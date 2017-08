Nhân chứng kể lại giây phút cứu ng

Cũng theo anh Phương, chưa bao giờ anh chứng kiến vụ tai nạn giao thông nào thảm khốc đến vậy.

Trưa 17/8, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết trên tờ Người lao động: “Qua khám nghiệm hiện trường ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, bước đầu chúng tôi xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có thể là do lưỡi của một trong 2 chiếc máy ủi được chở trên rơ moóc 35R- 00176, do xe đầu kéo BKS 35C- 035.50 kéo theo.