thứ Tư hôm nay. Đặc biệt hơn nữa, người chơi có thể đóng góp tiền tùy hỉ, bao nhiêu cũng được, vào quỹ của Oxfam, một tổ chức phi chính phủ đang trợ giúp các cộng đồng bị thiếu thốn trên khắp thế giới. Tất cả tiền đóng góp sẽ được Oxfam đưa vào quỹ cứu giúp người tị nạn Syria.





Vũ Đăng Khoa (đeo kiếng đen) cùng với nhóm bạn ở Sài Gòn trong hình chụp năm 2016. (Ayotree cung cấp)