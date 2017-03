Nguyễn Đạt Thịnh: Ăn gian người nghèo

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



Giáo sư Timothy Jost dạy luật tại Washington University và Lee University School of Law, vừa viết một bài bình luận mang tựa đề “The Republican health-care bill is all about shortchanging the poor” (đạo luật bảo hiểm y tế của đảng Cộng Hòa chỉ là âm mưu gian lận người nghèo).



Đạo dự luật mới được gọi là The American Health Care Act -AHCA (Luật Y Tế Hoa Kỳ) được quảng cáo như chính sách mới về chăm sóc y tế của đảng Cộng Hòa, để thay thế đạo luật cũ The Affordable Care Act -ACA -thường được nôm na gọi là ObamaCare.



Giáo sư Jost viết, “Quảng cáo như vậy nhưng mục đích thật sự của đạo luật này không phải là health-care reform -cải cách việc trị bệnh- cũng chẳng phải là để loại bỏ luật ACA. Sự thật AHCA chỉ là nỗ lực khổng lồ để tái phối trí tài sản đem tài sản của những người Mỹ nghèo nhất nước, hiến cho những người Mỹ giầu nhất nước.”



Đừng tưởng “những người Mỹ nghèo nhất nước” không còn có gì đáng giá để nhà nước Cộng Hòa lấy đem cho “những người Mỹ giầu nhất nước.” Họ còn tấm thẻ bảo hiểm sức khỏe, và họ đang có mỗi người $5,000 tiền lệ phí bảo hiểm mà luật ACA đã tặng họ mỗi năm; đem con số $5,000 lệ phí bảo hiểm nhân cho 20 triệu người, để thấy cuộc “chuyển ngân” vĩ đại này lên đến $100 tỉ mỗi năm.



Đa số quý vị dân biểu -cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa- đều nhận ra “tiền thật, tiền giả,” và đều nỗ lực chống không cho thông qua luật AHCA. Chính phủ Donald Trump cũng thấy quyết tâm chống đối của toàn khối dân biểu Dân Chủ, và một phần dân biểu Cộng Hòa; Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan cũng thấy. Nhưng họ không quan tâm vì họ có biện pháp bắt buộc khối dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận.



Trưởng khối đa số tại Hạ Viện, Dân Biểu Steve Scalise nói với phóng viên truyền thông, “Hôm nay -thứ Năm 9 tháng 3, 2017- là ngày ObamaCare bắt đầu sụp đổ; đừng hỏi tôi tại sao, vì quý vị chỉ cần nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của các dân biểu vừa bỏ phiếu thông qua AHCA trong ủy ban của họ cũng đủ hiểu là chiến thuật thảo luận Marathon của chúng tôi rất hiệu nghiệm, sau trên 30 tiếng đồng hồ ngồi mọc rễ trong phòng họp, quý vị dân biểu hiền lành hơn.”



Dân Biểu Steve Scalise mô tả thái độ “dễ bảo” hơn của các dân biểu sau 30 tiếng đồng hồ thảo luận marathon.



Ủy Ban Hỗn Hợp Về Thuế, ước tính dự luật sẽ cắt giảm thuế gần $600 tỷ đô la trong 10 năm. Trung Tâm Ngân Sách và Các Ưu Tiên Chính Sách trình bày giả thuyết cho rằng việc AHCA bãi bỏ các khoản thuế Medicare sẽ đủ để giúp 400 người có thu nhập cao nhất của Hoa Kỳ miễn thuế, mỗi người $7 triệu Mỹ kim/năm.



Ông Jost nhấn mạnh trọng tâm của AHCA là thực tế thực hiện cuộc tái phối trí tài sản một cách ồ ạt, đem tài sản từ những người nghèo nhất bỏ vào túi những người giàu có nhất



Nội quy điều hành và hóa đơn của các doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân cũng chứng minh xu hướng tương tự để giúp người giầu, giầu thêm.



Năm 2020, luật AHCA sẽ chấm dứt khoản tín dụng thuế và các khoản thanh toán giảm phí chia sẻ mà ACA đã cung cấp cho những người mua ObamaCare có thu nhập thấp và trung bình



Quỹ Kaiser Family phác họa một đồ hình chứng minh là luật AHCA sẽ mỗi năm mỗi giam bớt những khoản giúp đỡ người già và người nghèo.



Luật AHCA còn cho phép các hãng bảo hiểm gia tăng bảo hiểm phí theo sự tăng tiến tuổi tác của thân chủ, tạo ra cảnh người trẻ đóng bảo hiểm y tế nhẹ hơn người già, có thể nhẹ hơn đến hai lần, vì người già được chính phủ cấp tax credit bằng hai lần người trẻ.



Không chỉ riêng giáo sư Jost, vạch trần chân tướng “tái phối trí lợi tức” của dự luật AHCA, mà nhiều tổ chức y tế như những hội đoàn bệnh viện, hội đoàn y tá, hôm thứ Tư 8 tháng 3, 2017, cũng lên tiếng bênh vực ACA Affordable Care Act (ObamaCare), theo chân Hiệp Hội Bác Sĩ Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối luật AHCA, hôm thứ Ba.



Trong thư ngỏ gửi những nhà làm luật, Hiệp Hội Nhân Viên Bệnh Viện viết, “Chúng tôi là những tổ chức chăm sóc cho mọi người bước qua ngưỡng cửa bệnh viện, ngưỡng cửa phòng mạch; chăm sóc bệnh nhân không chỉ là trọng trách của chúng tôi thôi, mà việc chăm sóc họ cũng còn là điều ràng buộc do luật pháp ấn định, do đó chúng tôi quyết liệt bảo vệ quyền của mọi người được bảo hiểm y tế.”



Hiệp Hội Bác Sĩ The American Medical Association, cũng viết thư ngỏ cho quý vị chính khách Cộng Hòa, như sau, “Mặc dù chúng tôi đồng ý là luật ACA còn nhiều khiếm khuyết cần sửa đổi, nhưng chúng tôi vẫn không thể yểm trợ dự luật AHCA qua văn bản hiện nay, vì AHCA sẽ làm rất nhiều người mất quyền được chăm sóc y tế, và nguy cơ tiềm ẩn đó sẽ gây tổn thương cho bệnh nhân.”



Nói cách khác bệnh viện và bác sĩ không tin là luật AHCA chỉ đổi tấm thẻ bảo hiểm y tế của người nghèo -đổi từ ObamaCare ra TrumpCare- mà còn cướp thẻ bảo hiểm đó, cướp quyền được chăm sóc.



Thêm nhiều tổ chức y tế khác cũng lên tiếng bất tín nhiệm dự luật AHCA, như Hiệp Hội các Trường Thuốc (Association of American Medical Colleges), Hiệp Hội Y Tế Thiên Chúa Giáo (the Catholic Health Association of the United States), Hiệp Hội các Bệnh Viện Nhi Đồng (the Children“s Hospital Association).



Hiệp Hội AARP (American Association of Retired Persons-Hội Người Hồi Hưu) viết, “thành viên đảng Cộng Hòa đang lúng túng sắp xếp những nguồn lợi đến từ các doanh nghiệp và các lợi ích khác có thể hưởng lợi từ các khoản thuế thấp hơn nếu dự luật AHCA được thông qua. Mọi người cùng có lợi: các công ty bảo hiểm đang lọt vào bên trong hàng rào, các công ty lớn khác như công ty dược phẩm vẫn chực sẵn bên lề.”



Mọi người chờ chia thịt con voi già bị bắn chết; không ai muốn mất phần. Trong phiên họp hôm thứ Tư, 8 tháng 3, tổng thống bảo quý vị chính khách bảo thủ là dự luật AHCA sẽ gặp đôi chút khó khăn trên Thượng Viện; tuy nhiên ông sẽ tạo áp lực bằng những cuộc biểu tình của quần chúng, như thành tích ông đã làm trong lúc tranh cử.



Tuy nhiên, mọi việc rồi cũng sẽ xuôi thuận theo ý của tổng thống, và nguồn lợi lớn hàng ngàn tỉ Mỹ kim mà Tổng Thống Barack Obama đã chia xẻ cho người nghèo, sẽ được luật AHCA gom trở lại cho giới “tinh hoa” của dân tộc Hoa Kỳ.



Không còn chút quyền hành nào nữa, ông Obama cũng giữ ý không ra mặt, không lên tiếng trong lúc “tuyệt tác phẩm nhân đạo” của ông đang bị xé nát, xé từng trang, từng trang.

Giáo sư Jost nêu lên câu hỏi, “Số phận của những công dân Mỹ đã già yếu, bệnh hoạn, lại còn mất thẻ bảo hiểm thì sao?”



Hỏi rồi, ông tự mình trả lời mình, “Họ chỉ là thịt bị ném vào chuồng cọp.”

Không ai quan tâm đến chuyện nhỏ đó, người bệnh không thuốc cứ chết, chính khách Cộng Hòa cứ thông qua dự luật AHCA, để vô hiệu hóa thẻ bảo hiểm y tế của người nghèo. Ủy ban Ways and Means của Hạ Viện lập kỷ lục với 18 tiếng đồng hồ thảo luận không ngưng, không nghỉ và đã thông qua AHCA.

Thiện chí “ăn thịt người nghèo” bảo đảm sắp làm cho nước Mỹ GREAT AGAIN. (ndt)