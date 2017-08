Nhà văn trinh thám bị khám phá là hung thủ giết người

Nhà văn Liu YongBiaoMột nhà văn trinh thám khá nổi tiếng tại Trung Quốc vừa bị phát hiện là tội phạm giết người, và các chi tiết trong cuốn sách hóa ra lại chính là kinh nghiệm thực tế của ông ta. Sự việc bắt đầu từ 22 năm trước tại một nhà nghỉ nhỏ ở Hồ Châu, Trung Quốc. Buổi tối tháng 11 năm 1995, hai tên trộm đã đột nhập vào nhà nghỉ nhưng đã bị một người khách trọ phát hiện và chống cự. Người khách này đã bị đánh cho đến chết. Sau đó, hai vợ chồng chủ quán trọ và cháu trai 13 tuổi của họ cũng bị những tên trộm dùng vật nặng giết chết để che giấu tội ác. Cảnh sát khi đó đã không tìm được những kẻ giết người này.Bức ảnh truy nã 22 năm trướcĐến khi công nghệ DNA phát triển, vụ án mạng được điều tra lại. Mẩu thuốc lá thu được tại hiện trường khi xưa được đưa đi phân tích để thu thập vân tay và DNA. Nhờ đó, cảnh sát tìm ra được nghi can trong vụ án. Người này hóa ra là Liu Yongbiao, tác giả một cuốn tiểu thuyết trinh thám rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Được biết, để xác định nghi can, cảnh sát cũng đã phải so sánh hơn 60,000 ngàn mẫu vân tay.Khi bị cảnh sát bắt tại nhà riêng ở tỉnh An Huy sáng hôm 11 tháng 8, Liu Yongbiao, 53 tuổi, đã nói: "Tôi đã chờ các anh từ lâu lắm rồi.” Cảnh sát cũng điều tra và bắt giữ Wang Ming, 64 tuổi, chính là đồng phạm của Liu và cũng là cố vấn luật hiện nay cho Liu.Liu được nhận vào Hội Nhà văn Trung Quốc vào năm 2013, và có một cuốn tiểu thuyết từng được chuyển thể thành phim truyền hình dài 50 tập. Trong cuốn tiểu thuyết có tên The Guilty Secret - Bí Mật Tội Ác, Liu đã nói rằng phần tiếp theo của cuốn sách sẽ sớm được ra mắt, với tên gọi là The Beautiful Writer Who Killed - Nữ Nhà Văn Giết Người, nội dung kể về một nữ nhà văn giết người hàng loạt nhưng không bao giờ bị bắt.Tại nhà riêng khi bị bắt, cảnh sát cũng tìm được một lá thư Liu viết sẵn cho vợ, thú nhận các tội ác ông ta từng gây ra. Liu nói: “Hơn hai thập kỷ qua, ngày nào tôi cũng thấp thỏm chờ đợi cảnh sát đến bắt mình. Cuối cùng bây giờ tôi đã được tự do, thoát khỏi những ám ảnh tinh thần đã dằn vặt trong lòng bấy lâu nay.”