Nhà cầm quyền cướp đất của bà con dân tộc KHo

Nhà cầm quyền cho xe ủi, san bằng khu đất của dòng họ KMạ



LÂM HÀ (GNsP) - Huyện Lâm Hà huy động hàng trăm công an, cảnh sát và cảnh sát cơ động để cưỡng chiếm đất của người đồng bào thiểu số và đàn áp những tiếng nói phản kháng lệnh cưỡng chế bất công. Nhà cầm quyền dùng công an và các phương tiện trấn áp, muốn chiếm đoạt khu đất hàng trăm tỉ đồng để mưu lợi cá nhân.

Thông tin từ người dân cho biết công an huyện Lâm Hà đã đánh đập tàn nhẫn một gia đình thuộc dân tộc Kho trong đợt trấn áp để cưỡng chế đất tại thị trấn Đinh Văn.

Nhà của dòng họ KMạ thuộc dân tộc Kho có quyền sử dụng đất từ trước và sau năm 1975, nhưng nhà cầm quyền muốn lấy đất của họ và đền bù rẻ mạt không xứng với giá trị của mảnh đất.



Khu đất thổ cư nằm ngay trung tâm thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà của ông bà KMạ có giá trị cao hơn nhiều so với giá đền bù rẻ mạt của nhà cầm quyền. Hơn 52 mét đất mặt đường với tổng diện tích hơn 2,000 mét vuông gần cầu Quảng Đức, sát ngã ba Quảng Đức thuộc thị trấn Đinh Văn, giá trị mỗi mét vuông là hơn 400 triệu đồng ($17,600 Mỹ kim).



Ông Bùi Văn Trinh, một gia đình có người là cán bộ làm công an vì muốn cướp khu đất vàng này nên bằng mọi giá lấn chiếm đất nhưng bị dòng họ KMạ kháng cự nên bất thành. Lòng tham không đáy đã khiến ông đút lót, “thuê” lực lượng có chức năng “bảo kê” cho gia đình ông để chiếm trọn khu đất của dòng họ KMạ.



Sự việc đang diễn ra và căng thẳng đang gia tăng khi nhà cầm quyền rêu rao rằng đã đền bù thỏa đáng cho dòng họ KMạ.



Ông KLoan, thuộc dòng họ KMạ cho biết, “Ban đầu nhà nước đền bù cho nhà mình 1.5 tỉ ($66,000) để lấy hết đất, gia đình không chịu. Họ tăng lên 3 tỉ đồng và nói không tăng thêm nữa. Nhà mình không chịu đâu vì đất nhà mình rộng và đắt mà. Lấy 3 tỉ đồng thì không đủ để mua đất mới cho cả gia đình nhà mình.”

Gia đình dòng họ KMạ quyết giữ đất cho đến cùng!



Hệ thống tuyên truyền nhà nước quay phim, chụp hình với ý đồ loan tin xấu cho dòng họ KMạ để đạt mục đích cướp đất của bà con dân tộc KHo.



Lần lại lịch sử khu đất thì thấy đây là khu đất hợp pháp từ sau và trước năm 1975 cho đến nay. Trước năm 1975, Ty Điền Địa đã chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho gia đình ông KMạ. Sau năm 1975, nhà cầm quyền địa phương thừa nhận quyền sở hữu và quản lý đất cho gia đình ông KMạ trên mảnh đất nhà cầm quyền đang dã tâm cướp. Gia đình K Mạ cũng còn giấy xác nhận với chữ ký của chủ tịch và phó chủ tịch huyện Lâm Hà thời đó.



Trước đây ngày 21 tháng 4, 2017 hàng trăm công an và cảnh sát cơ động đã được điều tới để giải tỏa và cưỡng chế đất. Công an đã sử dụng mìn khói để tấn công những người dân tộc thiểu số này. Trong ngày hôm đó, một số người đã bị công an dùng dùi cui và khiên chống đạn đánh đập sưng mặt, mũi, chân, tay, gia đình dòng họ KMạ đã phản ứng lại cách ôn hòa và quyết bảo vệ đất của dòng họ.

Dòng Họ K Mạ gồm nhiều gia đình sống tại đây từ lâu đời, tất cả đều cương quyết giữ đất cho đến cùng. Họ là dòng họ thuộc dân tộc K Ho sinh sống và làm ăn tại địa phương. Họ mong muốn cộng đồng cùng lên tiếng đồng hành và đòi công lý cho họ.