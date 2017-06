Nhà hàng đóng cửa vì xác rắn lẫn trong đồ ăn

QUẢNG TÂY - Nhà chức trách tỉnh Quảng Tây đã đóng cửa một nhà hàng, sau khi thực khách tìm thấy xác rắn trong đồ ăn mua tại đây hôm 16 tháng 6. Vị khách hàng họ Wang đã đăng lên mạng xã hội WeChat bức hình cho thấy xác một con rắn nhỏ, nằm giữa phần mỳ và rau mà cô mua từ nhà hàng tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Con rắn nhỏ khiến Wang choáng váng. "Tôi chỉ thấy ra con rắn sau khi đã ăn được vài miếng, thật kinh khủng," Wang viết.

Cô Wang đã vất bỏ toàn bộ phần mỳ sau khi chụp lại vài bức ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội. Vị thực khách đen đủi không thông báo sự việc với nhà chức trách, nhưng các bức ảnh của cô đã thu hút chú ý của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm địa phương. Nhà chức trách sau đó đã kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại nhà hàng nêu trên.

Theo báo cáo, khu vực cất thực phẩm của nhà hàng ở trong tình trạng "mất vệ sinh.” Phần mái nhà bị hư hỏng nặng, và chủ nhà hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc của nhiều loại thực phẩm. Hiện nhà hàng nói trên đã bị yêu cầu đóng cửa để sửa chữa và cải thiện tình trạng vệ sinh. Tuy nhiên, do bằng chứng là bữa trưa của cô Wang đã bị đổ đi, vì vậy nhà hàng không phải chịu trách nhiệm cho phần "mì rắn."

Mỹ chậm đua siêu máy điện toán với Trung Hoa

VÔ TÍCH - Trong bảng xếp hạng Top 500 máy điện toán nhanh nhất hành tinh, được công bố 2 lần mỗi năm, hai hệ thống đứng đầu đều thuộc về Trung Hoa. Đó là máy điện toán Sunway TaihuLight, hoạt động tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia ở Vô Tích, Giang Tô. Cỗ máy này có khả năng thực hiện 93 triệu tỷ phép tính/giây (93 petaflop), nhanh gấp đôi và hiệu quả gấp ba lần máy điện toán xếp hạng 2 là Thiên Hà 2 (33.9 petaflop).

Sunway TaihuLight là hệ thống hoàn toàn "Made in China", cho thấy khả năng và tham vọng lớn của Trung Hoa trong lĩnh vực siêu máy điện toán. Năm ngoái, cỗ máy Titan, được đặt tại Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ, chiếm được vị trí còn lại trong Top 3 với tốc độ 17.6 petaflop. Nhiệm vụ của Titan là phục vụ việc nghiên cứu những vấn đề như biến đổi khí hậu và các nhiên liệu thay thế. Tuy nhiên, Titan đã không gặp may trong năm nay, khi hệ thống Piz Daint của Trung tâm siêu máy điện toán quốc gia Thụy Sỹ được nâng cấp thêm 9.8 petaflop so với bản cũ, và đạt 19.6 petaflop. Khi Titan bị đẩy xuống vị trí thứ 4, điều này có nghĩa là lần đầu tiên trong 20 năm, Hoa Kỳ đã không có 1 siêu máy điện toán nào nằm trong top 3 thế giới.

Tuy vậy, Hoa Kỳ có thể sẽ không phải lo lắng, vì IBM đang xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới mang tên Summit với tốc độ "khủng khiếp" - 200 petaflop - và dự kiến công bố ngay đầu năm sau. Siêu máy điện toán là những cỗ máy vượt trội về khả năng và tốc độ xử lý. Chúng được dùng để phân tích dữ liệu lớn, dự báo thời tiết, nghiên cứu khí động học, thiên văn học, sự biến đổi khí hậu, mô phỏng động đất, mô phỏng trí tuệ nhân tạo, theo dõi sự lây lan của dịch bệnh, mô phỏng các vụ nổ hạt nhân…

Du khách bị bắt vì vượt biên sang Nga uống bia

PHẦN LAN - Lực lượng tuần tra Phần Lan hôm Chủ Nhật vừa qua đã bắt giữ 4 công dân Anh, sau khi những người này định vượt biên trái phép vào Nga để… uống vài chai bia. Sau khi kết thúc cuộc thi chạy định hướng ở tây nam Phần Lan, 4 người này quyết định lái xe vượt quãng đường 75 cây số để đến khu vực biên giới, vì "không thể cưỡng lại được ham muốn đi sang Nga để uống bia giá rẻ.”

Họ bỏ lại xe ở lề đường và đi bộ băng qua biên giới Nga. "Họ ở phía bên kia biên giới tầm 15 phút và đã uống vài lon bia", ông Timo Hkkinen, chỉ huy lực lượng tuần tra Phần Lan, cho biết. Đường biên giới giữa Nga và Phần Lan kéo dài gần 1,300 cây số và đi qua những khu vực rừng núi thưa thớt dân cư. Các du khách muốn đi qua biên giới phải trình hộ chiếu và visa ở trạm kiểm soát.

Khi phát hiện chiếc xe bị bỏ lại ở lề đường và nghi ngờ có người đã vượt biên trái phép, lực lượng Phần Lan đã chờ sẵn và bắt giữ 4 du khách khi họ trở về. Họ thừa nhận tội trạng và khai rằng, dù đã nhìn thấy bảng thông báo được viết bằng nhiều thứ tiếng, họ vẫn quyết định vượt biên vì "ham muốn sang Nga quá lớn". Bốn người sau đó được phép trở về Anh.

Tàu điện siêu tốc đi dọc nước Anh trong 8 phút

LONDON - Công ty Hyper Chariot đang lên kế hoạch thiết kế tàu điện siêu tốc 6,400 cây số/giờ, bao gồm nhiều toa tàu lớn bằng chiếc xe hơi, có thể phóng xuyên qua đường ống chân không ở tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Hệ thống giao thông công cộng siêu thanh này có thể bắt đầu hoạt động vào năm 2040. "Đoàn tàu này nghe giống như trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng công nghệ hiện nay đã cho phép tàu chở khách và chở hàng di chuyển trong đường ống chân không ở vận tốc 6,400 cây số/giờ. Đây cũng là dạng phương tiện giao thông an toàn nhất. Hầu hết tai nạn giao thông đều do lỗi của con người hoặc thời tiết xấu", ông Matthew Modine, chủ tịch Hyper Chariot, cho biết.

Hyper Chariot là tàu điện tự lái, được giám sát từ một trung tâm điều khiển. Đường ống cho tàu chạy sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường ở Anh. Con tàu có khả năng tăng tốc từ 0 đến 1,600 cây số/giờ chỉ trong 60 giây, nhanh gấp đôi máy bay Boeing 747 và đạt tốc độ tối đa 6,400 cây số/giờ nhờ động cơ điện siêu mạnh. Theo phát ngôn viên hãng Hyper Chariot, con tàu có thể đi từ London đến Edinburgh (534 cây số) chỉ trong 8 phút, so với hơn 7 tiếng đi bằng xe hơi, 4 tiếng đi bằng xe lửa, và 70 phút đi bằng máy bay.

Kỳ quan thiên nhiên bị núi lửa chôn vùi

NEW ZEALAND - Các nhà khoa học vừa phát hiện dấu vết một địa danh, từng được coi là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới, biến mất từ 131 năm trước. Thác nước hình bậc thang màu hồng và trắng trên bờ hồ Rotomahana từng thu hút du khách từ khắp nơi đến đảo Bắc, New Zealand, vào giữa những năm 1800. Nơi đây được coi là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới, với những lớp trầm tích silica lớn nhất Trái Đất. Ngày 10 tháng 6, 1886, núi lửa Tarawera phun trào dữ dội, giết chết 120 người và để lại một vết nứt dài 17 cây số trên núi. Nhiều người tin rằng, vụ phun trào núi lửa này đã phá hủy các bậc thang bên hồ Rotomahana, khiến chúng biến mất vĩnh viễn.

Trong bài báo công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Hoàng gia New Zealand hôm 7 tháng 6, hai nhà nghiên cứu Rex Bunn và Sascha Nolden cho biết họ đã xác định được vị trí của các nền bậc thang nằm dưới mặt đất. Nếu kỳ quan thiên nhiên này vẫn còn tồn tại, nó sẽ bị chôn vùi dưới lớp tro bụi núi lửa dày khoảng 10 đến 15 mét.

"Thác nước hình bậc thang từng là địa điểm hút khách bậc nhất ở Nam bán cầu. Nhiều người bất chấp nguy hiểm đến đây chỉ để tận mắt nhìn thấy địa hình độc đáo và kỳ lạ này. Nhưng chính phủ lúc đó không khảo sát nên không có tư liệu về tọa độ của khu vực", ông Bunn nói. Ông Bunn và Nolden sử dụng nhật ký thực địa viết năm 1859 của Ferdinand von Hochstetter, nhà địa chất người Áo gốc Đức, để xác định vị trí của kỳ quan thiên nhiên thứ 8. Cuốn nhật ký chứa nhiều mô tả về khu vực hồ Rotomahana trước khi núi lửa phun trào năm 1886, cho phép các nhà nghiên cứu lập bản đồ ba vị trí tiềm năng của kỳ quan hình bậc thang này.