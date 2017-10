Nhân dịp TT Trump sắp đến VN, con gái Mẹ Nấm viết thư gửi Phu Nhân Melanie xin cho gia đình con được đoàn tụ

Thư của Bé Nấm viết ngày thứ Năm. (Nguyễn Tuyết Lan Facebook)



NHA TRANG - Những dòng chữ nắn nót của một em gái đã được bà ngoại đưa lên mạng xã hội Facebook ngày thứ Năm, với hy vọng gây chú ý đến trường hợp một người mẹ đang bị giam bất công dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam. Em Nguyễn Bảo Nguyên, 11 tuổi, đã viết thư gởi đến Đệ Nhất Phu Nhân Melanie Trump và xin “bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ.”



Mẹ của Bảo Nguyên là blogger Mẹ Nấm, tên thật Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 38 tuổi, bị tuyên án 10 năm tù trong tháng Sáu năm nay. Ngoài Bảo Nguyên, tức Bé Nấm, cô Như Quỳnh còn có một bé trai là Nhật Minh, 5 tuổi. Cả hai em đang sống với bà ngoại Nguyễn Tuyết Lan, không có mẹ bên cạnh trong suốt hơn một năm qua.



Bà Nguyễn Tuyết Lan đã viết những dòng chữ kèm với hình chụp bức thư của Bé Nấm trên trang Facebook cá nhân của bà như sau:



Thưa quý anh chị, bạn bè ở trong nước cũng như hải ngoại,

Với ước mong được ở cùng mẹ trong ngày sinh nhật sắp tới đây, bé Nấm - con gái lớn của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tiếp tục viết thư gửi cho phu nhân Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump là bà Melania Trump để nhờ lên tiếng can thiệp cho mẹ.

Những lần trước đây, sau mỗi lần gửi thư cho bà Đệ Nhất Phu Nhân, bé Nấm cũng luôn tự hỏi rằng không biết những lá thư này có đến tay bà Trump hay không? Tôi chỉ biết trả lời với Nấm “Chúng ta chỉ biết hy vọng và hãy luôn hy vọng!”

Với sự hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi không biết làm cách nào để giúp cháu mình. Do đó, hôm nay, tôi xin được phép đăng tải nguyên văn bức thư của Nấm lên đây để mong quý anh chị em, bạn bè trong nước cũng như hải ngoại, nhất là những anh chị làm truyền thông giúp gia đình tôi dịch và chuyển bức thư của cháu Nấm đến cho bà Phu Nhân Tổng thống.

Tôi xin chân thành cám ơn các anh chị, bạn bè ở trong cũng như ngoài nước.

Nguyễn Tuyết Lan





Như Quỳnh cùng hai con trong một ngày hạnh phúc hiếm có ở bãi biển Nha Trang. (Dân Làm Báo)



Dưới đây là thư của Bé Nấm, bốn lần nhắc đến lời mong cầu được mẹ trở về với hai con trong lá thư dài khoảng 230 chữ.



Nha Trang ngày 26 tháng 10 năm 2017

Kính thưa Bà Melania Trump,

Con là Nấm (con của mẹ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Blogger Mẹ Nấm), đây là bức thư thứ tư con viết để xin Bà giúp gia đình con được đoàn tụ. Những lần thư trước, con luôn hỏi bà ngoại không biết Bà có nhận được thư của con không, nhưng bà ngoại con chỉ trả lời chúng ta chỉ biết hi vọng thôi.

Con có đọc trên mạng và biết gia đình Bà sẽ tới thăm Việt Nam để dự đại hội APEC. Chỉ còn vài ngày nữa là đã tới sinh nhật con và em con là Gấu, thế là một lần sinh nhật nữa mà không có mẹ bên cạnh chúng con, chúng con yêu mẹ nhiều lắm và chỉ mong muốn mẹ về với chúng con.

Xin Bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả và vì chính Bà cũng đã trao giải thưởng “Phụ nữ can đảm” cho mẹ con, con và gia đình con xin thay mẹ cảm ơn Bà lần nữa.

Con rất tin tưởng vào Bà, xin Bà giúp mẹ con trở về với chúng con. Con xin chào Bà và chúc gia đình Bà hạnh phúc.

Con

Nguyễn Bảo Nguyên

24 Đặng Tất

Nha Trang - Việt Nam



Như có viết trong thư, đây không phải lần đầu tiên cô bé mới 11 tuổi đã viết thư cho phu nhân tổng thống Mỹ, người đã trao giải thưởng người Phụ Nữ Can Đảm cho Mẹ Nấm vào tháng Ba, 2017. Những bức thư trước được gửi đi, nhưng không rõ số phận của chúng ra sao.



Bà ngoại không biết làm cách nào để giúp cháu, nên đã đăng tải bức thư lên mạng với mong muốn được các cơ quan truyền thông giúp phổ biến và dịch qua tiếng Anh giúp cô bé và bằng cách nào đó chuyển tới Phu Nhân Melanie Trump.



Ngoài ra, bà Nguyễn Minh Nguyệt, đại diện Tổng Hội Phụ Nữ Âu Cơ gửi thư cho đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ kêu cứu cho Mẹ Nấm. Thư của bà Nguyệt được viết ngày thứ Tư, ngày 25 tháng 10, 2017, đăng trên mạng Dân Làm Báo như sau:





Bé Nấm cùng bà ngoại đi thăm mẹ tại trại giam Khánh Hòa vào cuối tháng 9, 2017. (Nguyễn Tuyết Lan Facebook)



Kính quý vị,

Tổng Hội Phụ Nữ Âu Cơ kính gởi quý vị Thư đệ trình lên Đệ Nhất Phu Nhân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Bà Melania Trump về việc nhờ bà can thiệp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do cho Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm, nhà hoạt động nhân quyền và tù nhân lương tâm Việt Nam hiện đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam giam cầm với bản án 10 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.

TM Tổng Hội Phụ Nữ Âu Cơ Kính gởi,

Nguyễn Minh Nguyệt

TTK Tổng Hội Phụ Nữ Âu Cơ



Mẹ Nấm là một nhà tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền và bảo vệ môi trường, môi sinh. Cô cũng là người đồng sáng lập Mạng Lưới Blogger Việt Nam (The Network of Vietnamese Bloggers) bị CSVN cấm hoạt động ở trong nước.

Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng được trao nhiều giải trong đó có Giải Dũng Cảm Dùng Quyền Tự Do Phát Biểu năm 2010 (Hellman/Hammett Award) của Human Rights Watch. Năm 2015, cô được trao tặng Giải Người Bênh Vực Dân Quyền (Civil Rights Defender of the Year) của Thụy Điển), và mùa xuân năm 2017, cô là một trong 13 phụ nữ trên thế giới được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyên dương và trao tặng Giải Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm.