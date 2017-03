Nguyễn Đạt Thịnh: Tội Misprision

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



Misprision là tội cố tình che giấu một hành động phản quốc hoặc một trọng tội của người khác mà mình biết; cậu Joseph C. Meek Jr. phạm tội đó, tội Misprision of felony và bị đem xét xử hôm thứ Ba, 21 tháng Ba, 2017.

Meek Jr., là bạn thân của Dylann S. Roof, cậu thanh niên đã bắn chết 9 người Mỹ Đen tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal Church, và đã lãnh án tử hình.

Meek biết ý định của Dylann mà không báo cho nhà chức trách biết để kịp thời ngăn chặn. Ra tòa cậu lãnh 27 tháng tù.





Bản án “từ 27 tháng đến 33 tháng tù” do Chánh Án Liên Bang Richard M. Gergel tuyên phạt Meek, bị chỉ trích là quá nhẹ; nhưng cậu Meek vẫn mếu máo nói với Chánh Án Gergel là cậu sẽ không sống sót, cho đến ngày thi hành trọn vẹn án tù. Cậu cũng nói với thân nhân của 9 người bị Roof giết chết, “tôi vô cùng ân hận đã để bao nhiêu người bị giết.”

Bênh vực cậu Meek, bà luật sư Deborah B. Barbier nói với chánh án Gergel là thân chủ của cô có thể bị những tù nhân khác đánh và giết chết, vì cậu liên can đến vụ cậu Roof giết 9 người Mỹ đen.





Chánh Án Gergel bảo cô, bổn phận bắt ông phải tin vào khả năng bảo vệ tù nhân của hệ thống khám đường. Ông nói thêm, "Việc cô bảo tôi không nên giam giữ anh ta chỉ vì các tù nhân khác đánh giá anh ta thấp hơn họ, quả là một lập luận nghịch lý."



Luật sư Barbier trả lời ông là dù nghịch lý, việc cậu Meek bị đánh, bị giết sẽ xảy ra, nếu tòa không ấn định những biện pháp bảo vệ tính mạng cho cậu.



Biện pháp bảo vệ đó chỉ có thể là biệt giam, mà biệt giam lại là hình thức trừng phạt mà những tù nhân cứng đầu nhất cũng phải sợ. Cái cảnh ngày này sang tháng nọ trơ trọi một mình, không nhìn thấy một người đồng loại nào khác đã làm nhiều tù nhân khiếp sợ, rồi phát điên.



Cậu Meek, 22 tuổi, không có phong độ của một tù nhân cứng cỏi; sau vụ giết người xảy ra hôm 17 tháng Sáu, 2015 cậu bị FBI điều tra về tội “misprision of felony” -tội biết cậu Roof sắp giết người mà không báo với nhân viên công lực.



Ngoài tội misprision of felony, Meek còn bị cáo buộc là “làm mất cơ hội can thiệp của cảnh sát.” Một tuần trước vụ thảm sát, Roof và Meek cùng uống rượu và hút ma túy; trong lúc chuếnh choáng, Roof tâm sự với Meek là cậu muốn giết một số người Mỹ Đen tại nhà thờ cổ African Methodist Episcopal; điều tiết lộ của Roof tạo lo lắng cho Meek đến mức cậu lấy khẩu súng của bạn giấu đi, trong lúc Roof say rượu ngủ quên.



Sáng hôm sau, Roof tỉnh rượu, Meek đưa súng trả cho bạn. Công tố viện kể tội trả súng lại cho Roof và xin Chánh Án Gergel phạt nặng Meek về tội biết chính xác âm mưu giết người của Roof mà không báo cảnh sát.

Gergel trả lời công tố viện, “Dĩ nhiên việc bị can không kịp thời báo với chính quyền là việc rất đáng tiếc, nhưng chỉ riêng việc đó thôi thì bị can vẫn chưa làm gì phạm luật liên bang cả.”



Luật sư Barbier viết “biện minh trạng” chỉ trích công tố viện là đạo đức giả và vô lý khi kết tội Meek chỉ vì cậu không tin chắc chắn ý đồ giết người của Roof. Cô cho là trong giới “giang hồ trẻ con” thì những câu chuyện bốc đồng, nói đó để rồi lại quên ngay đó là chuyện thông thường.



Cô Barbier mời một nhân chứng, ông James Aiken, ra trình bày trước tòa về nguy cơ thân chủ cô sẽ bị giết trong tù, nếu tòa không phán quyết một biện pháp nào bảo vệ tính mạng cậu Meek; là một quản ngục hồi hưu, ông Aiken xác nhận chuyện tù giết tù là việc thường xảy ra.



Ông còn khẳng định là Meek thuộc loại “mục tiêu đắt giá” vì anh liên quan đến việc thảm sát tại nhà thờ Charleston; ông cũng đồng ý với đề nghị của luật sư Barbier, cho Meek được giam giữ riêng.



Meek là bạn học với Roof trong những năm học trung học; tuy là bạn thân, nhưng tâm tánh hai người lại trái ngược: Roof là người quyết đoán, thù ghét người Mỹ Đen, cậu xách súng lại nhà thờ giết 9 người vô tội trong lúc họ học kinh, ra tòa cậu tự biện hộ và thản nhiên nhận án tử hình.



Trong lúc đó Meek lại xuề xòa, thương bạn mà không nghĩ đến hậu quả. Có thể cậu cũng không biết tội misprision of felony là tội gì, và không ý thức được là cậu đã phạm pháp.



Meek mặc cái áo thun, trên đó là hai hàng chữ “IM A GAMECOCK (tôi là một con gà tồ), mô tả khá đúng con người của cậu: vô tâm, vô tình, nhưng tốt bụng.



Sau khi giết người, Roof mới cảm thấy khiếp sợ, cậu tâm sự với Meek và một người bạn khác -cậu Dalton Tyler; Tyler bảo Roof đừng trình diện cảnh sát. Nhưng sáng hôm sau, qua tin tức truyền thông Tyler thấy nội vụ quá lớn. Cậu gọi cảnh sát cho biết lý lịch của Roof, khiến Roof bị bắt ngay sáng hôm đó, với khẩu súng giết người còn bỏ trên băng sau chiếc xe cậu lái.



FBI gọi Meek lên phỏng vấn lần thứ nhì; cậu xác nhận là lúc biết Roof giết người, cậu bảo bè bạn giấu nhẹm nội vụ. Cậu mô tả Roof như một thiếu niên nhút nhát, bố mẹ giầu có nhưng ly dị, thường nuông chiều cậu, rồi tạo ra cái nội tâm đầy mặc cảm của cậu.



Công tố viện cho cậu ký thỏa thuận sẽ ra tòa làm chứng là Roof giết người có dự mưu, chứ không phải là một hành động đột xuất. Nhưng vì Roof tự nhận hết mọi trách nhiệm nên vai trò nhân chứng của Meek không còn cần thiết nữa.



Meek học đến lớp 10 rồi bỏ học đi làm thợ xây cất; cậu kể lể với luật sư, “Thật ra tôi không tin những gì Roof nói; nó là thằng bạn có nhiều ẩn ức, thích nói chuyện hoang đường.”



Có thể Meek nói thật, cậu quen coi thường những chuyện nói lảm nhảm của Roof, hơn nữa cậu cũng không hề biết có cái tội gọi là tội misprision of felony. Nhưng “không biết” không phải là một cách chạy tội. Cậu vẫn lãnh 27 tháng tù giam, và cậu còn có thể bị xử tử oan bởi những tù nhân bị giam chung khám với cậu, họ đề quyết là cậu đồng lõa với Roof, và cũng thù ghét người Mỹ Đen như Roof.



Nếu giả thuyết đáng buồn đó xảy ra thật, thì đó là cái số trời định Meek bị tù đánh chết chứ chánh án Gergel cũng chẳng cần bận tâm làm gì. Ông ta chỉ làm bổn phận của ông ta. (ndt)