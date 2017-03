Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



Mâu thuẫn là tình trạng trái ngược nhau, phủ định lẫn nhau; xét đoán về cùng một vấn đề, cùng một việc, mà khi thì tưởng là tốt, lúc khác lại cho là xấu. Những chữ đồng nghĩa với “mâu thuẫn” là bất đồng ý kiến, va chạm quan điểm, thù nghịch, và khi tự mình mâu thuẫn với mình, thì chứng mâu thuẫn đó bị mệnh danh là “bất nhất.”



Nhân vật mắc “bệnh bất nhất” đề cập trong bài báo này là nguyên Phó Tổng Thống Dick Cheney. Ông đến Tân Đề Li (Ấn Độ) hôm thứ Hai 27 tháng 3, 2017, để tham dự hội nghị Economic Times Global Business Summit, và lên diễn đàn báo động với thế giới là "những nỗ lực rất lớn của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, chen lấn rõ rệt vào sinh hoạt bầu cử của Hoa Kỳ, phải được coi là một hành động chiến tranh."



Một vị nguyên phó tổng thống Hoa Kỳ báo động về một hành động chiến tranh đến từ siêu cường nguyên tử Nga dĩ nhiên là điều vô cùng quan trọng.



Nghe câu báo động này, sau 72 năm (từ 1945 đến năm nay) không có đại chiến, hẳn trên 100 chính khách đến tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Doanh Thương phải khiếp sợ lắm về phát giác của ông Cheney, nếu họ tin là ông không nói sảng.



Mới 76 tuổi, có một cuộc sống rất lành mạnh, và vẫn còn đứng “chân trong, chân ngoài” -chứ chưa dứt khoát ra khỏi chính trường như cựu Tổng Thống George W. Bush, ông Cheney không nói sảng; ông chỉ nói sai, hay nói đúng.



Nguyên văn câu ông nói là, "Ông Putin và chính phủ của ông ta, tổ chức của ông ta, đã can thiệp sâu vào các quy trình sinh hoạt chính trị cơ bản của Hoa Kỳ; trong một số lãnh vực, việc làm của ông ta cần phải đánh giá là một hành động chiến tranh."



Ông nói thêm, "Tôi nghĩ hành vi và hoạt động đó là hiện tượng mà chúng ta sẽ còn thấy xảy ra nhiều nữa trong tương lai. Tôi biết, trước đây ông ta đã nỗ lực thực hiện việc chen lấn vào nội tình chính trị tại các quốc gia vùng Baltic. Xin đừng coi thường lời tôi cáo buộc Nga can thiệp vào sinh hoạt chính trị nội bộ của Hoa Kỳ chúng tôi."





Dick Cheney báo động với thế giới là Tổng Thống Nga Putin thực hiện một hành động chiến tranh chống Mỹ.



Tổng Thống Nga Putin

Cheney đúng khi ông chỉ trích Putin từng dùng thủ đoạn chính trị gây ảnh hưởng trong nhiều cuộc bầu cử tại các nước vùng Baltic, tuy nhiên ông lại không đúng, khi cho là việc Putin chen vào nội tình Hoa Kỳ mà không làm suy yếu tính hợp pháp của chính phủ Donald Trump.



Và đó là điểm mâu thuẫn của Cheney. Nếu quả đúng là nhờ Putin can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi mà Trump đắc cử thì tính hợp pháp của chính phủ Trump đương nhiên phải suy yếu hơn.

Hiện tượng thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ đòi điều tra v/v Tổng Thống Trump và nhiều nhân viên trong chính phủ v/v có liên hệ với Nga đang sôi nổi diễn ra; rồi việc cố vấn an ninh quốc gia, ông Michael Flynn phải từ chức tối thứ Hai 13 tháng Hai, 2017, vì ông thảo luận với đại sứ Nga Sergey I. Kislyak về những biện pháp Tổng Thống Barack Obama quyết định trừng phạt Nga về tội chen lấn vào nội tình chính trị Hoa Kỳ; cộng thêm việc Dân Biểu Devin Nunes chủ tịch Uỷ Ban Tình Báo Hạ Viện (UBTBHV) không đem những phát giác của ông về việc “toán chuyển tiếp” của chính phủ Trump liên lạc với người Nga thảo luận với nhân viên UBTBHV mà lại đem những bản tin mật đó trình riêng với Tổng Thống Donald Trump, ...; tất cả những tin tức được phổ biến công khai đó, có làm suy yếu tính hợp pháp của chính phủ Donald Trump hay không?





Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và chủ tịch UBTBHV Devin Nunes

Cheney khẳng định ông không là phát ngôn viên của bất cứ nhân vật nào khi ông báo động nguy cơ “Putin đưa Nga trở lại thế siêu cường ngày xưa” bằng cách chen lấn gây ảnh hưởng trong những cuộc bầu cử tại các quốc gia vùng Baltic.



Nhiều người đồng ý với nhận xét đó của Cheney; điều bị dị nghị là quan điểm của ông khẳng định sự can thiệp của Nga giúp Trump không làm suy yếu tính hợp pháp của chiến thắng bầu cử của Tổng Thống Donald Trump.

Có thể Tổng Thống Trump không chính thức nhờ ông làm phát ngôn viên, nhưng nhận xét của ông về nỗ lực của Putin khôi phục ngôi vị siêu cường cho Nga đã mất một nửa trị giá vì ông chủ quan tách sự thành công của Putin ra khỏi những thành công khác của ông ta khi ông ta sử dụng cùng một ma thuật chính trị giúp những nhân vật thân Nga thành công, nắm giữ quyền hành pháp tại các quốc gia vùng biển Baltic, và tại Hoa Kỳ.



Cheney tưởng là việc Tổng Thống Trump đòi nợ Thủ Tướng Đức Angela Merkel, và việc Trump khuyến khích ứng cử viên Pháp Marine Le Pen không giúp Nga ư? Và ông cũng không biết mục tiêu quân sự của tổ chức Liên Phòng Bắc Âu (NATO) là để chống lại tham vọng lãnh thổ của Nga ư?



Dĩ nhiên Cheney biết; là một chính khách có nhiều thành tích, ông biết rất rõ nỗ lực của Putin; có thể ông còn biết cả bí quyết chính trị của nước Nga cộng sản ngày xưa: chỉ cần sử dụng nhiều toán cảm tình viên nhỏ để nhuộm đỏ thế giới sau Đệ Nhị Thế Chiến. Đáng lẽ, với địa vị một chính khách lỗi lạc, ông nên báo động về hiểm hoạ này với thế giới, nhưng vì mâu thuẫn đảng phái, ông làm một “miễn trừ” cho Hoa Kỳ -ông quả quyết là Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng của ma thuật Putin.



Câu hỏi người viết bài muốn đặt ra là “Phó Tổng Thống Cheney có bất nhất không?” có vì chủ quan mà tự mình mâu thuẫn với chính mình không, khi ông không nhìn nhận ảnh hưởng của Nga trong chính tình Hoa Kỳ?



Câu trả lời có thể tìm được trong thái độ nước đôi của ông trước “nam tính” của cô ái nữ Mary Cheney. Cô Mary công khai xác nhận cô là “gay,” và đứng ra cưới cô Heather Poe làm vợ. Đặc tính thiên bẩm này của Mary gây ảnh hưởng chính trị cho chị -cô Liz Cheney- trong cuộc tranh cử nghị sĩ tiểu bang Wyoming.



Hai chị em đồng ý công khai hóa chuyện cô Mary là “ái nam, ái nữ,” và bố mẹ họ, ông bà Phó Tổng Thống Cheney ra tuyên cáo chính thức xin cử tri đừng coi việc cô Liz thương em, như thái độ cô đồng ý với việc cô Mary cưới vợ.



Ông bố phó tổng thống bênh vực cô Liz Cheney, nhưng vợ chồng Mary Cheney vẫn hạnh phúc.



Vợ chồng Mary Cheney



Thái độ “nước đôi” của ông Cheney có giúp cô Liz Cheney đắc cử không? Hay thái độ cởi mở của cử tri giúp cô?



Lần này, vấn đề ông nêu lên lớn hơn, vì nếu một chính khách tích cực chống Nga như ông, mà cũng chấp nhận thái độ Hoa Kỳ thôi gánh vác trọng trách trong những tổ chức chống Nga như NATO thì quả là một mâu thuẫn rất quan trọng.



Ông có cần ra một tuyên cáo để giải thích mâu thuẫn này hay không cần? (ndt)