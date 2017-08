Nguyễn Đạt Thịnh: Quân sư Bannon

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



Quân sư là người bầy mưu, hiến kế cho những vị vua chúa ngày xưa; nối nghiệp họ là quý ông advisor -những ngài cố vấn Mỹ mà một số lớn sĩ quan VNCH có kinh nghiệm đắng cay với họ --những vị quân sư Mỹ quyền hạn đầy mình, nhưng lại không biết gì cả về chiến tranh VN.



Quân sư Stephen Bannon không thuộc loại cố vấn Tầu trong chuyện Tam Quốc, mà cũng không thuộc loại cố vấn Mỹ, thích hướng dẫn sĩ quan VN, về cuộc chiến tranh mà họ hiểu biết ít hơn người Việt.



Quân sư Bannon

Bannon là một trong một nhúm người Mỹ trắng nuôi tham vọng người Mỹ gốc Âu châu giữ vai trò chúa tể cai trị những người Mỹ gốc Phi Châu và Á Châu; ông được ứng cử viên Donald Trump trọng dụng vì đã khéo dùng thuyết “Quyền Lực Da Trắng” (QLDT) thuyết phục một số cử tri Mỹ trắng dồn phiếu bầu Trump lên ngôi tổng thống.



Lá phiếu của người Mỹ trắng góp sức đưa ông Trump vào Bạch Cung, được một vài nhóm người Mỹ trắng coi đó như số vốn họ đầu tư vào vị tân tổng thống; với niềm tin tưởng đó, họ xuống đường đòi chính quyền địa phương không thi hành quyết định phá bỏ những bức tượng, tàn tích cuộc nội chiến 155 năm trước, trong đó Liên Bang Hoa Kỳ -gồm 13 tiểu bang chủ trương quyền mua và làm chủ người nô lệ Phi Châu- đánh bại phe chủ trương giải phóng nô lệ.



Cuộc xuống đường đầu tiên của nhóm QLDT diễn ra tại Charlottesville, tiểu bang Virginia; người biểu tình đốt đuốc tại Lee Park vào lúc 9 giờ tối ngày thứ Bảy, 12 tháng 8, và hô ba khẩu hiệu: “You will not replace us,” “Russia is our friend” and “Blood and soil,” (Không ai chiếm địa vị chúng tôi được -Nga là bạn- Máu và Đất.”



Nhóm “thượng tôn người Mỹ Trắng” biểu tình bảo vệ những di tích của cuộc nội chiến.





Một di tích của cuộc nội chiến

Thái độ thân Nga, bênh vực tổ chức KKK và chủ trương bạo lực của nhóm biểu tình, tạo ra phản ứng mãnh liệt của quần chúng; không chỉ riêng người Mỹ đen xuống đường chống biểu tình, mà rất đông người Mỹ trắng cũng tham dự. Một phụ nữ Mỹ trắng chống biểu tình bị phe biểu tình giết chết.



Phẫn nộ nhanh chóng lan rộng, quần chúng không phân biệt đen hay trắng kéo nhau xuống đường chống nhóm QLDT. Thành viên quốc hội, tướng lãnh chỉ huy, giới trí thức, học giả, lên tiếng phản đối nhận xét hàng hai của tổng thống là “trong cả hai phe, phe nào cũng có những người rất tốt.”



Nhiều chính khách trả lời ông là “không có anh KKK nào lương thiện, cũng không có anh QLDT nào tốt.”

Cuối cùng tổng thống phải sa thải cố vấn Bannon -người tạo ra nhóm da trắng hậu thuẫn tổng thống. Bị sa thải, Bannon tuyên bố, “Nền tảng lãnh đạo của Tổng Thống Trump mà chúng ta tranh đấu dựng lên không còn nữa. Tuy nhiên chúng ta đã tạo được một phong trào khổng lồ, và chúng ta sẽ sử dụng chính quyền một cách nào đó. Chính nghĩa Trump đã chấm dứt; nó sẽ biến thể thành một thứ gì khác. Tranh chấp sẽ xảy ra, sẽ có lúc thắng, lúc thua, nhưng chính nghĩa Trump đã cáo chung.”



Hôm thứ Bảy, tháng 19 tháng 8, Tổng Thống Donald Trump đã viết tweet, “Tôi muốn cảm ơn ông Bannon về những việc ông ta giúp tôi; ông ta đến cộng tác với tôi trong thời điểm tôi đang tranh cử với bà Hillary gian xảo -ông ta thật tuyệt! Thậm cảm."



Bannon khẳng định lập trường, “Tôi rời Bạch Cung để tiếp tục tranh đấu ủng hộ tổng thống.”

Trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, 18 tháng 8, phát ngôn viên Bạch Cung Sarah Huckabee Sanders nói, “Tham mưu trưởng Bạch Cung John F. Kelly và ông Steve Bannon đồng ý hôm nay là ngày cuối cùng ông Bannon làm việc tại đây. Chúng tôi tri ân sự cộng tác của ông, và chúc ông mọi điều tốt đẹp."

Áp lực đến từ phía tham mưu trưởng Kelly.



Donald Trump từng bày tỏ sự thân mật với Stephen Bannon tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 22 tháng Giêng, 2017, hai ngày sau khi nhậm chức tổng thống.



Tướng John F. Kelly, tham mưu trưởng Bạch Cung

Bannon bị đuổi, nhưng những khó khăn ông tạo ra vẫn chưa rời Tòa Bạch Ốc, những khích động chủng tộc ông khơi dậy, vẫn gây xáo trộn trong xã hội Hoa Kỳ, và làm trì trệ nhiều tiến bộ xã hội, văn hóa.

Nỗ lực bình thường hóa Bạch Cung của Tham Mưu Trưởng John Kelly cũng không thể hiện được bao nhiêu, vì chính vị tổng thống tổng tư lệnh cũng đã là người không bình thường.



Trên nhiều thành phố Mỹ, những cuộc biểu tình của lực lượng “thượng tôn người da trắng” vẫn xảy ra, và lực lượng chống đối đông đến cả chục ngàn người, vẫn xuống đường nghênh đón.



Bên cạnh những cuộc biểu tình đó, nhiều cơ quan từ thiện hủy bỏ khế ước thuê mướn hội quán Mar-a-Lago của Trump tại Florida để tổ chức gây quỹ; chỉ trong năm ngày mới rồi -kể từ khi ông tuyên bố “cả hai bên biểu tình và chống biểu tình cùng có những người rất tốt” đã có đến 14 khách hàng hủy bỏ hợp đồng thuê mướn.



Hội quán Mar-a-Lago của Trump tại Florida

Nhiều tổ chức mời đến 600 tân khách và trả đến $275,000 tiền mướn chỗ trong một đêm.

Quân sư Bannon hứa hẹn tiếp tục ủng hộ tổng thống dù còn làm việc trong Bạch Cung hay không, và Trump cũng không có ý phụ rẩy ông; tuy nhiên nếu tiềm năng chính trị của ông quân sư chỉ gồm những nhóm KKK và nhóm quyền lực da trắng thì đảng Cộng Hòa có cơ nguy mất quyền kiểm soát Quốc Hội trong cuộc bầu cử sang năm, và tổng thống có thể phải dọn ra khỏi Nhà Trắng năm 2020. (nđt)