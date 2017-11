Người vô gia cư rời khu vực bờ sông Santa Ana

Vào ngày thứ Sáu, dưới sự giám sát của các nhân viên thuộc Sở cảnh sát Orange County, hàng chục người vô gia cư còn ở lại khu lều trại dọc bờ sông Santa Ana đã dùng những giờ khắc cuối cùng để thu dọn đồ dùng cá nhân, trước khi rời khỏi khu vực này theo lệnh của nhà chức trách quận hạt. Trước đó, khoảng 100 đến 200 người vô gia cư đã sống trong các lều trại dựng tạm, dọc bờ sông Santa Ana từ đường Edinger đến đường Harbor.

Một số người vô gia cư cho biết, họ sẽ đi dọc sông Santa Ana lên hướng bắc, và sẽ dựng lều ở gần sân Angel Stadium tại Anaheim, nơi không bao gồm trong khu vực được áp dụng lệnh cấm xâm nhập mới được Hội đồng Orange County ban hành gần đây. Việc người vô gia cư tụ tập tại bờ sông Santa Ana đã khiến thành phố Fountain Valley phải nhận thư than phiền liên tục của cư dân trong nhiều tháng, vì các lý do an ninh, tiếng ồn, ma túy, rác, và nhiều vụ gây rối khác. Theo lệnh mới của quận hạt, khu vực đường chạy xe đạp dọc bờ sông Santa Ana, từ đường Adams tới Imperial Highway, sẽ đóng cửa vào ban đêm, từ 6 giờ tối tới 7 giờ sáng, và công chúng chỉ có thể có mặt trong khu vực này khi trời còn sáng.

Gia đình 4 người chết trong vụ giết-tự sát

UTAH - Một gia đình bốn người, vừa dọn từ Thụy Sỹ đến Utah theo công việc, đã bị bắn chết cùng con chó của gia đình, trong một vụ giết người - tự sát, theo cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu. Thi thể ông Timothy Griffith, 45 tuổi, vợ là Jessica Griffith, 42 tuổi, con gái Samantha, 16 tuổi, và con trai Alexendre, 5 tuổi, được tìm thấy vào đêm thứ Năm, tại nhà của họ ở thành phố Mapleton. Gia đình này mới dọn tới Utah vào tháng 7, sau khi ông Timothy nhận được một việc làm tại đây.

Cảnh sát đến ngôi nhà lúc 9 giờ tối, sau khi những người hàng xóm báo rằng đã không nhìn thấy gia đình này trong nhiều ngày, nhưng đèn trong nhà vẫn sáng, và xe của họ không có dấu hiệu di chuyển. Ông Timothy cũng không đến sở làm trong nhiều ngày. Các cảnh sát đã gọi cửa nhưng không có người trả lời. Tuy nhiên, vì cảm thấy lo ngại, họ đã tháo cửa sổ để leo vào nhà, và phát giác thi thể cùng con chó, đều chết vì bị bắn.

Nhà chức trách cho biết, nhân viên đến kiểm tra cảm thấy lo ngại do người hàng xóm đã báo rằng, gia đình này có con chó sủa rất dữ khi có người gõ cửa. Tuy nhiên, cảnh sát đã không nghe thấy âm thanh gì trong nhà. Đại diện cảnh sát nói, vị trí của các thi thể khiến nhân viên điều tra tin rằng đây là một vụ giết người - tự sát. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra.

Thêm một nghệ sĩ Hollywood nhận tội tấn công tình dục

Nghệ sĩ hài Louis C.K. vào thứ Sáu đã thừa nhận rằng, các thông tin về việc ép buộc quan hệ tình dục mà 5 phụ nữ đang tố cáo ông là điều có thật. C.K. viết: "Các câu chuyện đó là điều có thật. Vào thời điểm đó, tôi tin rằng những điều tôi làm là bình thường, vì tôi có hỏi ý họ. Nhưng sau này, tôi nhận ra rằng, khi bạn có quyền lực mạnh hơn đối với một người nào đó, việc nói đến chuyện tình dục với họ sẽ đặt họ vào tình thế cảm thấy khó xử và bị ép buộc."

Cũng trong ngày thứ Sáu, nhà phát hành bộ phim mới của Louis C.K., là phim "I love you, Daddy," đã hủy bỏ công chiếu bộ phim trên toàn quốc. Hãng Netflix cũng thông báo hủy bỏ kế hoạch thực hiện chương trình diễn hài với C.K. Đồng thời, các hãng FX Networks và FX Productions cũng cho biết đã ngừng hợp tác với C.K., và hủy các hợp đồng của họ với hãng sản xuất của C.K. là Pig Newton.

Được bồi thường $7.5 triệu vì bị thương ở Walmart

ALABAMA - Một người đàn ông sống tại Alabama, từng bị trượt chân và té bể xương hông khi đi mua dưa hấu tại cửa hàng Walmart, đã được bồi thẩm đoàn phán quyết cho bồi thường $7.5 triệu Mỹ kim. Vụ kiện dân sự giữa ông Henry Walker và hãng Walmart diễn ra trong một phiên tòa có bồi thẩm đoàn, tại thành phố Phenix, tiểu bang Alabama. Theo đơn kiện, ông Walker nói rằng chân ông bị kẹt trong bệ gỗ bên dưới thùng đựng dưa hấu, khi ông đang lựa dưa hấu tại cửa hàng Walmart ở thành phố Phenix vài ngày 25 tháng 6, 2015.

Đại diện Walmart nói: "Chúng tôi rất thất vọng với phán quyết. Chúng tôi biết ơn sự phục vụ của bồi thẩm đoàn, nhưng chúng tôi tin rằng khoản bồi thường này là quá mức so với các chi tiết thực tế của vụ kiện. Chúng tôi dự định sẽ kháng cáo." Luật sư của ông Walker cho rằng, Walmart nên che đậy các bệ gỗ để khách hàng không bị vướng chân. Theo hồ sơ tòa án, Walmart khẳng định cách trình bày hàng hóa này không gây nguy hiểm, và bất kỳ sự bất cẩn nào ở đây đều là lỗi của ông Walker. Hãng Walmart cũng cho biết, cách bày hàng hóa này vẫn đang được tiếp tục sử dụng tại các cửa hàng của hãng.

Target ngừng bán fidget spinner vì độ chì cao

MINNESOTA - Vào thứ Sáu, hãng Target đã ngừng bán món đồ chơi "fidget spinner" trên trang web của hãng và tại các cửa hàng, sau khi một tổ chức bênh vực người tiêu thụ chỉ trích rằng đồ chơi này có nồng độ chì quá cao. Vào ngày thứ Năm, tổ chức Nghiên cứu vì lợi ích công cộng US PIRG đã công bố báo cáo thường niên, cho biết 2 loại fidget spinner bán tại các cửa hàng Target có nồng độ chì rất cao.

Tổ chức US PIRG đã cung cấp báo cáo này cho Target, trước khi công bố cho truyền thông. Hãng Taget ban đầu tuyên bố sẽ tiếp tục bán sản phẩm này, cho rằng các chiếc spinner này đáp ứng mọi hướng dẫn của Ủy Ban Sản Phẩm An Toàn CPSC, vì chúng được xếp vào loại "sản phẩm đại chúng," thay vì "đồ chơi." Tuy nhiên, đến thứ Sáu, hãng bán lẻ này đã đổi ý. Target nói: "Vì các lo ngại của dư luận, hãng quyết định ngừng bán sản phẩm spinner này. Ngoài ra, Target cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp, để bảo đảm mọi sản phẩm spinner được giao cho Target đều đáp ứng các hướng dẫn của CPSC về sản phẩm dành cho trẻ em.

Theo luật Hoa Kỳ, các loại đồ chơi trẻ em có các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, đặc biệt là về nồng độ chì và nhựa dẻo. Tuy nhiên, fidget spinner lại được CPSC coi là "sản phẩm đại chúng" dành cho người trưởng thành. Việc xếp loại này giúp fidget spinner tránh được các tiêu chuẩn an toàn. Cơ quan CPSC không đặt giới hạn về nồng độ chì cho các sản phẩm giành cho người trưởng thành, dù việc tiếp xúc nhiều với chì đều là nguy hiểm đối với mọi người ở mọi độ tuổi.



Tòa Bạch Ốc có phụ tá Chánh Văn Phòng mới

Chính phủ Trump sắp sửa công bố việc bổ nhiệm ông Jim Carroll làm phó Chánh văn phòng, để thế chỗ bà Kirstjen Nielsen, người vừa được Tổng Thống Donald Trump đề cử để lãnh đạo Bộ Nội An. Ông Carroll trước đây là cố vấn cho Phòng quản lý ngân sách Tòa Bạch Ốc, và cũng là thành viên kỳ cựu trong ban cố vấn, từ những ngày đầu của chính phủ Trump. Nếu được bổ nhiệm, ông Carroll sẽ là người thứ ba đảm nhận vị trí cấp phó phụ tá cho Chánh văn phòng John Kelly, trong vòng 10 tháng sau khi Tổng Thống Trump nhận nhiệm sở.

Trước khi gia nhập chính phủ Trump, ông Carroll từng là cố vấn tại Washington của hãng xe Ford Motor Co. Trong khi đó, bà Nielsen, một đồng minh thân cận của Chánh văn phòng John Kelly, đã điều trần trước Thượng Viện vào đầu tuần này, trong quá trình đánh giá cho chức vụ Bộ Trưởng Nội An. Thượng Viện hiện vẫn chưa bỏ phiếu về việc đề cử bà Nielsen. Việc đưa ông Carroll thế chỗ bà Nielsen là một phần của quá trình thay đổi lớn trong nội bộ nhân viên Tòa Bạch Ốc. Hiện có tin tức cho rằng, một phó Chánh văn phòng khác, ông Rick Dearborn, sẽ rời khỏi West Wing và chuyển đến làm việc tại Bộ Thương Mại.

Thượng Viện công bố dự luật thuế

Vào chiều thứ Năm, đảng Cộng Hòa Thượng Viện đã công bố dự luật thuế của riêng viện lập pháp này, trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump đang hối thúc Quốc Hội phải có được một đạo luật thuế mới vào trước lễ Thanksgiving. Dự luật thuế Thượng Viện có nhiều điểm tương đồng với phiên bản của Hạ Viện, nhưng cũng có một số khác biệt quan trọng.

Dự luật Thượng Viện tiếp tục cho phép khấu trừ chi phí y tế, trong khi phiên bản Hạ Viện hủy bỏ khoản khấu trừ này. Đồng thời, dự luật Thượng Viện cũng hoãn việc giảm thuế doanh nghiệp đến năm 2019. Trong khi đó, Hạ Viện đề nghị thực hiện việc giảm thuế doanh nghiệp ngay lập tức, và giảm dần dần từ 35% xuống còn 20% vào năm 2022. Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng Thống Trump cám ơn Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện vì đã đưa ra các đề nghị cải tổ thuế của họ, cùng với dự luật Tax Cuts and Jobs Act của Hạ Viện. Ông Trump cũng gọi đây là bước tiến quan trọng, trong việc đem đến một đạo luật cải tổ thuế mang tính lịch sử cho người dân Hoa Kỳ.

Trong khi đó, tại Hạ Viện, các buổi tranh luận về dự luật thuế đã kết thúc với việc mọi đề nghị chỉnh sửa của đảng Dân Chủ đều bị đánh bại. Chủ Tịch Ủy Ban Phương Hướng và Giải Pháp Hạ Viện, ông Kevin Brady, đã đưa ra một số điều chỉnh vào thứ Năm, để bảo đảm dự luật thuế Hạ Viện sẽ không làm tăng thêm $1.5 ngàn tỷ Mỹ kim vào thâm hụt ngân sách, như dự đoán trước đó của Phòng ngân sách quốc hội CBO. Ông Brady cũng duy trì khoản tiền khấu trừ chi phí nuôi con, thay vì hủy bỏ khoản khấu trừ này như phiên bản gốc của dự luật thuế. Hạ Viện sẽ bỏ phiếu cho dự luật này vào tuần sau.