Nguyễn Đạt Thịnh: Kẻ được gọi là thẩm phán

Tổng Thống Donald Trump chỉ trích Chánh Án James Robart tòa liên bang Seattle là “a so-called judge.”



Ngoài đời, Thẩm Phán James Robart nuôi nhiều trẻ em gốc Đông Nam Á. (Getty Images) Ngoài đời, Thẩm Phán James Robart nuôi nhiều trẻ em gốc Đông Nam Á. (Getty Images)

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNHBa chữ “được gọi là” dịch từ hai chữ “so-called” ẩn ý nói kẻ được gọi là thẩm phán chỉ là một kẻ tiếm danh, hoặc không xứng đáng là thẩm phán. Chánh án James Robart tòa liên bang Seattle bị Tổng Thống Donald Trump chỉ trích là a so-called judge.Mười-ba năm trước, trước khi “được gọi là thẩm phán,” ông Robert đã thật sự làm thẩm phán; ông bắt đầu đảm nhận chức vụ thẩm phán từ ngày 21 tháng Sáu, 2004; vị tổng thống ký bổ nhiệm ông vào trọng trách thẩm phán là George W. Bush -một vị tổng thống Cộng Hòa.Trước khi làm thẩm phán, ông đã phục vụ xã hội 11 năm với vai trò luật sư tại Seattle, ông còn làm việc miễn phí cho cộng đồng người tị nạn Đông Nam Á tại thành phố đó, và rất có thiện cảm với cuộc sống thượng tôn luật pháp, hướng thiện và cần cù, của người gốc Việt.

Ông đã xử nhiều vụ án phức tạp như vụ khế ước giữa hai hãng Microsoft và Motorola; hãng Motorola vi phạm khế ước, thua kiện và kháng cáo; tòa phá án quận 9 điều tra rồi khẳng định là bản án ông Robart xử là RAND (reasonable and non-discriminatory- hợp lý và không phân biệt đối xử).

Không chỉ trong địa hạt pháp luật, ông Robart mới hợp lý và không phân biệt đối xử, mà trong cuộc sống hàng ngày, ông cũng lấy công bằng và nhân ái làm phương châm xử thế; nhân ái là việc ông nuôi nhiều đứa trẻ Đông Nam Á làm con nuôi, chăm sóc và hướng dẫn chúng vào một tương lai sáng sủa hơn.



Cây kim chỉ nam công bằng và nhân ái đó đưa ông tới việc ban hành lệnh cấm tạm thời (temporary restraining order) không cho viên chức Nội An và Quan Thuế thi hành Sắc Lệnh của Tổng Thống Trump- lệnh ngăn chặn người Trung Đông thuộc bảy quốc gia Hồi Giáo vào lãnh thổ Hoa Kỳ -kể cả những thường trú nhân đang sống tại Hoa Kỳ về thăm cố quốc, cũng không được trở lại Hoa Kỳ nữa.



Sắc lệnh đó tạo ra nhiều thảm cảnh gia đình: những người chồng ở lại Mỹ vì bận rộn chức nghiệp, để các bà vợ đưa con về thăm thân nhân nội, ngoại còn sống tại Trung Đông, lúc trở về Mỹ vấp vào tờ sắc lệnh cấm cư dân bảy nước Hồi Giáo vào lãnh thổ Mỹ -dù họ chỉ trở về nhà.



Phản ứng của Trump là viết lên Twitter, chê án lệnh của Robart là “nực cười,” và chê Robart là -kẻ “được gọi là thẩm phán”.”



Dù “nực cười” án lệnh vẫn tạo tác dụng đem sắc lệnh của tổng thống bỏ vào tủ đông đá, vô hiệu hóa nó, và cho phép những người có giấy chiếu khán hợp pháp, đến từ bảy nước bị cấm được trở về Mỹ đoàn tụ với gia đình.



Giận dữ vì thấy sắc lệnh mất hiệu lực, tổng thống rút bút, viết Tweeter, “Tệ hại quá; không thể nào tin được là một vị thẩm phán lại cam tâm đẩy quê hương vào vòng nguy hiểm đến mức đó: thiên hạ đang tràn vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Nếu có chuyện gì xảy ra xin quy trách cho ông ta và cho hệ thống tòa án.”

Ông lôi cả “hệ thống tòa án Hoa Kỳ” vào gánh trách nhiệm “để người Trung Đông vào lọt lãnh thổ Mỹ,” vì chiều Chủ Nhật mùng 5 tháng Hai, 2017, tòa Thượng Thẩm Hạt 9 đã họp phiên đặc biệt để tuyên xử bản án ông Robart đem “đông đá” sắc lệnh của tổng thống Trump là RAND.



Tuy nhiên tòa Thượng Thẩm vẫn yêu cầu Bộ Tư Pháp -thay mặt chính phủ Trump- nạp án luận viết tay trước 6 giờ chiều thứ Hai trình bày những nguyên nhân khiến chính phủ khiếu nại án lệnh của thẩm phán Robart; nếu hành pháp làm kịp, tòa có thể tái xét.



Tổng thống khiếu nại “thiên hạ đang tràn vào lãnh thổ Hoa Kỳ.”



Tòa Thượng Thẩm Hạt 9 cứu xét Tòa Thượng Thẩm Hạt 9 cứu xét

Dù chưa có giá trị vĩnh viễn, án lệnh của tòa Thượng Thẩm Hạt 9, vẫn tiếp tục vô hiệu hóa sắc lệnh của tổng thống thêm một ngày, thứ Hai 6 tháng 2, giúp “thiên hạ tiếp tục tràn vào lãnh thổ Hoa Kỳ” như tổng thống than phiền, mặc dù những người nhập cư là thường trú nhân tại Mỹ, trở lại Mỹ để tái hợp với thân nhân, gia đình họ.



Nhưng sau ngày thứ Hai này, bộ Tư Pháp sẽ chống án thêm một lần nữa, đưa nội vụ lên Tối Cao Pháp Viện, trong lúc tổng thống viết Tweeter khoe là ông đã chỉ thị cho Bộ Nội An -dù không cấm cản được- nhưng vẫn “xét, soát very carefully tất cả những hành khách đến từ bảy nước Trung Đông.”

Nhiều cơ quan truyền thông đánh điện hỏi Bộ Nội An “xét, soát very carefully” là làm những gì, nhưng chưa được bộ này hồi đáp, trong lúc quần chúng tiếp tục biểu tình phản đối.



Quần chúng tiếp tục biểu tình phản đối

Ký giả Robert Barnes giải thích trên tờ The Washington Post là Tòa Thượng Thẩm Hạt 9 chỉ bác đơn của hành pháp xin hủy bỏ án lệnh của thẩm phán Robart, nhưng hành pháp vẫn có thể tiếp tục diễn giải quan điểm của họ.



Trong thời gian tranh chấp, sắc lệnh của tổng thống vẫn bị đình chỉ thi hành, và thường trú nhân Hoa Kỳ gốc Trung Đông vẫn ồ ạt đổ vào các phi trường quốc tế trên lãnh thổ Mỹ, từ New York, California, cho đến Northern Virginia, D.C. và Hawaii, tạo ra nhiều hình ảnh đoàn tụ xúc động.



Hình ảnh đoàn tụ xúc động của những gia đình thường trú nhân gốc Trung Đông

Thời gian ân hạn có thể kéo dài thêm vài tuần nữa vì cuộc tranh chấp pháp lý giữa hai ngành hành pháp và tư pháp. Đa số thẩm phán liên bang đều cho rằng sắc lệnh của tổng thống có thể vi hiến, vị thẩm phán duy nhất bênh vực quan điểm của chính quyền là thẩm phán liên bang tại Minnesota.

Chánh án James Robart - “kẻ được gọi là thẩm phán”- chống lại sắc lệnh cấm cư dân bảy quốc gia Hồi Giáo đến Mỹ, có thể vì quan điểm của ông không giống quan điểm của tổng thống Donald Trump trên hai địa hạt pháp luật và nhân đạo; trên địa hạt chính trị nhiều chính khách, khoa học gia, doanh nhân, cũng đang lên tiếng chống lại sắc lệnh này, vì nó sẽ tạo nguy hiểm cho quân nhân Hoa Kỳ trên chiến trường ngoại biên. Nguy cơ đó có thật, và việc người lính Mỹ đang có mặt trên nhiều chiến trường ngoại biên lại là điều không thể chối cãi, và cũng khó chấm dứt.

Ước mong tổng thống sẽ nghĩ lại, mặc dù mong ước đó khó hy vọng thực hiện.