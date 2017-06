Nhà giá $100 triệu trở lên cũng có nhiều người mua, ở Hồng Kông, Mỹ

Tòa nhà trị giá hơn $100 triệu này có sân đáp trực thăng, rạp chiếu phim, hồ bơi, vân vân và vân vân.Theo một bản phúc trình mới trong tháng Năm cho biết, số lượng thương vụ bán những ngôi nhà giá từ $100 triệu Mỹ kim trở lên đã đạt mức kỷ lục trong năm ngoái, mặc dù số lượng nhà đắt tiền chưa bán được đã gia tăng trong năm 2017.Theo bản phúc trình mới của cơ sở địa ốc hạng siêu giàu Christie's International Real Estate, trong năm ngoái có 10 ngôi nhà bán được với giá $100 triệu hoặc nhiều hơn. Đây là mức nhiều gấp đôi so với kỷ lục năm thương vụ trước đó trong năm 2014. Tổng giá trị của những ngôi nhà giá $100 triệu được bán năm ngoái lên tới $1.4 tỷ Mỹ kim. Wow!Đúng là những ngôi nhà trị giá $100 triệu là một thị trường nhỏ với mỗi năm bán chừng vài “cái” nhà mà thôi. Tuy vậy, ông Dan Conn, giám đốc điều hành Christie's International Real Estate, nói rằng giá bán những ngôi nhà siêu hạng đang tăng theo những mức giá trị gia tăng trong những phần khác của nền kinh tế giàu có, từ những chiếc du thuyền giá $300 triệu, cho tới các bức tranh của danh họa Picasso giá $100 triệu.Theo bản phúc trình cho biết, năm ngoái có 34 ngôi nhà được bán với giá $50 triệu hoặc nhiều hơn, gần gấp đôi so với năm trước đó.Ông Conn nói, “Tôi nghĩ rằng nhà chỉ đang bắt kịp với phần còn lại của thế giới sang trọng. Những ngôi nhà này là những nơi lưu trữ giá trị. Theo thời gian, hóa ra những ngôi nhà ấy có một lợi nhuận tích cực, mà không có những loại biến động mà người ta gặp phải trong các thị trường equity.”Trong số 10 ngôi nhà được bán trong năm ngoái với giá hàng triệu Mỹ kim, có một nửa là ở Hồng Kông, nơi trở thành một địa điểm được ưa chuộng của những người Trung Hoa giàu có. Đắt nhất là ngôi nhà dành cho một gia đình cư ngụ, ở trên đường Gough Hill Road, trong The Peak ở Hồng Kông, với giá $270 triệu. Một ngôi nhà ở Tô Châu ở Trung Quốc đứng hàng thứ nhì, với giá $150 triệu. Trong khi đó, một ngôi nhà ở khu vực Stanley của Hồng Kông đứng hàng thứ ba, với giá $131 triệu.Có ba ngôi nhà giá hàng triệu đã được bán trong năm ngoái tại Hoa Kỳ. Biệt thự Lily Pond Estate ở East Hampton, New York, đã được bán với giá $110 triệu. Trong khi đó, hai ngôi nhà trong khu phố Holmby Hills giàu có ở mạn tây Los Angeles đã đạt mức giá cả triệu Mỹ kim. Thứ nhất là The Playboy Mansion, được bán với giá $105 triệu. Thứ nhì là một ngôi nhà mới được xây, gọi là “Mon Reve,” đạt mức $100 triệu.Tuy nhiên, thêm nhiều ngôi nhà giá 100 triệu đang chồng chất chưa bán được. Hiện giờ có 34 ngôi nhà được liệt kê công khai với giá $100 triệu hoặc nhiều hơn trên khắp thế giới, so với 19 năm qua. Nếu bạn đếm những ngôi nhà thuộc loại “pocket listings”, tức là không chính thức có mặt trên thị trường, nhưng đang được người ta lặng lẽ tìm mua, thì con số ấy tăng lên tới khoảng 50 hoặc nhiều hơn, theo ông Conn cho biết.Những khoản giảm giá cũng đang tăng lên tới vị trí hàng đầu. Theo bản phúc trình cho biết, mức giảm giá trung bình cho những ngôi nhà có giá $30 triệu là 18 phần trăm trong năm 2015, nhưng đã tăng lên 25 phần trăm trong năm ngoái.Cho đến nay trong năm 2017, chỉ có hai ngôi nhà đã bán với giá $100 triệu hoặc nhiều hơn. Một tòa nhà chung cư trên The Peak ở Hồng Kông đã được bán với giá $360.6 triệu. Chủ nhân dự định phá bỏ tòa nhà ấy, để xây một ngôi nhà dành cho một gia đình ở. Vì vậy đó không những là một trong những ngôi nhà đắt nhất từng được bán, mà còn được cho là ngôi nhà đắt nhất từng được bán. Ngôi nhà thứ hai được bán với giá hàng triệu cũng nằm trong khu The Peak. Đó là một ngôi nhà thuộc loại dành cho một gia đình, trị giá $139 triệu.Theo ông Conn cho biết, năm nay có thể quay trở lại gần hơn với mức trung bình của những thương vụ bán nhà với giá hàng triệu, bốn hoặc năm ngôi nhà trong một năm. Thế nhưng ông nói rằng thị trường nhà siêu đẳng vẫn còn chỗ để tăng trưởng.Tổng giá trị của 34 ngôi nhà siêu đẳng trên thị trường là $6.36 tỷ. Đó là mức chưa tới một phần mười của một phần trăm trong tổng số các tỷ phú của thế giới, theo ông Conn cho biết.Ông nói, “Bạn có thể lập luận rằng họ không được phân bổ đúng mức, xét về mặt nhà ở.”Số lượng gia tăng của những ngôi nhà được kê giá 100 triệu là những ngôi nhà thuộc loại spec home, tức là những ngôi nhà mới được xây dựa trên “việc đầu cơ” của một công tỳ xây dựng để bán. Hai ngôi nhà đắt nhất là một ngôi nhà đang được xây bởi Nile Niami ở Bel Air, California, và một ngôi biệt thự ở Bel Air, trị giá $250 triệu, đã được xây xong và đang được bán bởi ông trùm thời trang Bruce Makowsky.Ông Conn nói ông dự đoán một ngôi nhà rốt cuộc sẽ bán được với giá $1 tỷ, những không rõ điều đó sẽ phải mất bao lâu.Đã có một ngôi nhà như thế trên thị trường, là Villa Leopolda (còn được gọi là Villa Les Cedres) tại Saint-Jean-Cap-Ferrat, nước Pháp, từng là nhà của Vua Leopold II của nước Bỉ. Khu nhà này có 35 mẫu đất được trang trí đẹp mắt, nhìn ra đại dương, và đang ở trên thị trường với giá $1.1 tỷ.