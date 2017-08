Nhà văn trinh thám nổi tiếng Trung Quốc bị bắt, hé lộ câu chuyện giết

Theo China Daily, khi bị cảnh sát vây bắt tại nhà riêng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc rạng sáng hôm 11/8, ông Liu Yongbiao, 53 tuổi đã nói: “Tôi đã chờ các anh từ lâu lắm rồi”. Cảnh sát cũng điều tra và bắt giữ ông Wang Ming, 64 tuổi, chính là đồng phạm của Liu và cũng là cố vấn luật hiện nay cho Liu.

Liu Yongbiao đang khai nhận sự việc tại sở cảnh sát (Ảnh: Internet)

Theo tờ Sixth Tone, Liu đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Trung Quốc vào năm 2013 và sở hữu một tiểu thuyết được chuyển thể thành phim truyền hình dài 50 tập. Trong cuốn tiểu thuyết có tên The Guilty Secret – Bí Mật Tội Ác, Liu đã chia sẻ về phần tiếp theo của cuốn sách sẽ sớm được ra mắt với tên gọi The Beautiful Writer Who Killed – Nữ Nhà Văn Giết Người – nội dung kể về một nữ nhà văn xinh đẹp thực hiện tội ác giết người nhưng không bao giờ bị bắt.

Đồng phạm Wang Ming của Liu cũng đã bị bắt để điều tra (Ảnh: Internet)

Không ai có thể ngờ rằng, những tình tiết trong cuốn sách này có thể được xem là bắt nguồn từ những sự kiện có thật trong cuộc đời của Liu. Tại nhà riêng khi bị bắt, cảnh sát cũng tìm được một lá thư Liu viết sẵn cho vợ với nội dung thú nhận mọi tội ác mình đã từng gây ra. Liu viết: “Hơn hai thập kỷ qua, ngày nào tôi cũng thấp thỏm chờ đợi cảnh sát đến bắt mình. Cuối cùng bây giờ tôi đã được tự do, thoát khỏi những ám ảnh tinh thần đã dằn vặt trong lòng bấy lâu nay”.

Theo aFamily/Trí Thức Trẻ