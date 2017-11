Nguyễn Đạt Thịnh: Tạ lỗi

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



Hôm thứ Tư, 22 tháng 11, 2017, Dân Biểu Joe Barton (Cộng Hòa -Texas) ngỏ lời xin lỗi cử tri; ông viết, “Tôi xin lỗi đã bỏ rơi cử tri.” Có thể ông dùng hai chữ “bỏ rơi” không chính xác lắm để mô tả những khoảng thời gian xao lãng trách nhiệm dân biểu, bù khú với một bà tình nhân.



Nhưng xao lãng công vụ vì chuyện nhà, hay chuyện tình cũng chỉ là việc thông thường của mọi chính khách; không ai dám nói mình chuyên chú đủ 7 ngày, 24 giờ vào công vụ, vì đó chỉ là ước nguyện, là lý thuyết.

Một điều thông thường nữa là tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà -dù được ca tụng là bền chặt, nhưng đôi khi cũng phai mòn với thời gian; một hiện tượng mà ông biết rất rõ qua kinh nghiệm hai cuộc ly dị, và qua nhiều bà tình nhân, mà ông mô tả là “trưởng thành và đồng thuận.”



Ông dân biểu có thể tiếp tục cuộc sống đa tình như vậy mà không phải xin lỗi ai cả, nếu một trong những bà tình nhân của ông không post lên mạng tấm hình ông trong đồng phục A Dong; bà tình nhân vô danh (nhưng dĩ nhiên ông biết tên) bôi đen chân dung thằng em ông ở bên dưới, nhưng bên trên, vẫn để nguyên bộ mặt ông rất rõ ràng, dễ nhận diện.





Dân Biểu Joe Barton

Trong bản tuyên bố gửi đăng trên tờ Texas Tribune hôm 22 tháng 11, ông xác nhận trong thời gian làm thủ tục ly dị bà vợ thứ nhì, ông có liên hệ tình dục với một số phụ nữ “trưởng thành,” và có tặng một bà trong số những bà tình nhân này tấm ảnh lõa thể của ông.



Trong công vụ, vị dân biểu 68 tuổi này được cử tri thương yêu hết mức, do đó ông liên tục đắc cử 17 nhiệm kỳ, phục vụ cử tri suốt 33 năm nay.



Đọc kỹ lại chuyện vừa xảy ra, khiến Barton tự trách mình có lỗi, nhiều người nghĩ có thể cử tri cũng không bắt lỗi ông, không ghét đến mức bỏ ông để bầu người khác, vì nếu việc “tặng nhau bức ảnh, đời đời nhớ thương” mà là trọng tội, thì có thể vài chục phần trăm đàn ông đáng đi “ủ tờ.”

Sở dĩ chuyện “thằng nhỏ làm khổ thằng lớn” trở thành chuyện lớn, vì trên sân khấu chính trị hiện nay, nhiều chính khách đang bị tố cáo cưỡng bức tình dục, xờ mó xúc phạm vào cơ thể phụ nữ, mà không được sự thỏa thuận của đối tượng.



Năm ngoái, hàng chục phụ nữ tố tổng thống là ngày còn trẻ ông đã nắn mông, vỗ đùi họ, khi họ cộng tác trong một chương trình truyền hình do ông chủ trương, giờ này vài phụ nữ tố chánh án Roy More -ngày còn là thiếu úy Quân Cảnh từ chiến trường Việt Nam trở về nẩy sinh cái thích thú làm bạn với những thiếu nữ mảnh mai, nhỏ tuổi. Một phụ nữ nói rõ là ông More tán cô ngày cô mới 14.

More bị tố vì ông đang ra tranh cử nghị sĩ.



Một trong khá nhiều chính khách đang bị bới móc đời tư



Nỗi oan của Barton là ông “không làm gì cả” mà búa rìu dư luận cũng cứ giáng xuống đầu ông -”không làm gì” là ông không ứng cử như chánh án More, không đắc cử như tổng thống Trump, mà cũng không đi Nhà Bè ăn chè như Tổng Thống Bill Clinton; ông chỉ làm dân biểu -chỉ ngồi trên chiếc ghế cũ ông đã ngồi ngoài ba thập niên vừa rồi. Vậy mà kẻ ác ý vẫn cứ post tấm hình ông “khoe của” cho mọi người xem.

Barton tặng tấm ảnh đó cho một người bạn gái, bà này đem khoe với nhiều bà bạn, do đó nhiều người có bản sao. Đó có thể là một cách nói của bà “bạn gái” để phủ nhận bà không phổ biến tấm ảnh “hai anh em” ông Barton.



Bà đến tòa soạn tờ Washington Post kể lể để minh oan; bà cho nhân viên tòa soạn của tờ báo coi một đoạn video ngắn Dân Biểu Barton đang thủ dâm, và đọc những bức thư dâm đãng của ông gửi cho bà.

Barton rất thành công trên trường chính trị: từ 1984 đến 2016 ông liên tục đắc cử 17 lần, lần nào cũng thắng dứt khoát không phải bầu lại qua vòng thứ nhì; lần yếu nhất là năm 1986, ông cũng được đến 56% tổng số phiếu; hai lần đảng Dân Chủ không đưa người ra tranh ghế với ông, khiến ông thắng đến 222,685 phiếu -88%- chỉ nhường cho ứng cử viên của đảng Libertarian 12%.





Dân Biểu Barton thắng liên tiếp 17 cuộc bầu cử

May mắn trên hoạn lộ, nhưng Barton lại không may mắn trong cuộc sống tình cảm; ông ly dị hai lần -năm 1992, ly dị người vợ đầu tiên (bà Jeanette), và lần thứ nhì, năm 2015, ông chia tay với bà Terri.

Không có vợ, ông chia sẻ thú vui sinh lý với nhiều người đàn bà đứng tuổi mà ông nhấn mạnh là qua những liên hệ đồng tình, chứ không ép buộc.



Ông không bị bà nào tố cáo như tổng thống và ông chánh án More bị; nhưng mọi việc chỉ êm xuôi cho đến ngày thứ Bảy, 18 tháng 11, ngày tấm ảnh khỏa thân của ông bị một bà “có liên hệ đồng tình, không ép buộc” phổ biến.



Tấm ảnh thuộc dạng selfie (tự chụp), và Barton không phủ nhận người trong ảnh là chính ông. Điều quan hệ là ông yêu cầu cảnh sát quốc hội điều tra để có thể ông sẽ kiện bà tình nhân cũ nào đó về tội revenge porn (trả thù dâm dục) -tội lợi dụng hình ảnh, thư từ trao đổi trong lúc yêu thương nhau để làm xấu, hoặc gây áp lực với người tình cũ.



Thông thường phụ nữ là nạn nhân của revenge porn, hình ảnh hoặc phim quay trong lúc làm tình bị người tình cũ đem bán rao trên mạng -như vụ cô Yến Vĩ.



Tại Hoa Kỳ, vào cuối năm 2013, Giám Đốc Tư Pháp tiểu bang California, bà Kamala Harris, đã truy tố anh Kevin Bollaert, về tội chủ trương một mạng lưới -mạng UgotPosted- chuyên chở những vụ revenge porn. Bollaert bị truy tố với 31 tội danh hình sự, và lãnh án 18 năm tù giam.



Người đầu tiên tại California bị trừng phạt về tội revenge porn là anh Noe Iniguez, cư dân Los Angeles; anh post lên mạng hình cô bạn gái cũ cởi trần; Iniguez bị phạt một năm tù giam và 36 tháng probation.



Kevin Bollaert (bên phải) ra tòa với luật sư Alex Landon



Và bức ảnh đưa anh Iniguez vào tù (đã cắt bỏ khuôn mặt nạn nhân)

Bà tình nhân cũ của Dân Biểu Barton khó tránh khỏi tội revenge porn, bà cũng phổ biến hình lõa thể của ông Barton như anh Iniguez post hình cởi trần của cô bạn gái cũ lên mạng.



Dân Biểu Barton phổ biến một bản tuyên cáo mới, đại ý nói, "Hôm nay, cảnh sát quốc hội đã liên lạc và đề nghị với tôi việc họ điều tra vụ phổ biến bức ảnh của tôi. Tôi đồng ý để họ làm việc đó; và vì cuộc điều tra đang tiến hành tôi không còn được quyền nói gì thêm về việc này nữa."



Cách đối phó bằng pháp luật của ông Barton kiến hiệu hơn cách đối đáp hay phủ nhận mà các chính khách khác sử dụng, nhờ bà tình nhân cũ phạm luật “bêu xấu tình dục"; so với tấm ảnh người tình cũ của anh Iniguez -đôi nhũ hoa được hai cánh tay che kín- thì ảnh Dân Biểu Barton trần truồng lộ liễu hơn nhiều.

Tuy nhiên, câu hỏi đang được nêu lên là vụ thắng kiện đó có giúp Barton đắc cử lần thứ 18 trong năm 2018 không?