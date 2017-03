Nguồn nước tại thị trấn Canada đổi sang màu… hồng đậm

ALBERTA – Vào tuần trước, người dân tại thị trấn Onoway, thành phố Alberta, miền nam Canada đã vô cùng lo sợ và ngạc nhiên khi thấy nước từ vòi nước trong nhà đột nhiên chuyển sang màu hồng. Sự việc được người dân phát hiện vào tối ngày 27 tháng 2. Ngay hôm sau, chính quyền Onoway đã gởi thông báo chính thức kèm lời xin lỗi đến cư dân thành phố. Họ cho biết sẽ nhanh chóng kiểm tra lại nguyên nhân chính xác của hiện tượng bất thường này.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu ban đầu, nhà chức trách tin rằng nguyên nhân là do một van nước nào đó trong hệ thống xử lý đã làm rò rỉ thuốc tím (kali permanganate) vào toàn bộ đường ống cung cấp nước cho hơn 1,000 người dân địa phương. Thông thường, thuốc tím thường được dùng để loại bỏ các chất cặn bẩn và độc tố trong nước trước khi sử dụng. Nếu lượng thuốc được cho vào quá nhiều có thể làm nước đổi sang màu hồng hoặc tím. Thị trưởng Onoway cho rằng, hiện tượng này sẽ không gây ra ảnh hưởng nào nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Thành phố Nhật chìm trong biển mây

CHICHIBU - Thiên nhiên kỳ thú luôn khiến chúng ta bất ngờ với vô số hiện tượng lạ lùng. Vào đêm ngày 3 tháng 3 vừa qua, tại khu vực Chichibu, ngoại ô thành phố Tokyo, Nhật Bản, nhiều người đã ngỡ ngàng khi thấy một biển mây xuất hiện, khiến quang cảnh khu đô thị trở nên mờ ảo. Khác với vẻ ồn ào như nội thành Tokyo, Chichibu lại tương đối ít các tòa cao ốc và có nhiều đồi núi. Với sự xuất hiện của biển mây kỳ lạ, khu vực này bỗng trở nên lung linh, huyền ảo. Trong vài ngày qua, Chichibu bỗng trở thành điểm đến của những người thích khám phá.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia khoa học, hiện tượng biển mây (Unkai) là hiện tượng khí quyển đặc biệt. Nó chỉ diễn ra khi không khí hay sương mù bị giữ lại ở sát mặt đất và không thể bay lên cao. Tuy không tồn tại lâu, nhưng hiện tượng này vẫn tạo ra cảnh tượng đặc biệt, khiến người dân thích thú. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ kỳ ảo, biển mây cũng gây không ít khó khăn cho việc di chuyển. Nhà chức trách đã phải khuyến cáo người dân nên đi chậm khi lái xe hơn.

Nhân viên cứu hỏa tử nạn khi tắt bảng chiếu phim khiêu dâm

MEXICO – Hôm thứ Ba, một nhân viên cứu hỏa Mexico đã bị té thiệt mạng, sau khi anh cố gắng tắt một màn hình quảng cáo cỡ lớn trên đường, đang chiếu phim khiêu dâm. Màn hình quảng cáo ở San Antonio, Mexico bị các tay hacker tấn công và chiếu phim khiêu dâm, với cảnh một phụ nữ đang dùng đồ chơi tình dục. Lực lượng cứu hỏa được gọi tới để sửa lại bảng quảng cáo, vì lo ngại những thứ trên màn hình sẽ làm các tài xế trên xa lộ Periferico Sur ngay cạnh đó bị phân tâm.

Nhân viên cứu hỏa Alvaro Jimenez Gonzalez nhận nhiệm vụ trèo lên màn hình để chỉnh sửa, tuy nhiên, anh bước hụt chân nên ngã xuống đất thiệt mạng. Nhà chức trách Mexico đã yêu cầu công ty quản lý bảng quảng cáo phải gia tăng biện pháp an ninh, để tránh hacker tấn công lần nữa.

Giải cứu cá mập bị dao cắm trên đầu

CARIBBEAN - Một huấn luyện viên dạy lặn biển ở quần đảo Cayman, thuộc vùng biển Caribbean đã rút con dao cắm trên đầu một con cá mập, giúp con vật tiếp tục hoạt động bình thường. Anh Brett Johnson, một huấn luyện viên lặn ở khu du lịch Cayman Brac Beach Resort, bắt gặp con cá mập miệng dẹt (Ginglymostoma cirratum) với một con dao dài cắm trên đầu, cạnh rạn san hô Snapper Reef hôm 27 tháng 2.

"Lúc đầu, con cá mập trông như đang ngủ, nhưng sau đó chúng tôi nhận thấy có thứ gì đó nhô ra từ đầu nó", anh Johnson kể. Trong video do một vị khách trong đoàn lặn ghi lại và chia sẻ trên Facebook, Johnson bơi đến gần con cá mập và cẩn thận rút con dao ra khỏi đầu nó. "Con cá mập dường như vẫn khỏe, và chúng tôi thậm chí còn trông thấy nó bơi xung quanh rạn san hô vào lần khác. Tôi không biết điều gì đã xảy ra hay tại sao nó lại bị lao cắm vào đầu, nhưng thật may là nó đã bình phục,” anh Johnson nói.

"Cá mập là một phần quan trọng trong hệ sinh thái và không có lý do gì để giết chúng. Sẽ thật tốt nếu tất cả bến tàu có bảng báo nhắc nhở cộng đồng rằng, việc tấn công cá mập là bất hợp pháp ở vùng biển Cayman", Johnson nói.

Bắc Cực có thể sẽ tan hết băng vào giữa thế kỷ

NA UY - Các nhà khoa học cảnh báo, Bắc Băng Dương có thể sẽ không còn là biển băng lần đầu tiên trong vòng 100,000 năm nữa, nếu con người không có cách hạn chế tốc độ ấm lên toàn cầu ở mức 2 độ C. Khu vực này đang trải qua sự tăng mạnh về nhiệt độ trong những thập kỷ gần đây so với phần còn lại của thế giới. Nhiệt độ mùa đông ở đảo Spitsbergen phía bắc Na Uy cao hơn 8-11 độ C so với mức trung bình giữa năm 1961-1990.

Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khí hậu ở hầu hết khu vực Bắc bán cầu, làm tăng số lượng những cơn bão nguy hiểm. Biển băng phản xạ phần lớn năng lượng từ ánh sáng Mặt Trời. Nếu biển băng biến mất, tốc độ ấm lên toàn cầu cũng sẽ gia tăng. Bắc Cực sẽ được xem là hết băng nếu diện tích băng giảm xuống dưới 1 triệu cây số vuông. Điều này có nghĩa vùng biển bao quanh Bắc Cực sẽ quang đãng và lượng băng còn lại chủ yếu tập trung ở những hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi phía bắc nước Nga và Canada.

Tháng 9 năm ngoái, biển băng Bắc Cực giảm xuống khoảng 4.1 triệu cây số vuông, mức thấp thứ hai so với 3.4 triệu vào năm 2012, theo Trung tâm dữ liệu băng và tuyết Hoa Kỳ. Biển băng Nam Cực hiện nay ở mức thấp kỷ lục với 2.14 triệu cây số vuông, so với 3.16 triệu vào năm 1981 - 2010.