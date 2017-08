Nguyên nhân Giám đốc BV C Thái Nguyên tử vong ở phòng làm việc

Do có tiền sử bị bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp nên nguyên nhân ban đầu khiến Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên tử vong tại phòng làm việc có thể do đột quỵ.



Giám đốc BV C Thái Nguyên Đào Văn Soạn. Ảnh: VNN



Theo tin tức trên báo Pháp luật Plus, Thanh niên, ngày 21/8, công an TP. Sông Công (Thái Nguyên) đã có những thông tin ban đầu về bác sĩ Đào Văn Soạn (57 tuổi) – Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên tử vong trong phòng làm việc.

Bước đầu, lãnh đạo Công an TP Sông Công xác nhận, ông Soạn có tiền sử bị bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp. Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân ông Soạn tử vong, tuy nhiên bước đầu nhận định ông Soạn tử vong do đột quỵ.