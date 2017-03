Nhạc sĩ huyền thoại Chuck Berry qua đời ở tuổi 90

MISSOURI – Chuck Berry, một trong những người sáng tạo ra loại nhạc Rock & Roll, đã qua đời hôm thứ Bảy, hưởng thọ 90 tuổi. Cảnh sát St. Charles County, tiểu bang Missouri, cho biết họ nhận được điện thoại nhờ hỗ trợ y tế khẩn cấp lúc 12:40 trưa, tại ngôi nhà trên đường Buckner. Trong ngôi nhà, nhân viên y tế tìm thấy một người đàn ông đã bất tỉnh. Dù đã được làm thủ thuật cấp cứu, người đàn ông 90 tuổi vẫn không tỉnh lại. Ông được xác định đã chết lúc 1:26 trưa.

Nhà chức trách xác định người chết là ông Charles Edward Anderson Berry, còn được biết tới với cái tên lừng dành trong thế giới âm nhạc là Chuck Berry. Vào tháng 10 năm ngoái, trong dịp sinh nhật thứ 90, huyền thoại nhạc rock này từng công bố rằng ông đang chuẩn bị ra một đĩa nhạc mới. Album nhạc có tên “Chuck” dự định được ra mắt trong năm 2017. Đây cũng là đĩa nhạc đầu tiên của ông Berry sau 38 năm.

Nhạc sĩ Chuck Berry rất nổi tiếng vào thập niên 50 về thể loại nhạc rock. Các bản nhạc nổi tiếng của ông bao gồm “Rock and Roll Music,” “Johnny B. Goode,” “Roll Over Beethoven,” và “Maybellene.” Phong cách nhạc của ông đã có ảnh hưởng trực tiếp tới các bài hát giai đoạn đầu của các ban nhạc nổi tiếng như The Beatles, The Rolling Stones, và The Beach Boys. Một số giải thưởng đáng chú ý của ông Berry là giải Grammy Thành Tựu Trọn Đời vào năm 1984, được vinh danh tại trung tâm The Kennedy Center Honors vào năm 2000, và được trao giải thưởng uy tín của Thụy Điển – Polar Music Prize – vào năm 2014.

Người gốc Việt bị xe đụng chết tại Orange

ORANGE – Nhà chức trách hôm thứ Bảy đã công bố danh tính người đàn ông 24 tuổi, bị một chiếc SUV tông thiệt mạng vào tối thứ Sáu. Anh Andy Hoàng, cư dân Anaheim, bị xe tông lúc hơn 9 giờ tối tại khu vực đường South Lewis và đường West Tiller, thành phố Orange. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện UCI và được xác định đã qua đời. Tài xế chiếc SUV, không có vẻ bị ảnh hưởng bởi rượu hay ma túy, đã ở lại hiện trường và hợp tác với cảnh sát. Sự việc hiện vẫn đang được điều tra.

Cháy tại khu thương mại ở Fountain Valley

FOUNTAIN VALLEY – Một đám cháy thuộc mức báo động 2 đã xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy, tại một khu thương mại ở thành phố Fountain Valley. Vụ cháy được báo cáo lúc 3:32 sáng, tại số 18932 đường Brookhurst, gần đường Garfield. Ngọn lửa được dập tắt sau hơn 1 giờ. Không có ai bị thương trong sự việc. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.