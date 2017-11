Nhân chứng nói gì về hung thủ sát hại mẹ vợ?

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.Sơn

Buổi chiều kinh hoàng

Những ngày qua, người dân xã Hiền Giang vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ án mạng do Trần Văn Bính gây ra. Vụ án không chỉ cướp đi 2 mạng người, một người bị trọng thương đang cấp cứu mà còn để lại những nỗi day dứt, âm ỉ trong lòng những người đang sống. Theo đó, khoảng 18h30 ngày 28/10, Trần Văn Bính đã dùng dao chém tử vong bà N.T.K (SN 1954, mẹ vợ Bính), chém trọng thương vợ là chị M. Sau khi gây án, Bính vào nhà chốt cửa lại rồi tự sát bằng một con dao khác.

Anh T (người sống cạnh nhà Bính) kể lại, buổi chiều trước khi xảy ra vụ việc, bà K và chị M có cãi vã với Bính do Bính tự ý xây mở rộng cổng nhà. Ban đầu, nhiều người nghĩ nhóm công nhân đang xây dựng căn nhà cao tầng kiên cố ở đầu ngõ (ngay sát nhà Bính) nói chuyện to tiếng với nhau. Đến khi nghe thấy tiếng kêu cứu, anh T vội chạy sang thì thấy Bính từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm con dao quắm lao thẳng đến chỗ bà K đang đứng và chém nhiều nhát khiến bà ngã vật xuống đất. Chưa dừng lại, Bính đi về phía vợ, vung dao chém làm chị M bị trọng thương. Sau đó, Bính quay vào nhà chốt cửa lại.

Theo anh T, sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài phút nên không ai kịp phản ứng. Chưa kể do Bính cầm hung khí, tinh thần lại đang kích động nên không ai trong số những người chứng kiến dám can ngăn. Bản thân anh T khi nhìn cảnh tượng đó cũng “bủn rủn chân tay” bỏ chạy vào nhà.

Sau khi vụ án xảy ra, người dân đã nhanh chóng báo cơ quan công an. Tại hiện trường, bà K được xác định đã tử vong với nhiều vết thương “chí tử”, còn chị M được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cũng theo anh T, sau một hồi gọi cửa không thấy Bính trả lời, lực lượng công an đã phải phá cửa để vào trong thì phát hiện Bính đã tử vong. Cơ quan công an bước đầu xác định, Bính đã tự tử bằng dao.

“Chứng kiến cảnh tượng này, cả đêm tôi không thể ngủ được. Lúc đó, Bính rất hung tợn, tay lăm lăm con dao trực chém bất cứ ai vào can ngăn. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ ở địa phương chúng tôi xảy ra vụ án mạng đau lòng và rùng rợn như vậy”, anh T kể.

Cuộc sống khép kín của nghi phạm

Theo người dân địa phương, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên thời trai trẻ Bính đi làm kinh tế tận miền Nam. Làm được vài năm thì Bính chuyển về quê sinh sống và lập gia với chị M. Vợ chồng Bính có với nhau 2 mặt con. Con lớn đang học đại học, còn con nhỏ thì học cấp 3. Khoảng 2 năm nay, vợ chồng Bính thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bức xúc, chị M cùng các con chuyển về nhà ngoại sinh sống, còn Bính sống một mình trong căn nhà cấp 4 cạnh sông Nhuệ (cách nhà ngoại vài trăm mét). Sau một thời gian li thân, chị M đã làm đơn li hôn gửi TAND huyện Thường Tín.

Chúng tôi có mặt tại căn nhà bà K vào chiều 29/10. Một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, mọi người trong gia đình đang có mặt tại khu vực nghĩa trang để lo thủ tục mai táng cho nạn nhân. Về phần Bính, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan công an cũng đã bàn giao thi thể nghi phạm này cho người thân. Không khí ảm đạm, u ám bao trùm cả khu vực.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đoàn Hà – Trưởng Công an xã Hiền Giang cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn đất đai. Khi Bính sửa cổng nhà mình thì xảy ra cãi vã với bà K. Trong lúc nóng giận, Bính đã dùng dao chém vợ và mẹ vợ rồi tự sát. Cũng theo ông Hà, quá trình sinh sống ở địa phương, Bính cũng chưa gây gổ đánh nhau với ai. Bản thân Bính khá hiền, chưa có tiền án, tiền sự, thường ngày nghi phạm này lái xe công nông để kiếm sống.

