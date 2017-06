Nguyễn Đạt Thịnh: Trận bóng chày lịch sử

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH



Dân Biểu Jeff Duncan, tiểu bang South Carolina, kể lại là trước khi nổ súng gây thương tích cho năm người, ông James T. Hodgkinson đã hỏi thăm ông xem toán tập dượt bóng chày (baseball) ngày hôm đó là các chính khách thuộc đảng nào -Dân Chủ hay Cộng Hòa. Sau khi ông Duncan trả lời, “Cộng Hòa,” ông Hodgkinson nói, “OK, thanks” rồi bỏ đi.



Sau đó Hodgkinson nổ súng bắn vào đám đông, gây thương tích cho Dân Biểu Steve Scalise, hai cảnh sát viên cận vệ của ông Scalise, và hai người khác.



Ông James T. Hodgkinson



Dân Biểu Steve Scalise

Dân Biểu Mike Bishop (Cộng Hòa, Michigan) góp chuyện, “Đúng là mưa đạn; ông ta bắn quá nhiều. Muốn đứng dậy chạy trốn cũng không đứng được.”



Cuộc tấn công xảy ra sáng thứ Tư 14 tháng 4, 2017 tại sân bóng chày Alexandria, Virginia, người tấn công - ông James T. Hodgkinson, 66 tuổi, cư dân Belleville, Illinois, vùng ngoại ô của thành phố St. Louis; nạn nhân bị tấn công là Dân Biểu Steve Scalise và đoàn tùy tùng của ông.



Dân Biểu Cộng Hòa Mike Bost đại diện cử tri khu Belleville, Illinois nói ông Hodgkinson liên lạc với văn phòng ông 14 lần bằng điện thoại và email, lần nào cũng tỏ ra giận dữ, nhưng chưa bao giờ hăm dọa.

Chủ tịch Hạ Viện -Dân Biểu Paul Ryan nhận định là thảm kịch này đang đưa đến tình trạng đoàn kết giữa những chính khách đảng viên dân chủ và cộng hòa, vì theo ông, “mặc dù gay gắt, mặc dù giận dữ, nhưng người Mỹ chúng ta vẫn là anh em.”



Tổng Thống Donald Trump gọi cuộc tấn công là “a very, very brutal assault” - một cuộc tấn công vô cùng, vô cùng tàn bạo



Ông Hodgkinson, bị giết trong cuộc đấu súng với hai cảnh sát viên quốc hội, cận vệ của dân biểu Scalise; dù bị giết ngay trong cuộc bạo động do chính ông gây ra, nhưng Hodgkinson có để lại một hình thức chúc thư giải thích việc ông làm qua tấm ảnh dưới đây.



Tấm ảnh chúc thư của ông Hodgkinson đòi đánh thuế người giầu có

Khó hình dung việc chính phủ thỏa mãn đòi hỏi của ông Hodgkinson để bảo vệ tình anh em giữa người Mỹ với nhau -như Dân Biểu Ryan nói; chính phủ sẽ chọn thái độ đối phó với những cuộc tấn công mà tổng thống cho là “vô cùng, vô cùng tàn bạo,” chứ không chấp nhận câu nói của Chủ Tịch Hạ Viện “người Mỹ chúng ta vẫn là anh em” để phải đóng thuế người giầu lấy tiền mua bảo hiểm y tế cho người nghèo.



Dân Biểu Scalise là trưởng khối đa số Cộng Hòa tại hạ viện, ông bị bắn trúng hông trái; nhân chứng mô tả ông bò theo kiểu các quân nhân được huấn luyện để xê dịch dưới hỏa lực địch, và thoát ra khỏi vùng xạ trường địa ngục. Hodgkinson bắn bằng súng trường bán tự động nòng 7.62 ly, loại súng tác chiến của quân nhân ngoài mặt trận như M16.



Tối thứ Tư bệnh viện MedStar Washington Hospital Center ra thông cáo cho biết thương tích của ông khá trầm trọng, vì đạn xuyên qua cơ thể ông, làm gẫy xương, phá thủng nội tạng, khiến máu chảy tràn lan bên trong. Bản thông cáo cho biết bác sĩ đã giải phẫu một lần, nhưng vẫn còn tiếp tục giải phẫu nữa.



Ngay tối thứ Tư, tổng thống và đệ nhất phu nhân đã đến thăm ông tại bệnh viện; tổng thống trò chuyện với bà Scalise và những bác sĩ chăm sóc ông.



Trở về Bạch Cung, ông Trump viết tweet, “Tôi vừa rời khỏi bệnh viện, Dân Biểu Scalise quả là một vĩ nhân; ông ta đang gặp khó khăn. Xin cùng cầu nguyện cho ông ta.”



Bà Sue Hodgkinson -vợ của người xạ thủ nổ súng tại sân bóng chày, nói ba tháng trước chồng bà bán hết đồ nghề làm việc, rồi bảo bà là ông lên Washington để vận động thay đổi thuế khóa, bà không biết là ông vận động bằng súng.



Bà Sue nói bà rất bận và không muốn tiếp phóng viên truyền thông.





Vợ chồng ông Hodgkinson

Cuộc nổ súng hôm trước tạo ra sự thành công của trận bóng chày hôm sau -trên 25,000 khán giả nô nức đến tham dự và quyên góp được trên $1 triệu để giúp những nạn nhân. Cầu thủ Cộng Hòa và Dân Chủ cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của Mục Sư Patrick Conroy.





Lần đầu tiên trong năm 2017, đại diện hai chính đảng cùng cầu nguyện cho một ước vọng chung. (Alex Wong/Getty Images)

Tổng Thống Trump nói với khán giả qua video, “Trận bóng này sẽ mãi mãi đánh dấu thái độ đoàn kết lưỡng đảng; chúng ta đã đến với nhau để thế giới hiểu rằng bạo lực và tấn công không làm chúng ta sợ. Trận bóng vẫn tiếp tục.”

Quần chúng khán giả vui thích vỗ tay hò hét những khẩu hiệu yêu nước.

Dân Biểu Dân Chủ Pete Aguilar (Redlands) nhận xét, “Quần chúng hăng say trong hướng thuận lợi; dù Dân Chủ hay Cộng Hòa họ cũng chân thành xúc động về thương tích của Dân Biểu Scalise; họ cũng bớt khích bác nhau, và thân mật hơn trong những câu thăm hỏi xã giao.”



Trận bóng nghiêng phần thắng lợi về đội bóng Dân Chủ, với tỉ số 11-2; Dân Biểu Miky Doyle -Dân Chủ Pennsylvania, trưởng đội mời trưởng đội Cộng Hòa -Dân Biểu Joe L. Barton, Texas, cùng lên máy vi âm để tuyên bố là cái “cúp” thắng trận sẽ được đặt trong văn phòng Dân Biểu Scalise cho đến ngày ông bình phục và trở lại nhiệm sở.



Không khí thân hữu và lạc quan sau trận bóng đang tạo nhiều hy vọng, nhưng vẫn chưa đủ để đánh tan không khí đối nghịch và bi quan do thái độ bất bình thường của Tổng Thống Donald Trump tạo ra; nhiều người lạc quan cho là những loạt súng nổ trên cầu trường ngày 14 tháng 6, 2017, và thương tích của Dân Biểu Scalise đã giúp hai chính đảng lớn của Hoa Kỳ đặt quyền lợi và uy tín đất nước trên mọi khác biệt cục bộ.

Nghị Sĩ Cộng Hòa Bill Cassidy (Louisiana) nhận định, “Tôi rất xúc động vì Dân Biểu Scalise bị bắn trọng thương, mọi người cũng xúc động như tôi, họ bớt thù nghịch nhau chỉ vì Scalise bị bắn. Nguyên cớ đó có thật, nhưng không biết ảnh hưởng của nó có lâu bền không?”



Dân Biểu Dân Chủ Keith Ellison (Minnesota) không chấp nhận giả thuyết hai đảng vừa tìm ra được cái gọi là bipartisan unity (thống nhất lưỡng đảng); ông nói, “Họ chủ trương hủy bỏ Obamacare, trong lúc chúng tôi tin tưởng Obamacare vô cùng cần thiết cho người Mỹ; như vậy thì thống nhất lưỡng đảng là phải làm thế nào? Duy trì hay loại bỏ việc bảo hiểm y tế cho người nghèo?”



Nghị Sĩ Cộng Hòa John McCain (Arizona) nói, “Tôi không tin là một tiếng súng và một sinh mạng đủ giải quyết những khác biệt cố hữu đó.”



Khác biệt giữa hai chính đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không do Tổng Thống Trump tạo ra -khác biệt đó vốn đã có từ rất lâu; tuy nhiên Trump vẫn gây thêm nhiều khác biệt nữa. Ông không chỉ chống Obamacare, mà ông còn chống bảo vệ bầu khí quyển, chống việc tổng thống đứng ngoài không làm chủ doanh nghiệp, chống Minh Ước Bắc Đại Tây Dương, v.v..



Những loạt đạn ông Hodgkinson bắn ra gây thương tích cho năm người vô tội, dù ông không thù, không ghét gì họ, họ chỉ là những viên chức phục vụ một chính sách mà ông thù ghét.



Ông bán dụng cụ hành nghề, chất hành lý, súng ống lên một chiếc Van, và bảo vợ là ông đi mưu cầu việc sửa đổi thuế khóa. Suốt ba tháng cuối cùng, Hodgkinson ăn trên xe Van, ngủ trên xe Van, nhưng ông không biết làm cách nào để sửa đổi thuế khóa.



Thuế là phương tiện giúp nhà cầm quyền tái phối trí lợi tức, tạo một thế tương đối thăng bằng hơn, giữa hai giới giầu và nghèo; chính sách Dân Chủ đánh thuế nặng giới giầu có để lấy tiền mua sữa phát không cho trẻ sơ sinh, mua free lunch cho học sinh nghèo, và tài trợ mua bảo hiểm y tế cho những bệnh nhân cả đời chỉ biết có thẻ vàng và nhà thương thí.



Hodgkinson đã bị bắn chết, sau khi ông bắn bị thương Dân Biểu Scalise; việc ông chấp nhận hy sinh tính mạng đã không đi xa hơn được, như Nghị Sĩ McCain nói, “Tôi không tin là bắn một tiếng súng, giết một sinh mạng đủ giải quyết những khác biệt cố hữu đó.” (ndt)