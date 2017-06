Nhà giáo phải từ bỏ quốc tịch Pháp, mong ở lại VN dù chế độ tàn nhẫn, để lo cho gia đình

Ông Phạm Minh Hoàng (bên phải) muốn ở lại VN để lo cho vợ con và anh là thương phế binh VNCH.SÀI GÒN - Thông thường thì người Việt tị nạn nào cũng muốn giữ quốc tịch ở nước cưu mang họ và xóa bỏ quốc tịch VN, để được bảo vệ bởi nước ngoài và không bị rắc rối trong trường hợp phải về Việt Nam và rồi bị nhà cầm quyền cộng sản bắt, xử theo luật pháp của VN.Nhưng mới đây, nhà giáo Phạm Minh Hoàng đã phải tuyên bố từ bỏ quốc tịch Pháp ngay sau khi ông nhận được tin nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đã ký quyết định hủy bỏ quốc tịch Việt Nam của ông.Ông Hoàng mang song tịch Pháp Việt, đã tốt nghiệp và có uy tín trong ngành kỹ thuật điện toán tại Pháp, từng quyết định về Sài Gòn để giảng dạy cho các sinh viên, giới trẻ trong tinh thần xây dựng đất nước. Nhưng ông luôn bị nhà cầm quyền nghi ngờ, có lúc bắt giam ông 17 tháng và thêm ba năm quản chế, chỉ vì ông có ý kiến về tình trạng của đất nước.Phạm Minh Hoàng trong cuộc biểu tình phản đối Formosa ngày 1 tháng 5, 2016. (Nguyễn Hoàng Vi)Giờ đây, trước nguy cơ bị CSVN trục xuất, giáo sư này đành phải thốt lên, “Ngày xưa, khi bị tù, tôi nghĩ đó sẽ là những chuỗi ngày đau khổ nhất của một con người, nhưng bây giờ tôi thấy còn một thứ kinh khủng hơn, đó là không được sống trên quê hương của mình.”Nay ông quyết định từ bỏ quốc tịch Pháp với mong muốn được đoàn tụ với gia đình tại Việt Nam, vì ông lo lắng nhà cầm quyền Việt nam sẽ trục xuất ông về Pháp trong nay mai.Thầy Minh Hoàng cho rằng, nhà cầm quyền cố tình trục xuất ông về Pháp là “tước đi quyền được sống trên quê hương là một hành vi cực kỳ vô nhân đạo.”Năm nay thầy giáo này đã ngoài 60 tuổi. Ông đã gửi thư đến Đại Sứ Pháp tại Hà Nội với thỉnh nguyện được sum vầy với gia đình, chăm sóc người anh bệnh tật suốt mấy chục năm qua. Sau đây là bức thư của ông Hoàng gửi đến Đại Sứ Pháp được dịch sang tiếng Việt:Kính gởi Ông Đại Sứ Cộng Hòa Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Hà NộiTôi ký tên dưới đây Phạm Minh Hoàng sinh ngày 8-8-1955 tại Phước Tuy, Việt Nam; tôi có song tịch Pháp Việt. Tôi tuyên bố thực thi quyền từ bỏ quốc tịch chiếu theo điều 23 Bộ Luật Dân Sự.Vì lý do trên, tôi xin Ông vui lòng xem như tôi không còn quốc tịch Pháp và chỉ giữ lại quốc tịch Việt Nam.Tôi xin gởi đến ông:– văn bản chứng nhận quốc tịch Pháp– chứng thực địa chỉ của tôi ở Việt Nam.– thẻ căn cước Pháp.Trân trọng kính chào Ông Đại Sứ.Phạm Minh HoàngDưới đây là thư của ông Phạm Minh Hoàng, tâm sự thêm về trường hợp của ông:Ngày 1/6/2017 vừa qua, Tổng Lãnh Sự (TLS) Pháp tại Sàigòn đã mời tôi lên để thông báo một tin “rất xấu”: nhà nước Việt Nam ngày 17/5 đã ký quyết định hủy bỏ quốc tịch Việt Nam của tôi, và điều này đưa đến việc trục xuất tôi về Pháp (tôi có song tịch Pháp Việt).Khi tôi đặt bút xuống viết những dòng này, tôi có cảm tưởng như còn đang say rượu. Vợ và con tôi nghe tin này khóc ngất. Anh tôi (thương phế binh VNCH tật nguyền gần 100%) cũng bàng hoàng. Hoàn cảnh gia đình không cho phép vợ tôi đi cùng, vì còn phải chăm sóc mẹ già cũng như lo cho ông anh tật nguyền, điều này có nghĩa gia đình chúng tôi sẽ phải ly tán.Tháng 11/1973…Nhưng tôi còn nhớ như ngày hôm qua, tôi cất bước sang Paris du học. Khi máy bay đang lượn trên bầu trời Sàigòn, tôi nhìn qua cửa sổ và tự nhủ sẽ trở về để xây dựng quê hương đang điêu tàn vì chiến tranh. Hai năm sau, mọi suy tính của tôi sụp đổ và tôi bắt buộc phải bước vào một cuộc đời mới, nơi một phương trời mới với những suy nghĩ mới, tuy nhiên trong lòng tôi vẫn canh cánh hướng về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.Sau một thời gian sinh sống và làm việc, tư tưởng trở về Việt Nam lại nhem nhúm trở lại và tôi đã cắp sách đến trường để trang bị cho mình những kiến thức ích lợi cho công việc ở Việt Nam. Trở về nước năm 2000, tôi trầy trật mới tìm được một công việc thích hợp trong Đại Học Bách Khoa SG với đồng lương ít ỏi.Trong suốt 10 năm giảng dạy, tôi vẫn tự nhủ mình không phải là một người thầy giỏi, tôi chỉ được mỗi cái chăm chỉ và tận tâm. Tôi tự hài lòng với bản thân vì đã đem hết sinh lực và tâm trí của mình để truyền đạt kiến thức đến cho giới trẻ. Khi tôi bị bắt vào năm 2010 vì đã lên tiếng về tình hình đất nước, tôi đang dạy cùng lúc 5 môn toán khác nhau, và đó là lúc khả năng và óc sáng tạo của tôi đang ở mức sung mãn vượt bực.Nhờ sự can thiệp của chính phủ Pháp và sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền cũng như sự đấu tranh của nhiều người trong, ngoài nước, án của tôi tương đối nhẹ, chỉ 17 tháng tù giam và 3 năm quản chế. Có điều sau đó thì hoài bão đi dạy của tôi cũng sụp đổ. Thỉnh thoảng tôi tính mở lớp Pháp văn nhưng họ vẫn rầy rà đủ thứ. Thậm chí vào năm 2016, khi cùng các bạn trẻ chia sẻ và trao đổi các kiến thức về quyền con người, về pháp luật Việt Nam, về kỹ năng sống cũng bị công an giải tán một cách thô bạo, máy móc bị tịch thu. Cho đến ngày hôm nay những khiếu kiện của tôi vẫn bay vào hư vô.Cho dù khó khăn và đe dọa đủ điều, tôi vẫn cố gắng duy trì những phản ứng và những đóng góp của mình về các vấn đề của đất nước. Những bài viết của tôi mang tính phê bình nhưng bao giờ cũng chừng mực, ôn hòa và không thể kết luận là nguy hại đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, dưới mắt nhà cầm quyền cộng sản, chừng ấy là chưa đủ. Qua các kênh thông tin, tôi biết tôi vẫn là một cái gì đó tiềm tàng đe dọa đến họ, và mặc dù đã duy trì phản ứng của mình một cách rất chừng mực và thận trọng, họ cũng không yên lòng, để sau cùng đi đến quyết định tước quốc tịch của tôi.Việc tước quốc tịch đồng nghĩa với việc trục xuất, nghĩa là tôi không có quyền sống và chết trên quê hương của mình.Tôi còn nhớ, khi tiếp xúc với TLS Pháp vào năm 2010-2011 khi còn ở trong tù, tôi có minh định rằng tôi chọn ở tù hơn bị trục xuất. Ngài TLS lúc ấy đã ghi nhận và nhắc đi nhắc lại nguyện vọng của tôi và hứa sẽ giúp tôi toại nguyện.Ngày hôm nay tình hình có vẻ đã thay đổi. Việc bỏ tù một công dân Pháp có lẽ sẽ phức tạp cho cả hai chính phủ và cuối cùng họ đã chọn một giải pháp đỡ phiền phức nhất nhưng cũng vô nhân đạo nhất, vì hơn ai hết, họ biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi đơn chiếc như thế nào.Ngày xưa, khi bị tù, tôi nghĩ đó sẽ là những chuỗi ngày đau khổ nhất của một con người, nhưng bây giờ tôi thấy còn một thứ kinh khủng hơn, đó là không được sống trên quê hương của mình.Ngay trong lúc này, tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào về vụ tước quốc tịch, nên chỉ biết gởi đến bà con thân thương những dòng tâm sự này và mong được sự cảm thông và hậu thuẫn của mọi người bằng cách chia sẻ rộng rãi bức Tâm Thư này đến cho bạn bè. Gia đình chúng tôi cũng đã liên hệ với luật sư để tìm hiểu thêm và tôi được biết hành vi tước quốc tịch tôi là sai pháp luật Việt Nam (xin xem tài liệu dưới đây).Cuối thư, tôi xin chép lại đây một câu nói của một người đấu tranh đã bị trục xuất: “Người ta có thể đưa tôi ra khỏi Việt Nam, nhưng không ai có thể đưa Việt Nam ra khỏi tôi.”Phạm Minh Hoàng