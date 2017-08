Nguyễn Đạt Thịnh: Truất phế tổng thống

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNHHôm thứ Năm, 17 tháng 8, Dân Biểu Dân Chủ tiểu bang Tennessy, ông Steve Cohen lên tiếng đòi truất phế Tổng Thống Donald Trump, sau khi Trump có thái độ bênh vực nhóm Mỹ Trắng Cực Đoan và nhóm KKK trong vụ xô xát tại Charlottesville, Virginia, hôm thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017.Ba ngày trước đó -ngày 14 tháng 8, nhiều người biểu tình tại đường Fifth Avenue, New York, gần Trump Tower để dàn chào tổng thống.Tổng thống nói, “There were very fine people on both sides,” (trong cả hai phe đều có những người rất tốt).Ông Cohen cho là tổng thống thất bại, không qua được cuộc thử nghiệm đạo đức lãnh đạo.Nguyên văn câu ông Cohen viết trong bản tuyên bố là: “Tổng thống Trump đã thất bại trong cuộc thử nghiệm về mặt đạo đức lãnh đạo của một vị tổng thống. Không một tổng thống nào có quyền ngần ngại khi cần lên án thái độ thù ghét, bất khoan dung và sự dốt nát. Không một vị tổng thống đạo đức nào có thể đặt câu hỏi về giá trị của những người Mỹ phản đối cuộc biểu tình của nhóm quá khích KKK và nhóm Quyền Lực Da Trắng, một người trong số những người biểu tình đã bị giết chết.”Dân chúng đòi truất phế tổng thốngVà dân biểu đòi truất phế tổng thốngTrả lời câu tổng thống nói, “Trong cả hai phe đều có những người rất tốt,” Dân Biểu Cohen viết, “There are no good Nazis. There are no good Klansmen,” (không người Quốc Xã nào tốt, không người KKK nào tốt).Cảnh giao tranh giữa phe KKK và phe chống đốiPhe biểu tình KKK và white nationalist (người quốc gia da trắng) đội mũ nhựa mặc áo giáp -hai chỉ dấu cho thấy là họ có chuẩn bị xô xát, nhiều người còn khoe súng với các phóng viên, trong lúc phe chống biểu tình đầu trần, tay không.Những chỉ dấu đó giải thích thái độ công phẫn của quần chúng trước những bản văn Tweet tổng thống gửi đi, bênh vực phe biểu tình.Công phẫn không chỉ là phản ứng của giới bình dân, mà còn lan rộng đến những nhân vật thuộc giới thượng tầng kiến trúc của nhiều cơ quan quyền lực, những nhân vật cốt lõi của kinh tế và quân sự cấp quốc gia.Trên địa hạt kinh tế, tổng thống giải tán tổ chức Strategic and Policy Forum-Diễn Đàn Chiến Lược và Chính Sách- một tổ chức gồm nhiều giám đốc doanh nghiệp ủng hộ chính sách kinh tế của tổng thống; lý do: nhiều thành viên đã rút lui để phản đối chính sách bênh vực kỳ thị chủng tộc của tổng thống.Tổng thống tuyên bố quyết định giải tán tổ chức này bằng một bản tweet.Donald J. Trump: “Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!”Dịch: “Thay vì gây áp lực cho các doanh nhân của Hội Đồng Sản Xuất & Chiến Lược và Diễn Đàn Chính Sách, tôi chấm dứt cả hai tổ chức đó. Cảm ơn mọi người!”Đừng phiền trách thái độ hờn dỗi của tổng thống, vì ông không làm gì khác hơn được -có trì kéo, mời mọc, các doanh nhân này cũng không muốn cộng tác với ông nữa.Trên lãnh vực quân sự năm vị tư lệnh -Lục Quân, Không Quân, Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến, và Vệ Binh Quốc Gia, viết trên những mạng lưới xã hội lên án nhóm tân-Quốc Xã, và thái độ kỳ thị chủng tộc.Nghị Sĩ Bob Corker (Cộng Hòa-Tennessee) chỉ trích thái độ thiếu dứt khoát của tổng thống trong vụ biểu tình của phe quá khích tại Charlottesville. Ông cảnh cáo, "Đất nước chúng ta đang lâm nguy; tổng thống vẫn chưa chứng minh được sự ổn định tâm thần cũng như thiếu một số năng lực mà ông ta cần có để thành công."Cũng trong ngày Nghị Sĩ Corker chỉ trích tổng thống, hai nghị sĩ khác -Tim Scott (South Carolina) và Dan Sullivan (Alaska)- cũng lên tiếng tỏ ra lo ngại tổng thống đang mất “uy tín tinh thần” trong vai trò điều khiển đất nước.Phó Tổng Thống Mike Pence đang kinh lý các quốc gia Nam Mỹ, được lệnh triệu hồi cấp tốc trở về để dự một cuộc họp quan trọng của chính phủ, thảo luận về những vấn đề Nam Á Châu; Bắc Hàn nằm tại Đông Bắc Á, hy vọng tổng thống không thảo luận về một cuộc chiến tranh tại đó.Một hoạt động khác của tổng thống là ông viết tweet mời gọi những người ái mộ ông hãy đến hội ngộ với ông tại Phoenix, vào ngày thứ Ba, 22 tháng 8.Lo sợ một cuộc xung đột lớn hơn, thị trưởng Phoenix, ông Greg Stanton, viết tweet, “Tôi lo ngại và thất vọng với ý định của tổng thống tạo dựng một cơ hội va chạm quần chúng khác nữa, trong lúc cuộc va chạm thê lương tại Charlottesville, còn chưa được hàn gắn.”Ông Stanton xin tổng thống trì hoãn cuộc biểu dương nguy hiểm đó vào một thời điểm khác.Phải đánh giá thái độ của đô trưởng Stanton là khôn ngoan; một cuộc va chạm thứ nhì kiểu Charlottesville sẽ tạo ra những hậu quả không ước lượng được.Trong lúc chờ ngày 22 tháng 8, tổng thống quay sang gây với Nghị Sĩ Lindsey Graham về việc ông nghị này chỉ trích tổng thống; ông Graham tweet cho tổng thống, nguyên văn như sau: “Bản tweet tổng thống viết vinh danh cô Heyer quả là đẹp. Tốt lắm. Tuy nhiên thái độ của ông trong thảm kịch Charlottesville, lại đang tạo ra những dư luận ca ngợi ông của nhóm kỳ thị. Xin tổng thống, vì quyền lợi của đất nước, điều chỉnh lại tình trạng này. Lịch sử đang quan sát chúng ta."Ông Graham chỉ trích tổng thống thiếu dứt khoát trong cách quy trách cho cả đôi bên, và câu đánh giá “đôi bên đều có những người rất tốt.”Tổng thống trả lời: “Publicity seeking Lindsey Graham falsely stated that I said there is moral equivalency between the KKK, neo-Nazis & white supremacists... and people like Ms. Heyer. Such a disgusting lie. He just cant forget his election trouncing.The people of South Carolina will remember!”Dịch: “Mưu tìm quảng cáo, ông Graham vu cáo cho tôi là coi những người KKK, tân Quốc Xã, Thượng Tôn Da Trắng bằng với cô Heyer. Lời nói dối của ông ta quả là đáng kinh tởm. Ông ta không lúc nào quên được việc kiếm phiếu. Cử tri South Carolina cũng không dễ quên.”Bức điện thư này được 21,170 người trả lời, và 18,926 người chuyển tiếp.”Nhiều chính khách cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đang lên tiếng đòi truất phế tổng thống, gọi là “nhiều” nhưng họ vẫn còn đơn lẻ, chưa tạo được một phong trào đáng kể; Tổng Thống Donald Trump vẫn cứ còn ngồi đó, lập trường “bất minh,” ù ù, cạc cạc của ông vẫn là căn bản sinh hoạt quốc gia. (ndt)