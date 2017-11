Nguyên nhân do cãi nhau với vợ

Ngày 19/11, Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đã làm rõ nguyên nhân khiến tài xế ô tô 7 chỗ lấy đà đâm vào cửa nhà số 64 Mai Dịch khiến người dân quanh đây vô cùng hoảng sợ.

“Không phải do hàng xóm mâu thuẫn gì với lái xe, anh này nhà cũng ở gần với nhà số 64 Mai Dịch, lái xe đâm nhầm nhà. Nguyên nhân là do hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh ta cãi nhau với vợ nên đầu óc thiếu tỉnh táo, bởi vậy mới lái xe đâm vào nhà để dọa vợ. Nhưng có lẽ do trời tối nên lại đâm nhầm vào nhà hàng xóm”, Trung tá Nguyễn Văn Quyền nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Quyền, do tính chất vụ việc không có dấu hiệu hình sự và cũng không phức tạp. Phía nhà hàng xóm bị xe tông vào cũng đề nghị để hai bên gia đình tự giải quyết nên Công an phường Mai Dịch đã không thụ lý vụ việc. Sự việc để hai bên tự giải quyết.

“Phía lái xe cho biết, sẽ bồi thường những hư hỏng, thiệt hại về tài sản do mình vô tình gây ra và phía hàng xóm cũng chấp nhận phương án này nên công an phường chỉ nhắc nhở chứ không can thiệp thêm vào vụ việc nữa”, ông Quyền nói.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 18/11, một chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Innova mang BKS 30A – 638.03 đã đâm vào một cửa hàng giặt là có địa chỉ 64 phố Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng, phần cửa cuốn của cửa hàng giặt là bị đâm thủng. Rất nhiều đồ đạc trong cửa hàng bị đổ vỡ. Rất may không có ai bị thương.

Công Đức