Nguyễn Đạt Thịnh: Mổ banh ruột một đạo luật

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



Trong một văn kiện bênh vực kỹ nghệ chế tạo và hệ thống buôn bán vũ khí giết người, "Hội Súng" Hoa Kỳ NRA (National Rifle Association) chống lại vụ kiện của 20 gia đình cư dân tại Newtown, Connecticut; một câu trong văn kiện của Hội Súng viết, "Allowing the case to move forward threatened to 'eviscerate' the gun companies' legal protections," (để vụ kiện xúc tiến là mổ banh ruột đạo luật bảo vệ các công ty sản xuất súng).



Nói cách khác NRA chủ trương thà bắn nát đầu trẻ con, chứ không mổ banh ruột đạo luật bảo vệ công ty sản xuất súng; cha, mẹ của 20 đứa trẻ bị súng tiểu liên "bắn nát đầu," không đồng ý; thua kiện dưới tòa sơ thẩm, họ chống án lên tòa thượng thẩm; thua nữa, họ đưa nội vụ ra Tối Cao Pháp Viện tiểu bang, và sáng thứ Ba, 14 tháng 11, 2017, Tối Cao Pháp Viện Connecticut đã nghe luật sư hai bên biện luận.



Tối Cao Pháp Viện mới nghe chứ chưa xử, nhưng rồi nguyên cáo cũng sẽ thua, vì không vị thẩm phán nào xử theo lương tâm của riêng mình được -họ phải xử theo luật pháp; và luật pháp cho phép bắn nát đầu trẻ con, nhưng lại cấm mổ banh ruột đạo luật bảo vệ công ty làm súng, tiệm bán súng.



Cảnh "súng giết con nít" tại Sandy Hook Elementary School 5 năm trước.



Và cảnh bố mẹ trẻ con kiên nhẫn đeo đuổi vụ kiện chống súng, bảo vệ con.

Nhiều người đứng ngoài nhìn vào cảnh những đứa bé chưa 10 tuổi khiếp sợ, khóc lóc, rồng rắn dắt nhau chạy trốn súng cũng mủi lòng; họ thông cảm với những bậc cha mẹ trong cái hình chụp 5 năm sau, vẫn còn mếu máo ôm hình con trước ngực, đi từ tòa này đến tòa khác đòi công lý cho những đứa trẻ bị giết.

Nhưng bọn vệ sĩ bênh hãng làm súng, bênh kẻ có vốn, bênh Đảng cầm quyền cũng xăn tay áo, hăng hái lăn vào, xỉ vả những nạn nhân của súng. Một điển hình là nhà làm phim William Brandon Shanley đứng ra kiện toàn bộ những tờ báo lớn nhất, những đài truyền hình uy tín nhất Hoa Kỳ về tội loan tin nhảm gây xáo trộn dư luận.



Tin nhảm bị kiện là tin nổ súng giết trẻ con tại Sandy Hook Elementary School; một số trong những cơ quan ngôn luận bị kiện gồm có The New York Times, Associated Press, The Hartford Courant, The Newtown Bee ..., nguyên cáo đòi mỗi cơ quan bồi thường cho ông ta $10 tỉ mỹ kim; tổng cộng truyền thông phải trả ông trên $1 trillion.



Shanley dẫn chứng fake news bằng tấm ảnh số một trong hai tấm ảnh đăng ở đoạn trên; ông nói đó là bức ảnh chụp trong một cuộc thực tập với giả thuyết trường bị khủng bố tấn công, chứ việc tấn công không thật sự xảy ra.



Trả lời cuộc phỏng vấn của American Free Press hôm 29 tháng 12, 2014, Shanley nói, "Bọn fake news lừa gạt quần chúng, loan tin một chiều và tin không có thật. Sandy Hook là một chuyện giả tưởng."

Dĩ nhiên lập luận dựng đứng của Shanley bị lộ tẩy; ông hủy bỏ vụ kiện, nhưng cũng tạo được đôi chút hoang mang đối với quần chúng thiệt thà. Nghi vấn được nêu lên là ông có làm việc vô duyên đó bất vụ lợi không?





William Brandon Shanley

Trong tấm hình thứ nhì, ngay sát tấm thứ nhất, hai người đứng trước máy vi âm là vợ chồng ông, bà David và Francine Wheeler, bà Francine ôm tấm di ảnh con -cậu bé Benjamin. Sáng 14 tháng Chạp 2012, bà lái xe đưa con đến trường, đậu xe trong parking, nắm tay con dắt vào lớp.



Giờ này mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, bà vẫn mếu máo nói, "Tự tay tôi dắt con tôi vào chỗ chết."

Chồng bà -ông David Wheeler nói với phóng viên truyền thông, "Việc hãng xưởng kỹ nghệ không có trách nhiệm về sản phẩm họ làm ra là việc quá vô lý, một trò chơi không bình đẳng. Người Mỹ không chấp nhận hình thức kinh doanh vô trách nhiệm đó. Bán súng tiểu liên cho người điên không thể nào đúng. Thả dàn cung cấp súng để bắn giết trẻ con cũng không thể nào đúng."



Ông Wheeler nói phải -thả dàn cung cấp súng để bắn giết trẻ con- không thể nào là việc làm đúng; tuy nhiên nó vẫn là việc làm hợp pháp.



Nghị Sĩ Cộng Hòa Larry Craig tiểu bang Idaho (ID) đã viết và đệ trình Quốc Hội đạo luật mang cái tên khá dài là "An Act to prohibit civil liability actions from being brought or continued against manufacturers, distributors, dealers, or importers of firearms or ammunition for damages, injunctive or other relief resulting from the misuse of their products by."



Dịch, "Một đạo luật cấm kiện đòi trách nhiệm dân sự chống lại các nhà sản xuất, các nhà phân phối, các đại lý, hoặc các nhà nhập cảng vũ khí, đạn dược vì các thiệt hại, do sử dụng sai sản phẩm của họ."



Dự luật này được Thượng Viện thông qua ngày 29 tháng Bảy, 2005 với 65 phiếu thuận, 31 phiếu chống, Hạ Viện thông qua với 283 phiếu thuận, 144 phiếu chống, và được tổng thống George W. Bush ký ban hành ngày 26 tháng Mười, 2005.



Ngày 11 tháng Sáu, 2007 -hai năm sau ngày đệ trình luật bảo vệ những nhà làm súng, bán súng -cho phép súng được quyền vô tội vạ giết học sinh tiểu học- Nghị Sĩ Craig bị bắt tại sân bay St. Paul International Airport, và bị tòa xử 10 ngày tù treo, $500 tiền phạt vạ về tội làm tình trong cầu tiêu sân bay.





Nghị Sĩ Cộng Hòa Larry Craig bang Idaho

Những chuyện tiểu tiết -như làm tình trong cầu tiêu, bị cảnh sát bắt- giúp chúng ta đánh giá đạo luật bắn giết vô tội vạ, qua tư cách của tác giả viết luật.

Hôm thứ Ba, 14 tháng 11, ba luật sư Josh Koskoff, Alinor Sterling và Katie Mesner-Hage đã tận tụy giúp nạn nhân -bố mẹ những đứa trẻ bị giết tại trường tiểu học Sandy Hook. Họ kiên nhẫn thực hiện vụ kiện trái luật Larry Craig.





Từ trái qua phải, ba luật sư Josh Koskoff, Alinor Sterling và Katie Mesner-Hage, những người đang lội ngược nước đòi công lý cho 20 gia đình.

Dù vô cùng thương tâm, nhưng chuyện súng bắn chết 20 cô, cậu học trò nhỏ đang trở thành chuyện cũ, chuyện mới là súng bắn chết 26 tín đồ Baptist mới xảy ra hôm Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017, và rất nhiều chuyện khác đang theo đuôi nhau diễn ra; trẻ con đi học chết oan vì súng, người lớn đi lễ, đi làm, súng cũng không tha.

Nhưng sự an toàn của hãng làm súng, tiệm bán súng vẫn vững với sự bảo vệ của đảng Cộng Hòa, và những nghị sĩ, dân biểu có tư cách giống như Craig.