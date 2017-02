Nguyễn Đạt Thịnh: Cử tri phẫn nộ

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



Toàn thể 435 dân biểu và 100 nghị sĩ Liên Bang làm việc tại Hoa Thịnh Đốn; mỗi năm họ có một vài thời gian recess (nghỉ ngơi) trong lúc Quốc Hội ngưng họp, để trở về địa phương họ cư trú và tiếp xúc với cử tri; những cuộc tiếp xúc này được gọi là town hall meeting, hoặc town hall forum; town hall là nghị trường của thị trấn.





Tranh đấu cho bảo hiểm y tế Obamacare

Nhiều người đã biểu tình bên ngoài tòa nhà liên bang Wilshire Federal Building ở dưới phố Los Angeles ngày thứ Bảy. Họ kêu gọi chính phủ Donald Trump đừng phá bỏ các chương trình bảo hiểm y tế Medicare, Medicaid, và nhất Affordable Care Act thường được gọi là Obamacare. Trong gần hai tuần qua, nhiều cuộc biểu tình, hội họp với các dân biểu, nghị sĩ ở các thành phố trên toàn quốc đều có một chủ đề chung, là kêu gọi ông Trump đừng bỏ Obamacare vì chương trình này đã cứu mạng nhiều người. Phụ nữ trong tình cầm bảng mang ý nghĩa “Đừng làm nước Mỹ bệnh trở lại.” (David McNew/ Getty Images)



Sinh hoạt này có từ thế kỷ thứ 19, và tạo lợi thế cho các chính khách Cộng Hòa, vì đa số người Mỹ trắng là đảng viên Cộng Hòa và có ý thức chính trị cao hơn người Mỹ da mầu nên họ tham dự những cuộc town hall meeting rất đông, và góp ý kiến sôi nổi; trong lúc những town hall meeting của đảng Dân Chủ lại ít người tham dự, ít người góp ý vì phần đông họ là người thiểu số yếu Anh ngữ và ngại mất thì giờ, không thích tham dự town hall meeting.



Nhưng từ một tháng nay, tình hình đổi khác, cô Kristen Wyatt quan sát sự thay đổi này và viết một bài tường thuật trên bản tin của hãng thông tấn Associated Press.



“Các chính khách Cộng Hòa thắng thế 6 năm trước, nhờ những cuộc hội thảo thị trấn - town hall meetings- và nhờ cử tri bất bình với mầu da của vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, đã thắng lớn, nắm quyền kiểm soát Quốc Hội trong sáu năm vừa rồi; giờ này những nhà làm luật, đảng viên Cộng Hòa phải đối diện với sự phẫn nộ của cử tri đối với Tổng Thống Donald Trump; nhất là đối với quyết định của ông thay thế luật ObamaCare -đạo luật đang cung cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gần 20 triệu người Mỹ nghèo. Giờ này phe thụ hưởng sự phẫn nộ của cử tri là các chính khách Dân Chủ."



Một điển hình là cuộc hội thảo town hall meetings của Nghị Sĩ Bill Cassidy tại Metairie, Louisiana, hôm 22 tháng Hai, 2017.



Công chúng la hét, chất vấn ông về những việc làm của tổng thống Donald Trump

Một số phụ nữ tín đồ Hồi Giáo chất vấn ông về sắc lệnh cấm công dân thuộc 7 quốc gia Hồi Giáo không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ.



Tín đồ Hồi Giáo chất vấn Nghị Sĩ Cassidy về chính sách kỳ thị tôn giáo của Tổng Thống Donald Trump.

Dân biểu Steve Womack trở về tiểu bang Arkansas, tổ chức hội luận town hall meeting với cử tri hôm thứ Ba, 21 tháng Hai, 2017; ông than thở mô tả đám đông khoảng 150 người tới tham dự hội luận với ông là “đám cử tri phẫn nộ.”

"Họ chỉ nói một chiều -cái chiều chống chính quyền; họ cũng chỉ nói bằng một giọng -giọng phẫn nộ, và họ không nghe tôi nói gì cả. Họ điên như một đám sát nhân."



Thật ra cử tri chất vấn ông Womack về tội vội vàng hủy bỏ luật ObamaCare; họ bảo ông là luật đó chưa giết ai cả, nhưng nhiều người sẽ chết nếu mất bảo hiểm y tế.



Tại Iowa, anh tị nạn Zalmay Naizi, người A Phú Hãn, lớn tiếng hỏi Nghị Sĩ Chuck Grassley, "Tôi theo đạo Hồi Giáo, Tổng Thống Donald Trump chống Hồi Giáo, liệu tôi có được yên thân sống ở đây nữa không?"



Tại Ohio, Dân Biểu Jim Jordan tránh không muốn gặp cử tri trong một buổi hội luận town hall meeting; nhân lễ President Day, ông đến thăm căn nhà cổ của cố Tổng Thống Warren Harding. Dân chúng kéo đến bao vây căn nhà, hò hét “Town hall now! Town hall now!”



Ông Jordan ra đứng trước cửa căn nhà bảo tàng viện, rồi dùng máy vi âm giải thích với công chúng việc chính phủ đang nỗ lực xé bỏ luật ACA (Affordable Care Act) để trả lời biểu ngữ ACA Saves Lives (Affordable Care Act cứu nhiều sinh mạng). Luật ACA thường được gọi là ObamaCare.



Để trả lời ông, công chúng hò hét, “Give us our insurance! Give us our insurance!” (Cấp bảo hiểm cho chúng tôi). Ông không biết phải nói gì.



ObamaCare cũng làm khổ Dân Biểu Cộng Hòa Tom McClintock, California, hôm thứ Bảy mùng 4 tháng Hai, 2017; ông McClintock tổ chức hội thoại town hall meeting tại Tower Theatre, thị trấn Rosevillle, rồi phải đối diện với một cử tọa vài trăm người bất mãn. Cuối cùng, hàng chục cảnh sát viên phải hộ tống ông thoát ra khỏi đám đông phẫn nộ.



Cảnh sát trưởng Roseville, ông Daniel Hahn, khẳng định là cảnh sát không hề chấm dứt cuộc hội thoại, mà chỉ bảo vệ dân biểu McClintock.



Cảnh sát hộ tống dân biểu thoát khỏi đám đông phẫn nộ.

Một chính khách khác cũng là nạn nhân của cử tri phẫn nộ là Dân Biểu John Culberson trong buổi town hall meeting của tổ chức Village Republican Women; để tránh đám đông hỗn độn ông cho bán vé $25 cho những người muốn tham dự.



Thái độ cẩn thận của ông tạo ra cuộc biểu tình của khoảng 120 người, 20 người trong số này ủng hộ ông, số còn lại yêu cầu ông mở rộng buổi hội thảo bằng cách cho mọi người tham dự miễn phí.



Cử tri biểu tình đòi đối diện và đối thoại với dân biểu Culberson.

Một phụ nữ 60 tuổi trong đám người biểu tình -bà June McIntosh- nói với phóng viên truyền thông, "Tôi nghĩ ông ta không biết phải trả lời thắc mắc của đám đông bằng cách nào, nhưng ông ta cần nghe chúng tôi nói, và tại Quốc Hội phải biểu quyết theo quan điểm của chúng tôi -những người bầu ông ta lên để nói thay chúng tôi- chứ đừng biểu quyết tuân hành chính sách của Đảng."



Một người biểu tình khác, ông Andy Valadez, 52 tuổi, bênh vực Dân Biểu Culberson, cũng lên tiếng, "Nhiều người không ý thức được là đảng Cộng Hòa và Tổng Thống Donald Trump đang nỗ lực hàn gắn lại đất nước này."



Tuy nhiên, dù chỉ gặp một số ít cử tri và tránh né đám đông, nhưng Dân Biểu Culberson vẫn can đảm hơn Dân Biểu Louie Gohmert, đại diện Quận 1 Texas.



Ông Gohmert không tổ chức town hall meeting, không thích đám đông, và ông viết thư ngỏ giải thích với công chúng, "Sau vụ bà cựu Dân Biểu Gabby Giffords bị bắn, viên chức an ninh (Sergeant at Arms) Hạ Viện khuyến cáo chúng tôi là trong thời buổi này có nhiều nhóm hung bạo tả khuynh rình rập trong những buổi town hall meeting để hành động."



Bà Gabby Giffords lên tiếng trả lời Gohmert và nói chung với những chính khách “kỹ lưỡng,” tránh né quần chúng, "Thưa quý vị chính khách đang trốn tránh bổn phận, xin quý vị can đảm hơn một chút để đối diện với cử tri.



Trong tuần lễ vừa rồi vì Quốc Hội nghỉ họp nhân lễ President Day, mà nhiều chính khách Cộng Hòa gặp khó khăn trong những buổi hội thoại town hall meeting; họ bị phản đối bằng nhiều cách -bích chương, khẩu hiệu, hỏi “móc họng,” và những tràng “bù..ù..ù” dài.



Khẩu hiệu chung của công chúng là “Do your job” (hãy làm tròn bổn phận), và bổn phận của họ là nói lên tiếng nói cử tri, đừng biểu quyết theo đường lối của đảng.



“Do your job” có thể không giản dị, mà đôi khi vô cùng phức tạp; một điển hình: đảng Cộng Hòa chủ trương xé luật ObamaCare, trong lúc đa số cử tri muốn có bảo hiểm y tế giá hạ và bảo vệ đầy đủ cho người đang mắc trọng bệnh, hoặc cho những sinh viên đã trưởng thành, nhưng còn đi học và không có lợi tức để mua bảo hiểm riêng.



Trong trường hợp phải biểu quyết “xé luật” hay không xé, thì ông bà dân biểu, nghị sĩ Cộng Hòa biết phải theo cử tri hay theo Đảng? Và quý vị đó có quyền trách cử tri là “thiếu thông cảm” hay không nên trách? (ndt)