Nhà cựu cầu thủ Laker bị trộm hơn $300,000 tài sản

LOS ANGELES – Kẻ trộm đã lấy đi số trang sức trị giá hàng trăm ngàn Mỹ kim từ ngôi nhà của Derek Fisher, cựu cầu thủ đội bóng rổ Laker. Vụ trộm xảy ra hôm thứ Hai, từ 7:30 sáng đến 10:30 sáng, tại nhà của Fisher trên đường Shirley. Không có ai ở nhà vào lúc vụ đột nhập xảy ra. Fisher cho biết, anh rời nhà trong khoảng vài tiếng, và khi quay về, anh nhận ra nhà của mình đã bị đột nhập.Kẻ trộm đã lấy đi số trang sức trị giá hơn $300,000 Mỹ kim, bao gồm cả 5 chiếc nhẫn kỷ niệm chiến thắng của đội Laker của Fisher. Sự việc vẫn đang được điều tra. Vì vụ trộm xảy ra chỉ trong vài tiếng khi Fisher rời nhà, nên có thể cầu thủ này đã bị bọn trộm theo dõi từ trước đó để chờ thời cơ hành động. Fisher đã thi đấu 18 mùa trong giải NBA và giành 5 giải vô địch cùng đội Laker. Sau đó, anh làm huấn luyện viên cho đội New York Knicks từ năm 2014 đến 2016. Từ đó đến nay, anh làm bình luận viên thể thao, chuyên tường thuật các trận đấu của NBA.Một người đàn ông, cư dân Florida, đã bị kết tội vào hôm thứ Ba vì tội âm mưu đánh bom tại một bãi biển công cộng, trong sự việc bị các công tố viên cáo buộc là lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Bị cáo Harlem Suarez, 25 tuổi, bị tuyên bố có tội với các cáo buộc âm mưu sử dụng vũ khí sát thương hàng loạt, và hỗ trợ vật chất cho khủng bố. Kẻ này đang đối mặt với hình phạt tối đa là tù chung thân.Viên chức liên bang đã thuê một người đưa tin để liên lạc với Suarez, sau khi hắn ta đăng các thông điệp ủng hộ IS lên Facebook. Được biết, Suarez đã quyết định chế tạo một trái bom chứa đinh, rồi chôn trái bom này tại một bãi biển ở Key West, sau đó kích nổ từ xa. Suarez đã cung cấp cho người đưa tin các vật liệu cần thiết, và vào tháng 7, 2015, hắn nhận lại vật mà hắn tin là một khối chất nổ đã sẵn sàng để tấn công.Luật sư của Suarez biện hộ rằng, bị cáo đã bị người đưa tin dẫn dắt đến ý định đánh bom. Suarez là người Mỹ gốc Cuba, đến Hoa Kỳ cùng gia đình khi vẫn còn là một cậu bé nhỏ tuổi. Từ năm 2013 đến nay, các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố hơn 100 người với các tội trạng có liên quan đến Nhà Nước Hồi Giáo.

Ngày ghi danh Covered California được gia hạn

LOS ANGELES – Ngày cuối cùng để ghi danh mua bảo hiểm Covered California đã được gia hạn đến thứ Bảy, dành cho những người đã bắt đầu quá trình ghi danh. Viên chức Covered California cho biết, những người đã cố gắng ghi danh trong ngày hạn chót, tức ngày thứ Ba, sẽ có thêm 4 ngày để hoàn tất hồ sơ ghi danh của mình.

“Theo kinh nghiệm, nhiều người sẽ chờ tới ngày cuối mới ghi danh mua bảo hiểm sức khỏe, và chúng tôi không muốn bỏ sót một ai,” theo lời ông Peter V. Lee, giám đốc quản lý Covered California. “Dịch vụ y tế rất quan trọng, và mọi người đều có quyền được mua bảo hiểm, cho dù họ gặp trở ngại vì lượng người ghi danh quá đông vào ngày cuối.” Những người muốn ghi danh mua bảo hiểm có thể vào trang web Covered California hoặc gọi điện thoại 800-300-1506.

Tấn công bằng dao tại Hollywood, 1 chết 3 bị thương

LOS ANGELES – Một người đã chết và 3 người khác bị thương, sau khi một vụ tấn công bằng dao và một vụ cảnh sát nổ súng xảy ra trên đường Sunset tại Hollywood vào hôm thứ Ba. Trong sự việc xảy ra lúc 2 giờ chiều, 1 nghi can đã dùng dao đâm 1 người khác gần 1 tiệm bán rượu trên đường Sunset, sau đó đi vào tiệm Jack in the Box gần đường Ivar. Nhiều nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy nghi can dùng dao tấn công những người trong tiệm fast-food.

Nhà chức trách xác nhận các cảnh sát tại hiện trường đã nổ súng. Có 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Hiện chưa rõ người chết là nạn nhân hay là nghi can. Tình trạng thương tích của những người được đưa vào bệnh viện cũng chưa được công bố.

Bắt giữ 3 nghi can dụ dỗ các thiếu nữ tuổi teen

VENTURA – Ba nghi can chuyên dụ dỗ các thiếu nữ tuổi teen đã bị bắt tại Ventura, sau khi bị phát hiện bởi các cảnh sát giả trang làm thiếu nữ trên các phòng “chat” (trang web trò chuyện) trên Internet, theo nhà chức trách thông báo hôm thứ Ba. Các nghi can Christopher Allen Bouchard, 48 tuổi, cư dân La Crescenta; Reynal Reginio Guillen, 54 tuổi, cư dân Sherman Oaks, và Jose Juan Ramualdo-Posadas, 32 tuổi, cư dân Corona, bị bắt sau khi trò chuyện online với các cảnh sát giả làm thiếu nữ, và đến gặp họ với ý định quan hệ tình dục.

Việc truy bắt các kẻ dụ dỗ trẻ em được thực hiện bởi nhiều cơ quan công lực, bao gồm Sở cảnh sát Ventura, Phòng công tố, và Đội chống buôn người. Các nhân viên điều tra giả làm các thiếu nữ 14-15 tuổi, và vào nhiều phòng chat được thiết kế dành riêng cho tuổi teen. Các nghi can cũng tham gia những phòng chat này và làm quen với các cảnh sát chìm. Họ sau đó bắt đầu gợi ra những cuộc trò chuyện về tình dục, và hẹn gặp các “thiếu nữ” với ý định quan hệ tình dục.

Các nghi can bị bắt khi lái xe đến đón “thiếu nữ” tại địa điểm mà chúng tin là nhà của các “thiếu nữ” này. Các nghi can Bouchard, Guillen và Ramualdo-Posadas bị giam tại nhà tù Ventura County, và đối mặt với nhiều tội đại hình liên quan đến việc âm mưu quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Trung tâm Do Thái phải di tản vì bị dọa đánh bom

LONG BEACH – Trung tâm cộng đồng Do Thái tại Long Beach đã phải tạm thời di tản vào hôm thứ Ba vì bị dọa đánh bom, trong lúc những lời đe dọa tương tự cũng được đưa ra trên khắp Hoa Kỳ. Trung tâm Do Thái Alpert trên đường East Willow đã được di tản, trong khi cảnh sát kiểm tra khắp tòa nhà. Lệnh di tản được hủy bỏ sau khi cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi. Nhiều trung tâm DoThái trên khắp Hoa Kỳ cũng bị dọa đánh bom tương tự, bao gồm một cơ sở ở San Diego, California.

Tài xế say xỉn tông vào xe cảnh sát

ORANGE – Một cảnh sát thuộc lực lượng Tuần tra xa lộ CHP đã bị thương vào tối thứ Hai, sau khi một tài xế say xỉn tông vào đuôi chiếc xe tuần tra của anh trên xa lộ 55 hướng nam, phía nam đường Lincoln. Hai cảnh sát đã đậu vào lề phải của xa lộ để hỗ trợ một cặp đôi bị hư xe, lúc gần 10 giờ tối. Khoảng 45 phút sau đó, xe kéo của hãng AAA được điều đến để kéo chiếc xe bị hư. Một cảnh sát đã quay về ngồi trên xe tuần tra, khi đó đang đậu phía sau chiếc xe dân sự. Đèn hiệu trên xe cảnh sát vẫn chớp sáng để cảnh báo xe cộ chạy ngang.

Bất ngờ, một chiếc Honda 2006 tông mạnh vào đuôi xe cảnh sát với tốc độ 65 dặm 1 giờ, đẩy xe cảnh sát tông vào lan can bảo vệ. Người cảnh sát CHP khi đó đang cài dây an toàn nên chỉ bị thương nhẹ. Anh được đưa vào bệnh viện địa phương. Tài xế chiếc Honda, Christy DeMetriades, 39 tuổi, cư dân Costa Mesa, cũng bị thương nhẹ. Cặp đôi trên chiếc xe hư và viên cảnh sát còn lại không bị thương. DeMetriades bị bắt với tội DUI – lái xe khi không tỉnh táo, và bị giam với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $100,000 Mỹ kim.

Hành khách định mở cửa máy bay ở độ cao 12,000 mét

LOS ANGELES - Một người đàn ông Hoa Kỳ đang đối mặt với án 10 năm tù, khi tìm cách mở cửa một chiếc máy bay đang bay qua Thái Bình Dương. Sự việc xảy ra trên máy bay Airbus A380, số hiệu Flight QF12 của hãng Qantas, khi đang bay từ Los Angeles, Hoa Kỳ, đến Sydney, Australia. Hành khách Hoa Kỳ Manuel Gonzalez đã cố gắng mở cửa máy bay ở độ cao 12 cây số.

Các nhân viên phi hành đoàn đã nhanh chóng ngăn chặn Gonzalez, đưa anh ta đến một chỗ ngồi riêng và ngồi kèm chặt xung quanh, cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn. Sau đó, hành khách 41 tuổi này được giao cho Cảnh sát Australia. Theo luật pháp Australia, hình phạt cho hành động gây nguy hiểm cho an toàn của máy bay có thể lên đến 10 năm tù giam. Tòa án đang điều tra nguyên nhân việc Gonzalez muốn mở cửa. Mức phạt tuỳ thuộc vào việc đó là hành động tự tử, cố tình làm hại hành khách trên máy bay, hay do yếu tố thần kinh. Hiện Gonzalez vẫn bị giam, và sẽ xuất hiện trong phiên tòa ngày 15 tháng 3.