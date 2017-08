Nhận diện 2 cô gái mua bánh sinh nhật

Sau 2 tháng điều tra ròng rã, ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.Sài Gòn đã tìm ra đầu mối liên quan đến vụ trọng án tại quán karaoke Nhạc Việt là hai cô gái mua bánh sinh nhật.

Hiện cơ quan chức năng đã gửi hình ảnh do camera tiệm bánh ghi được để đi phân tích nhận diện khuôn mặt để tìm kẻ gây án.

Theo Công an quận 9, khoảng 22h đêm 13/6/2017, anh Nguyễn Tấn Đại (SN 1993, HKTT: ấp An Phong, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) cùng nhóm bạn đến quán karaoke Nhạc Việt nằm trên đường 61, phường Phước Long B, quận 9 để tổ chức sinh nhật cho một người bạn. Nơi tổ chức buổi tiệc là căn phòng có tên “Huế” ở tầng trệt.

Đến khoảng 23h cùng ngày, trong lúc chờ nhân viên phục vụ vào tính tiền thì có nhóm khách khoảng 10 người ở phòng “Sài Gòn” kế bên cũng đang tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng có một người muốn sang gây sự với phòng “Huế”. Biết được tin có chuyện gây hấn sắp xảy ra, nhân viên quán vào khuyên nhóm của anh Đại nán lại trong phòng một lúc để nhóm kia bỏ đi. Khoảng một lúc sau thì có 3 người lạ mặt, gồm một nam 2 nữ vào phòng anh Đại có tinh thần cầu thị, muốn xin lỗi nên trình bày “trong nhóm bạn tụi em có người say quá gây chuyện với nhóm anh chị, mong mọi người bỏ qua”, sau đó họ bỏ ra ngoài.

Quán karaoke Nhạc Việt – nơi xảy ra vụ án

Đến 23h45, tưởng nhóm thanh niên kia đã đi khỏi nên anh Đại cùng các bạn ra về. Nhưng khi ra cổng lấy xe thì gặp nhóm kia vẫn đang đứng chờ, trong đó có một người lớn tiếng chỉ chỏ vào nhóm anh Đại chửi bới. Bổng dưng bị chửi, anh Đại và một số người bạn đến nói chuyện với nhóm thanh niên lạ, nhưng chỉ được vài câu thì xảy ra xô sát, rượt đuổi đánh nhau chạy tán loạn trên đường phố.

Trong cuộc hỗn chiến, anh Đại bị một thanh niên sử dụng chai bia đập vỡ đâm vào nách gây chảy máu. Các bạn đi chung la lên thì đối tượng bỏ chạy bộ tẩu thoát về hướng ngã 3 đường 61 – Tăng Nhơn Phú, sau đó nhóm thanh niên đi chung với hung thủ cũng nhanh chóng lên xe máy bỏ đi. Anh Đại bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Quân dân y Miền Đông cấp cứu. Sau đó bác sĩ đã cho chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị trong tình trạng hôn mê sâu. Lúc này gia đình nạn nhân mới đến Công an phường Phước Long B báo tin.



Camera tiệm bánh ghi hình được hai cô gái mua bán sinh nhật

Đến 23h đêm 14/6, anh Đại đã tử vong tại bệnh viện. Điều đáng trách trọng vụ án này là sau khi xảy ra vụ ẩu đả, phía karaoke Nhạc Việt biết hết sự việc diễn ra nhưng không hề gọi báo ngay cho công an nên đã gây chậm trễ khiến cuộc điều tra, truy tìm hung thủ của lực lượng công an gặp nhiều khó khăn.

Sau khi nhận tin báo của gia đình nạn nhân, Công an phường Phước Long B đã phối hợp với Đội cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9 vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Do sự việc xảy ra vào đêm hôm trước, vị trí anh Đại bị đâm nằm trên đường 61, xe cộ qua lại nhiều và trời mưa nên không để lại dấu vết gì, công an thu giữ được một ít mãnh vỡ thủy tinh của chai bia Tiger, nghi đây là vật đối tượng dùng làm hung khí gây án.

Quá trình lấy lời khai nhóm bạn anh Đại và các nhân viên của karaoke Nhạc Việt, nhưng kết quả điều tra gặp nhiều khó khăn, không ai biết gì về lai lịch của nhóm thanh niên gây án, chỉ biết được trong nhóm có sử dụng một số xe máy với đặc điểm nhận dạng, như: xe Air Blade mã vùng Bình Định là “77”; xe Suzuki Sport mã vùng Đà Nẵng “43K” và xe Air Blade “59X1”.

Qua điều tra, nhóm tổ chức sinh nhật ở phòng “Sài Gòn” có một số cô gái trẻ hiện là sinh viên của Trường Cao đẳng Công thương TPSài Gòn (gần hiện trường vụ án) và đối tượng đâm anh Đại cũng có thể là sinh viên. Trước khi anh Đại bị truy sát vô cớ, đối tượng đâm anh đi chung với một nhóm nam, nữ, nhưng chỉ có một người tỏ vẻ kích động, chửi bới và thách thức, những người còn lại trong nhóm đều tỏ ý can ngăn, xin lỗi nhóm anh Đại.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu được một chiếc bánh kem đã ăn lở dở của nhóm phòng “Sài Gòn” vứt trong thùng rác. Trên mặt bánh có 2 cây đèn cầy số “28” (có thể đây là tuổi của chủ nhân buổi tiệc sinh nhật, P.V) và dòng chữ “Tráng Nguyễn”, tên chủ nhân bữa tiệc; vỏ hộp bánh của tiệm bánh “Thiện Lợi Bakery”.

Chiếc bánh kem ăn dở vứt thùng rác

Từ đây, CQĐT đã tìm ra được tiệm bánh nằm trên đường Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9. Chủ tiệm là chị T. xác nhận, lúc 21h33 ngày 13/6 có 2 cô gái trẻ đi xe máy đến mua bánh kem tặng sinh nhật bạn và yêu cầu ghi tên trên bánh là “Tráng Nguyễn” và “13-06”. Qua kiểm tra hình ảnh camera của tiệm bánh, công an đã thu được đoạn clip ghi hình hai cô gái vào mua bánh kem. Hiện đoạn clip này đã được gửi lên Bộ Công an để phân tích dữ liệu, nhận dạng hình ảnh.

Một cán bộ điều tra cho biết, kết hợp camera tại hiện trường và lời khai của các nhân chứng, chỉ có một đối tượng cầm chai bia truy sát anh Đại. Qua Báo CATP, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 kêu gọi hai cô gái mua bánh kem nên sớm đến cơ quan công an trình diện. Nếu cố tình lẫn trốn, không tố giác tội phạm nhằm gây khó khăn cho CQĐT sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài ra, những người nào đi chung với đối tượng gây án nên có thái độ hợp tác với cơ quan công an để làm rõ vụ án. Mọi thông tin hãy báo về Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quận 9, hoặc gọi cho điều tra viên Nguyễn Văn Quý theo số điện thoại 01682272829.

Theo Công an TP.Sài Gòn