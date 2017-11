Nhà leo núi có thể bị tù vì khoan cột đá 300 triệu năm

GIANG TÂY – Mới đây, một nhóm leo núi gồm ba người Trung Hoa đã bị truy tố, do cố tình khoan và gắn cố định 26 chốt, móc, trên một cột đá nổi tiếng ở công viên quốc gia núi Sanqing, tỉnh Giang Tây. Họ có thể bị với mức án 5 năm tù giam. Các du khách này bị cáo buộc làm hư hại cột đá Jumang. Cột đá này là đi sản thế giới, được ước tính đã 300 triệu năm tuổi, cao 128 mét và chỗ hẹp nhất chỉ rộng 7 mét.Trong sự việc, 3 người leo núi gồm 2 nam và 1 nữ, đã sử dụng máy bay drone gắn camera quay cảnh họ leo lên cột đá hôm 15 tháng 4. Sau khi sự việc bị phát hiện, người phụ nữ trong nhóm bị bắt giam 7 ngày, 2 người còn lại bị bắt giam 10 ngày. Những người quản lý khu du lịch này đã cố gắng ngăn nhóm người này leo lên cột đá, nhưng họ phớt lờ. Sự việc sau đó được tiếp tục điều tra và quyết định truy tố mới được đưa ra gần đây.Các nhà địa chất học cho hay, những người leo núi đã làm hư hại nghiêm trọng cấu trúc của đá, bởi các vết nứt do khoan gây ra có thể tăng nhanh sự ăn mòn, và có thể khiến cột đá đổ sập. Núi Sanqing được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2008. Địa điểm này nổi tiếng với quan cảnh rất đẹp và là nơi linh thiêng của Đạo giáo. Cấu trúc lạ của cột đá Jumang từng thách thức các nhà leo núi nổi tiếng trên thế giới. Năm 2001, Alain Robert, biệt danh "người nhện" của Pháp cũng không chinh phục được khối đá này bằng tay trần.Ý - Chính phủ Ý đã quyết định sẽ cấm các du thuyền khổng lồ đi vào trung tâm Venice. Theo đó, kênh Guidecca chảy qua trung tâm Venice sẽ đóng cửa với các tàu trên 55,000 tấn. Các tàu này sắp tới sẽ phải đậu ở cảng Maghera nằm trên đất liền. Quyết định này được đưa ra vì lời phản đối suốt nhiều năm qua của người dân Venice, than phiền rằng họ bị xáo trộn tầm nhìn do các du thuyền lớn hơn nhiều so với các khu nhà của thành phố cổ.Các nhà vận động đã tổ chức những cuộc tuần hành ở Venice, cáo buộc các du thuyền làm ảnh hưởng đến văn hóa và môi trường của Venice. Quyết định của chính phủ Ý sẽ không có hiệu lực ngay lập tức, mà sẽ được thực hiện trong khoảng từ 3 đến 5 năm tới. Các du thuyền dự kiến sẽ phải đổi lịch trình, và đi vào phần dưới thị trấn Malamocco theo con kênh "Petroli," mà các tàu thủy thương mại đang sử dụng.Từ tháng 11, 2014, các du thuyền lớn hơn 96,000 tấn với sức chứa 3,000 đến 3,500 khách đã bị cấm đi vào trung tâm Venice. Hành động này diễn ra sau thảm họa tàu Costa Concordia bị chìm vào tháng 1, 2012