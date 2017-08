Nhà hiếm, gánh nặng trên vai người mua

Hồi tháng Năm, bà R.H., một giáo viên góa phụ bán được căn nhà ở Buena Park, bốn phòng ngủ, diện tích gần 160 m2 (hơn 1,700 feet vuông). Sau đó bà tìm mua một căn nhà nhỏ hơn, nhưng bà không thể tìm được căn nào cả. Thật ra bà được giới thiệu ba căn, nhưng mỗi lần đến bà đều phải trả giá cao hơn $1,000 so với giá mà người trước muốn mua.





Ngôi nhà 6 phòng ở Edwards Hill bán được với giá cao hơn $151,000 Mỹ kim so với giá chào bán.



"Đi mua nhà thật là nhiều áp lực," bà R.H. nói. "Tôi nghĩ chắc mình sẽ chẳng mua nổi căn nhà nào cả.” Nhưng cuối cùng bà vẫn mua được một căn nhà mới, hai phòng ngủ ở Anaheim với giá $439,000 Mỹ kim. Vấn đề là giá này cao hơn giá chào bán trước đó là $25,000. Dù vậy, bà vẫn phải chấp nhận thôi, nếu không bà phải đi tìm hoài mà không mua được căn nhà nào.





Căn nhà ở thành phố Irvine.



Việc săn tìm mua nhà ở Quận Cam từ lâu đã là một thách thức ghê gớm, trừ khi người mua có một nguồn tài chính dồi dào, rủng rỉnh, không phải lo nghĩ gì cả. Thực tế cho thấy nguồn cung trên thị trường rất ít, mà cầu thì ngày càng tăng, khiến người mua gặp không ít khó khăn.





Căn nhà ở thành phố Aliso Viejo.



Mới đây, trong một cuộc đấu giá ngôi nhà sáu phòng ngủ ở khu nhà cao cấp Edwards Hill, thành phố Huntington Beach, người trúng đấu giá mua được đã phải trả gần $2.55 triệu Mỹ kim, cao hơn $151,000 so với giá khởi điểm đưa ra.



Theo ông Pat Veling, chủ tịch Real Data Strategies (một dịch vụ thu thập dữ liệu có văn phòng tại thành phố Brea, California), trong tháng 5/2017, gần 30% chủ nhà đã bán được nhà với giá cao hơn giá chào ban đầu, so với tháng 5 năm 2016 tỷ lệ này dưới 24%.



Theo báo cáo của chuyên gia phân tích thị trường đia ốc Steve Thomas, thuộc ReportsOnHousing.com, hồi cuối tháng 5/2017, có chưa tới 5,800 căn nhà được rao bán. Trong khi đó, con số trung bình trong tháng 5 của suốt 13 năm qua là hơn 9.200 căn. Điều này cho thấy nguồn cung đang ở mức rất thấp.



"Xu hướng thiếu hàng, mà nhu cầu thì tăng mạnh, cùng với lãi suất thấp dường như sẽ còn tiếp diễn ma chưa thấy có gì thay đổi," Thomas viết trong bản báo cáo vào đầu tháng 7 như vậy.



Cũng theo ông Steve Thomas, bất động sản có giá dưới $1.25 triệu Mỹ kim trở lên có vẻ như không khó kiếm, tuy nhiên nếu tìm mua nhà có thiết kế đẹp, ở vị trí thuận lợi, giá cả phải chăng gần với giá trị thị trường thì that là khó kiếm. Và người mua nhà loại như vậy sẽ gặp khó khăn.



Nguồn cung thấp đã đẩy giá nhà lên. Giá nhà $695,000 Mỹ kim là trung bình ở Quận Cam, tăng 6.7% so với năm trước.









Căn nhà ở thành phố Huntington Beach.

Để tìm hiểu kỹ hơn về tình hình phát triển thị trường bất động sản trong thời gian này, phóng viên tờ OC Register đã tìm kiếm các bất động sản đã bán trong tháng 4 và tháng 5 và với sự giúp đỡ của Zillow và Redfin.



R. M. bán được một ngôi nhà ở khu Northpark Square thuộc thành phố Irvine, CA. với giá cao hơn giá niêm yết là $50,000 Mỹ kim. Căn nhà rộng 197.4 m2 (2,125 feet vuông), ba phòng ngủ, ở phố Riverdale. Giá rao bán đã là $950,000. M. đã hình dung nó có thể bán được khoảng từ $970,000 - $980,000. Nhưng cuối cùng nó bán được $1 triệu Mỹ kim.





Căn nhà ở thành phố Anaheim.



Giá bán căn nhà ở Edwards Hill cũng gây bất ngờ cho đại lý của Jody Clegg thuộc First Team Real Estate. Jody Clegg nói rằng căn nhà có diện tích gần 450 m2 (4,800 feet vuông) được đưa vào danh mục bất động sản rao bán với giá $2.399 triệu, nhưng cuối cùng nó bán được với giá $2.55 triệu. Clegg nói, "Chính chúng tôi cũng không hiểu nổi vì sao nó được trả giá cao đến mức đó.”



Chris Robertson, người liên kết môi giới của Coldwellbanker.com đã tiếp thị với những bức ảnh chụp rất đẹp một ngôi nhà ở Aliso Viejo khiến hấp dẫn đông đảo người đến xem nhà mẫu vào dịp cuối tuần. Giá niêm yết là $680,000, nhưng ngôi nhà bán được với giá $700,000.



Trước tình hình cung không đủ cầu, giá nhà tăng kiểu này, quả thực gánh nặng đã đè nặng trên vai người có nhu cầu that sự mua nhà.



Dưới đây là một số căn nhà đã bán được với giá cao hơn mức rao bán.

Nhà số trên đường Polo Circle, Huntington Beach, CA. Kích thước: 445.9 m2 (4,800 feet vuông), 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm. Xây năm 1992. Ngôi nhà có đường vào quanh co trải gạch đỏ gạch, cây cỏ hài hòa. Nhà bao gồm một phòng ăn, tủ gỗ trắng trong nhà bếp, quầy đá cẩm thạch trong phòng tắm chính và một phòng phụ. Ở sân sau có hồ bơi, spa, sân có mái hiên, có khu vực barbecue, nhà bếp ngoài trời và quầy bar. Giá chào bán: $2.399 triệu (12 tháng 4). Chỉ bốn ngày sau khi rao bán, ngày 16 thánh Tư, căn nhà đã bán được giá $2.55 triệu, cao hơn giá rao bán $151,000.



Căn nhà trên đường S. Paula Lane, Anaheim, kích thước: 107 m2 (1,151 feet vuông), 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Xây năm 1976. Nhà một tầng, liên kế, nằm trong khu Eastmont Villas. Nội thất bao gồm sàn travertine, trần nhà có vòm trong phòng ngủ chính, cửa chớp, tủ quần áo có gắn gương, thảm mới, và có hệ thống điều hòa không khí trung tâm. Sân có một khu vực phụ để nuôi chó. Ngôi nhà cách một đoạn đi bộ ngắn tới bể bơi cộng đồng và hai sân tennis. Giá chào bán: $439,000 ngày 5 tháng 4-2017, ngày 4 tháng 5-2017 bán được với giá $464,000, cao hơn giá niêm yết $25,000.

Căn nhà trên đường Poplar Drive, Aliso Viejo, CA. Kích thước: 153.2 m2 (1,650 feet vuông), 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Xây năm 1994. Nhà nằm ở Pacific Grove, có phòng ăn đẹp, rộng, trần nhà cao. Có các thiết bị bằng thép không gỉ, đèn chiếu sáng và sàn gỗ. Giá chào bán: $680,000 vào ngày 6 tháng 4, 2017, bán được với giá $700,000 vào ngày 22 tháng 5-2017, cao hơn giá chào $20,000.

Căn nhà trên đường Ravendale, Irvine, CA. Kích thước: 197.4 m2 (2,125 feet vuông), 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Xây năm 2003. Nhà nằm trên một góc phố ở quảng trường Northpark, nhà có bếp đẹp, có quầy bar ăn sáng, phòng sinh hoạt chung gia đình, sàn mới được nâng cấp, cửa chớp và lò sưởi. Giá chào bán: $950,000 vào ngày 30 tháng 3, 2017, bán được vào ngày 23 tháng 5-2017 với giá $1 triệu Mỹ kim, cao hơn giá ban đầu $50,000.