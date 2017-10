Nhà cũ của Elvis Presley rao bán với giá $5.9 triệu

PALM SPRING – Ngôi nhà trăng mật “Honeymoon Hideaway” của cố danh ca Elvis Presley đang được rao bán với giá $5.9 triệu Mỹ kim, giảm rất nhiều so với giá $9.5 triệu Mỹ kim được công bố vào 3 năm trước. Ngôi nhà ở Palm Spring có 2 tầng, rộng 5,000 square-foot, xây dựng năm 1960, hiện đang được quảng cáo là “cơ hội đầu tư lý tưởng.” Được thiết kế bởi kiến trúc sư theo chủ nghĩa hiện đại William Krisel, ngôi nhà chiếm khoảng 1 phần 3 diện tích của 1 acre đất, nằm ở cuối một con đường cụt, có hồ bơi và sân tennis.

Ngôi nhà này nổi tiếng vì từng là nơi ca sĩ Elvis và vợ là Priscilla Presley hưởng tuần trăng mật, sau đám cưới ở Las Vegas năm 1967. Elvis thuê ngôi nhà này trong khoảng 1 năm với giá $21,000 Mỹ kim. Bảng copy của hợp đồng cho thuê hiện vẫn được treo trên tường trong nhà. Ngôi nhà từng được sửa chữa vào thập niên 90, để khôi phục vẻ quyến rũ vốn có của nó vào thập niên 60. Vào năm 2014, chủ nhà từng rao bán tòa dinh thự với giá $9.5 triệu Mỹ kim, nhưng không có người mua. Ngôi nhà được xóa khỏi danh sách rao bán vào tháng 8, 2016, và chờ đến nay – hơn 1 năm sau – mới rao bán trở lại.

Truy tìm kẻ định bắt cóc trẻ em

VALENCIA – Nhà chức trách vừa công bố ảnh phác họa của 1 người đàn ông, kẻ đã định kéo 1 cô bé 12 tuổi lên xe của hắn vào đầu tháng này, tại một công viên ở cộng đồng dân cư Santa Clarita, thuộc Valencia. Sự việc xảy ra lúc 5:54 chiều ngày 4 tháng 10, gần trường tiểu học Bridgeport. Nghi can đã đến gần cô bé khi em đứng hơi xa đội túc cầu nữ của em trong lúc tập luyện. Nghi can đã đề nghị cho cô bé đi nhờ xe. Khi cô bé từ chối, kẻ này đã chộp lấy cô bé và kéo em về phía chiếc xe của hắn.

Nạn nhân đã chống trả dữ dội và thoát khỏi kẻ bắt cóc. Cô bé lập tức chạy trở về và kể lại sự việc với huấn luyện viên. Nghi can được mô tả là người da trắng, tuổi từ 40 đến 50, cao khoảng 6 feet, thân hình to lớn, tóc nâu cắt ngắn. Kẻ này có 1 nốt ruồi, hoặc một vết bớt, gần lông mày bên phải. Xe của nghi can là 1 chiếc Toyota hoặc Honda màu đen, 4 cửa, các cửa sổ đều dán giấy kiếng đen, và có vết móp ở phía hành khách. Những người có thông tin về kẻ này nên liên lạc ngay với Sở cảnh sát LA County.

Vé số Mega Millions thay đổi cách thức chơi

GEORGIA – Bắt đầu từ ngày thứ Bảy, giải xổ số Mega Millions sẽ có một số thay đổi, bao gồm cả việc tăng tiền vé số. Dưới đây là 4 thay đổi chính của Mega Millions:

1. Tiền vé số tăng thêm: Giá vé số Mega Millions sẽ tăng lên $2 Mỹ kim, và người chơi có thể mua tối đa số cho 14 lần xổ số liên tiếp.

2. Giải độc đắc tăng thêm: Từ nay, giải độc đắc của Mega Millions sẽ bắt đầu từ $40 triệu Mỹ kim.

3. Tỷ lệ thắng thay đổi: Hiện tại, để trúng độc đắc Mega Millions, người chơi sẽ phải trúng 5 số của các trái bóng trắng từ 1 đến 75, và trúng số Mega Ball từ 1 đến 25. Theo thiết kế mới, số lượng các trái bóng trắng sẽ giảm còn 70, nhưng số Mega Ball sẽ tăng thêm 10 trái. Điều này có nghĩa là xác suất trúng độc đắc sẽ thay đổi từ 1 trên 259 triệu lên 1 trên 303 triệu.

4. Nhiều lựa chọn mới: Người chơi tại một số tiểu bang sẽ có thể được chơi giải “Just the Jckpot.” Người chơi có thể trả $3 Mỹ kim để mua 2 số cho giải độc đắc. Tuy nhiên, các vé này sẽ không được nhận bất kỳ giải nào khác, và chỉ có thể mua dưới dạng chọn nhanh – Quick Pick. Các tiểu bang Georgia, Massachusetts, Nebraska, Ohio, South Dakota, và Texas, sẽ là các tiểu bang đầu tiên được chơi theo kiểu “Just the Jackpot.” Cơ quan xổ số sẽ cân nhắc mở hình thức này tại các tiểu bang khác trong tương lai.