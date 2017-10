Nhà hàng đầu tiên trên thế giới xây dựng dưới đáy biển

Các thiết kế của nhà hàng Under.NA UY – Việc các nhà hàng được xây dựng ở một số địa điểm đặc biệt như ở trên đỉnh núi hay giữa rừng rậm không còn là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, việc một nhà hàng được xây dưới đáy biển thì vẫn còn là điều mới mẻ. Mới đây, công ty kiến trúc Snohetta có trụ sở tại Oslo, Na Uy vừa giới thiệu dự án đầy hấp dẫn của họ về Under - một nhà hàng được xây ở độ sâu 5 mét dưới mực nước biển.Theo thông tin ban đầu được công bố, nhà hàng này sẽ được xây dựng tại thị trấn Baly ở miền cực Nam của Na Uy, nơi có hệ sinh thái đa dạng. Đây là địa điểm được Snohetta khảo sát rất kỹ lưỡng, nhờ vào các đặc điểm địa lý đặc thù của nơi này. Ngoài mục đích sử dụng như một nhà hàng, công trình cũng còn là một trung tâm nghiên cứu về sinh vật biển.Về kiến trúc, công trình của Snohetta có thiết kế hoàn toàn khác so với các nhà hàng thông thường. Nó có hình dáng đơn giản giống một cục gạch, với một nửa chìm sâu 5 mét dưới đáy biển, một nửa còn lại nằm trên vách đá. Bề mặt bên ngoài của nhà hàng thô ráp, đơn giản, tạo điều kiện cho các loài nhuyễn thể bám vào và phát triển. Sau này, nếu như các loài sinh vật phát triển đông đúc, nhà hàng sẽ trở thành một rặng san hô và thu hút nhiều động vật biển tới trú ngụ.Vác tường nhà hàng được thiết kế bằng bê tông dày 1 mét, chịu lực tốt. Thực khách hoàn toàn có thể yên tâm quan sát các loài sinh vật biển thông qua một vách kính rộng 11 mét và cao 4 mét. Ở phía bên trong, nhà hàng được thiết kế với ba tầng, bao gồm khu tiếp tân và giữ đồ ở tầng một, quán bar ở tầng giữa và nhà hàng ở phía dưới cùng. Snhetta cho biết, nơi này có thể phục vụ 100 thực khách cùng lúc. Các món ăn ở đây do do đầu bếp nổi tiếng Nicolai Ellitsgaard Pedersen chuyên về các món hải sản thực hiện.Công ty Snohetta tin rằng, Under sẽ đem lại một cảm giác tuyệt vời cho các du khách đến thăm nơi này. Không chỉ được thưởng thức các món ăn ngon, du khách sẽ hiểu thêm về đa dạng sinh học dưới đại dương, điều mà hiếm nơi nào khác có thể làm được. Theo dự kiến, quá trình xây dựng nhà hàng sẽ bắt đầu vào tháng 2, 2018 và dự kiến ​​hoàn thành đầu năm 2019.