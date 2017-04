Nhà Việt bị đột nhập, may quá không ai bị bắn

Hình từ máy an ninh cho thấy ba kẻ lạ trong nhà của anh Võ Việt chiều tối thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017.PEARLAND, Texas - Nhà chức trách đang điều tra một vụ đột nhập gia cư tại thị xã Pearland. Vụ này không có vẻ là một vụ trộm bình thường. Những kẻ đột nhập đã không lấy gì hết. Họ hành động như tìm kiếm một thứ gì hoặc một người nào đó.Theo tin của các đài truyền hình địa phương, nơi bị đột nhập vào đêm thứ Bảy vừa qua là nhà của anh Võ Việt, 35 tuổi.Anh nói với đài KTRK rằng nhờ có tiệc mừng sinh nhật vợ của anh nên cả nhà thoát chết.Việt cho biết bình thường thì gia đình anh ở nhà vào chiều thứ Bảy. Thế nhưng hôm 1 tháng Tư vừa qua, vợ chồng cùng các con đều đi ăn ngoài để mừng sinh nhật của Kathy, vợ anh Việt.Khi về nhà, gia đình họ Võ khám phá có người đã đột nhập nhà của họ và có vẻ như tìm kiếm gì đó. Họ hoàn toàn không lấy bất cứ thứ nhì có giá trị nằm trong nhà.Hình ảnh từ máy video an ninh gắn trong nhà cho thấy ba người đàn ông đã dùng vũ lực để vào nhà, và họ có súng. Họ đạp tung cửa sau để vào bên trong vào khoảng gần 7 giờ chiều. Như trong một cuộc hành quan, trong vài phút, ba kẻ lạ đã lùng kiếm trong từng phòng một.Anh Việt nói tiếng Anh với đài KPRC2 tại Houston có ý như sau, “Họ đi vào các phòng với súng đã lên đạn, có lẽ tìm ai đó để bắn. Đó là điều mà tôi nhận thấy khi xem video.”Cảnh sát cũng đồng ý với anh Việt. Họ nghi ngờ đây là một vụ thanh toán mà có lẽ kẻ đột nhập đã vào lầm nhà.Việt nói với KTRK, “Có vẻ như họ không vào nhà chỉ để trộm. Họ đến với toàn lực. Thật hãi hùng khi xem hình ảnh này trên video.”Cũng theo tin của KTRK, em của Việt là một cảnh sát viên của thị xã Pearland. Người em này đã làm việc vào đêm thứ Bảy. Khi biết hệ thống báo động đang báo tin có nhà bị trộm, người em này nhận ra địa chỉ của anh mình và mau chóng lái xe đến kiểm tra. Anh cảnh sát viên họ Võ này là nhân viên công lực đầu tiên có mặt tại nhà từ lúc máy báo động bị kêu vang. Nhưng anh đã đến trở. Ba kẻ trộm đã rút lui mau chóng.Cảnh sát đã cung cấp hình ảnh an ninh với hy vọng có người nhận xe ba kẻ từng bước vào nhà của Việt. Họ cho biết ba người này đã ngồi trong một chiếc xe Ford mau trắng.Anh Việt nói, “Xin quí vị hãy báo cảnh sát nếu biết mấy người này. Họ còn ở ngoài kia, và họ có thể gây hại cho một người khác.”Cho đến khi ba kẻ trên bị bắt, một số người sẽ không ngủ yên mỗi đêm trong vùng Pearland.