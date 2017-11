Nguyên Ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc bị Mỹ bắt, khởi tố vì tội đưa hối lộ và rửa tiền

Theo Đông Phương, ngày 18/11 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo họ đã bắt giữ và khởi tố Hà Chí Bình, nguyên Ủy viên toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Trung Quốc (Chính Hiệp) và Cheikh Gadio – cựu Ngoại trưởng Senegal về các tội đưa hối lộ 2,5 triệu USD cho Tổng thống Chad Idriss Deby Itno, Ngoại trưởng Uganda Sam Kutesa nhằm giúp một công ty năng lượng Trung Quốc hưởng lợi và rửa tiền. Hai ông sẽ đối diện với mức án 20 năm tù giam nếu tội danh thành lập.

Văn bản khởi tố tuy không nêu rõ tên của công ty dầu lửa Trung Quốc có liên quan, nhưng báo chí Mỹ xác nhận đó là Công ty Dầu khí Trung Quốc (Petro China) có trụ sở ở Thượng Hải cùng tổ chức Năng lượng Hoa Tín và Quỹ Năng lượng Trung Hoa Hongkong (CEFC) do họ thành lập.

Hà Chí Bình và vợ

Ông Hà Chí Bình, năm nay 68 tuổi còn được biết đến là chồng của nữ minh tinh màn bạc Hồ Huệ Trung và cựu Cục trưởng Sự vụ Dân chính Hongkong (từ 2002). Khi bị bắt, ông đang là Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Quỹ CEFC (Chủ tịch quỹ này là Diệp Giản Minh đồng thời là Chủ tịch Hoa Tín – tổ chức năng lượng tư nhân lớn nhất Trung Quốc Đại Lục). CEFC được đăng ký hoạt động ở cả Hongkong lẫn bang Virginia (Mỹ), được Ủy ban Kinh tế và xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) coi là một trong số 4000 cơ quan tư vấn đặc biệt (special consultative status).

Ngoại trưởng Uganda Sam Kutesa

Văn bản khởi tố của Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Hà Chí Bình và Cheikh Gadio đã lấy danh nghĩa quyên tặng từ thiện để đưa hối lộ, chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng New York, gây tổn hại cho kinh tế Mỹ và làm suy giảm lòng tin vào thị trường tự do. Văn bản cáo buộc: để giúp cho công ty năng lượng Trung Quốc giành được lợi ích thương mại ở Uganda, Hà Chí Bình đã lấy danh nghĩa lãnh đạo CEFC móc nối quan hệ với ông Sam Kutesa, đương kim Ngoại trưởng Uganda, cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, chuyển 500 ngàn USD vào tài khoản do Sam Kutesa chỉ định để sử dụng vào việc lôi kéo các quan chức cao cấp ở nước này để đạt mục đích thành lập công ty dầu khí chung vốn Trung Quốc – Uganda.

Tổng thống Chad Idriss Deby Itno

Bộ Tư pháp Mỹ còn cáo buộc Hà Chí Bình thông qua người trung gian gặp gỡ Tổng thống Chad Idriss Deby Itno để du thuyết cho việc công ty năng lượng Trung Quốc giành được đặc quyền khai thác dầu khí ở Chad. Bản khởi tố viết, tháng 1/2015, được sự giúp đỡ của cựu Ngoại trưởng Senegal Cheikh Gadio, Hà Chí Bình đã gặp ông Idriss Deby Itno với danh nghĩa đại diện công ty năng lượng Trung Quốc, cam kết “quyên tặng” 2 triệu USD. Cơ quan công tố Mỹ cho rằng khoản tiền này là tiền đưa hối lộ và Cheikh Gadio đã nhận được 400 ngàn USD nhờ việc làm trung gian thành công.

Xung quanh vụ việc này, tại cuộc họp báo ngày 21/11 khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc một cựu Ủy viên Chính Hiệp bị nhà chức trách Mỹ bắt và khởi tố về tội đưa hối lộ, ông Lục Khảng – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói: “Tôi chú ý đến tin liên quan nhưng không nắm được tình hình cụ thể” và nhấn mạnh “Trung Quốc luôn yêu cầu các xí nghiệp của mình kinh doanh hợp pháp ở nước ngoài, tuân thủ pháp luật và pháp quy nước liên quan”.

Trong khi đó, chính phủ Chad đã ra tuyên bố bày tỏ bất bình về sự cáo buộc của phía Mỹ, cho rằng những cáo buộc đó đã làm tổn hại hình ảnh của Tổng thống Idriss Deby Itno và phủ nhận “những cáo buộc giả dối, những lời bịa đặt đáng hổ thẹn” về tổng thống nước họ.

Ngô Tuyết

Xem tên lửa siêu thanh, siêu khủng của Trung Quốc Tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của Trung Quốc có thể tấn công bất cứ đâu trên trái đất với các đầu đạn hạt nhân được kỳ vọng sẽ sẵn sàng vào đầu năm 2018.

‘Người giữ cửa Internet Trung Quốc’ bất ngờ bị điều tra Lỗ Vĩ được Thời báo New York gọi là “người giữ cửa Internet Trung Quốc”, “người có quyền quyết định cho hàng trăm triệu dân mạng Trung Quốc xem gì”.

Đặc phái viên Trung Quốc gửi quà cho Kim Jong Un Đặc phái viên Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị phát triển “ổn định” giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong chuyến thăm tới Bình Nhưỡng.

Ông Trump khen Trung Quốc cử phái viên sang Triều Tiên Tổng thống Donald Trump ca ngợi việc Trung Quốc cử phái viên sang Triều Tiên hôm nay (17/11) là một “hành động lớn”, tiếp sau chuyến thăm tới 5 quốc gia châu Á của ông.