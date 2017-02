Nhà kho bị than phiền nhiều lần trước khi có hỏa hoạn

OAKLAND – Cảnh sát tại thành phố Okaland từng ghé qua khu nhà kho cũ – được chuyển đổi bất hợp pháp thành nhà ở - hàng chục lần trong vài năm qua, trước khi nơi này bị cháy rụi, giết chết 36 người. Nhà chức trách hôm thứ Tư đã công bố hàng trăm trang dữ liệu của thành phố, theo yêu cầu thông tin của giới truyền thông.Các hồ sơ này cho thấy, khu nhà kho cũ - được đặt tên là Ghost Ship (Con tàu ma) - đã bị hàng xóm và những người ghé qua gởi thư than phiền về các vấn đề như không đủ tiêu chuẩn an toàn, tiệc tùng ồn ào, xả rác mất vệ sinh, và nhiều vấn đề khác. Nhân viên cứu hỏa và viên chức thành phố cũng từng được gọi tới tòa nhà này và những tòa nhà lân cận, nhưng lại không đưa ra bất kỳ một quyết định xử phạt nào.Vào ngày 2 tháng 12 năm ngoái, một đám cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà, nơi đang diễn ra một chương trình ca nhạc, khiến 36 người thiệt mạng. Nhà chức trách Oakland cho đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân vụ cháy. Cơ quan công tố Alameda County đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ tai nạn.LONG BEACH – Theo cơ quan xổ số California, vé số Powerball trúng $1.2 triệu Mỹ kim đã được bán tại cửa hàng EJN Mini Mart, số 2221 đường Palo Verde. Vé số này trúng các số 49, 20, 42, 14, và 66, nhưng trật số Powerball đỏ là số 5. Người trúng số sẽ có 180 ngày để nhận giải thưởng.

Nhiều vụ cháy nghi bị phóng hỏa ở Fullerton

FULLERTON – Vào rạng sáng thứ Tư, các nhân viên cứu hỏa đã nhận tin báo về 2 vụ cháy khả nghi trên đường North Gilbert, nghi là có người phóng hỏa. Cảnh sát tuần tra nhìn thấy 1 chiếc Toyota Sedan 2015 đang cháy trong 1 bãi đậu xe lúc 1:10 sáng. Nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, và nhìn thấy 1 đám cháy thứ hai trong một thùng rác gần đó. Ngọn lửa lập tức được dập tắt, và không ai bị thương trong sự việc.

Cảnh sát đang điều tra xem 2 vụ cháy này có liên quan đến các vụ phóng hỏa tương tự, xảy ra tại Fullerton từ tháng 9 năm ngoái hay không. Từ ngày 1 tháng 9 đến nay, đã có 18 đám cháy nhỏ như trên xảy ra tại Fullerton. Chín trong số này đều xảy ra trong khu nhà có địa chỉ 1200 đường North Gilbert, với 2 vụ cháy gần nhất xảy ra vào thứ Ba vừa qua. Hiện chưa rõ các vụ cháy do 1 hay nhiều người gây ra, nhưng cảnh sát tin rằng đây là một kẻ phóng hỏa hàng loạt, và hắn sẽ có thể tiếp tục gây hại cho cộng đồng.

Truy tìm nghi can chuyên tấn công phụ nữ lớn tuổi

LONG BEACH – Nhà chức trách Long Beach đang truy tìm một người đàn ông da đen, kẻ đã gây ra một loạt các vụ cướp tài sản tại nhiều ngôi nhà thuộc khu chung cư dành cho người cao tuổi. Cảnh sát cho biết, 4 vụ cướp đã xảy ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 2, gần đường Atlantic và đường Via Carmelitos. Nghi can đã cướp tài sản của 4 phụ nữ, tuổi từ 63 đến 95, trong những thời điểm khoảng gần 6 giờ sáng và gần 8 giờ tối.

Theo lời cảnh sát, nghi can ban đầu gõ cửa nhà, sau đó đẩy cửa xông vào và đánh đập các nạn nhân. Hắn sau đó lấy đi giỏ xách, điện thoại, và tiền mặt. Một trong các nạn nhân đã bị nghi can tấn công tình dục. Tất cả các nạn nhân đều bị đánh gây thương tích, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghi can luôn nhắm vào các nạn nhân là những phụ nữ cao tuổi và sống một mình. Vào sáng sớm thứ Năm, một phụ nữ cũng bị tấn công và cướp tài sản tại nhà riêng, nằm không xa khu chung cư cho người già nêu trên. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận vụ cướp này có liên quan đến các sự việc trước đó hay không. Cảnh sát mô tả nghi can là người Mỹ gốc Phi, trong tuổi từ 25 đến 30, dáng người ốm, cao gần 5-foot-11.

Vòi rồng quét qua cơ sở chế tạo hỏa tiễn NASA

NEW ORLEANS - Cơ sở chế tạo hỏa tiễn mạnh nhất thế giới của Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ NASA vừa bị thiệt hại, sau khi một cơn lốc xoáy quét qua khu vực này. Đoạn video do NASA đăng trên YouTube cho thấy vòi rồng cuồn cuộn đi kèm bão lớn tiến về phía cơ sở chế tạo hỏa tiễn Michoud ở New Orleans hôm thứ Ba.

Cơ sở chế tạo hỏa tiễn này là một phần quan trọng trong những kế hoạch chinh phục không gian tương lai của NASA. Đây là nơi chịu trách nhiệm chế tạo hỏa tiễn trọng tải nặng thế hệ mới cho hệ thống phóng không gian Space Launch System (SLS), dùng để đưa người lên sao Hỏa và những địa điểm xa hơn trong vũ trụ. Đây được coi là hệ thống hỏa tiễn đẩy mạnh nhất thế giới hiện nay.

Đoạn video cho thấy mức độ thiệt hại tại cơ sở Michoud với hình ảnh chiếc xe hơi bị lật nhào. "Tại thời điểm này, chỉ có báo cáo về những thương tích nhỏ. Thời tiết khắc nghiệt trong khu vực vẫn là một mối đe dọa, và nhà chức trách đang tiếp tục theo dõi thời tiết để bảo đảm an toàn cho nhân viên. Đội cứu nạn khẩn cấp Michoud đang đánh giá thiệt hại ở các tòa nhà và thiết bị", NASA cho biết.