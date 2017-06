Nhân Ngày Quân Lực 19 Tháng 6, Đêm Truy Điệu Các Tử Sĩ QL/VNCH

Bài THANH PHONGLITTLE SAIGON - Nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH lần thứ 52, vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 6, 2017 Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QL/VNCH đã tổ chức buổi lễ Truy Điệu các anh hùng tử sĩ Quân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì tổ quốc.Buổi lễ có sự tham dự của nhiều vị dân cử Việt, Mỹ, một số cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam, và một số đông niên trưởng trong QL/VNCH cũng như các tổ chức hội đoàn, đảng phái chính trị.Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong Đêm Truy Điệu. (ThanhPhong/ Viễn Đông)Cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu là vị chủ tọa Lễ Truy Điệu. Ông đã được chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đón tiếp theo lễ nghi quân cách và hướng dẫn duyệt hàng quân danh dự gồm Hải, Lục, Không Quân và Cảnh Sát Quốc Gia.Ban Tế Lễ Cổ truyền Hội Đền Hùng Hải Ngoại cử hành lễ tế chiến sĩ trận vong (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau đó, tất cả các quân nhân mặc quân phục theo lệnh vị chỉ huy, giơ tay kính chào khi Quốc, Quân Kỳ được rước vào vị trí hành lễ, và buổi lễ chào cờ cũng như phút mặc niệm diễn ra trang nghiêm.Sau lời chào mừng của chiến hữu Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, buổi lễ có nghi thức đặt Quân Kỳ rũ, và trên 30 vòng hoa lần lượt được các đơn vị mang lên đặt trước Tượng Đài. Ba vị đại diện Hội Đồng Liên Tôn lên trước lễ đài niệm hương và dâng lời cầu nguyện. Sau đó Ban Tế Lễ thuộc Hội Đền Hùng Hải Ngoại do ông Phan Như Hữu điều động đã lên trước lễ đài cử hành nghi thức tế lễ. Sau đó đến các vị quan khách, dân cử và đại diện các hội đoàn lên dâng hương. Trong buổi lễ có phần phát biểu của một số vị dân cử và chương trình văn nghệ đấu tranh do các ban hợp ca Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Cảnh Sát Quốc Gia, Ban Tù Ca Xuân Điềm và một số binh chủng trong QL/VNCH phụ trách.Hội Đồng Liên Tôn dâng hương và cầu nguyện trong đêm truy điệu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ông Nguyễn Văn Thuần từ tiểu bang New Mexico cho Viễn Đông biết cảm nghĩ của ông về buổi lễ, “Lâu lắm tôi mới có dịp được sang tham dự buổi lễ truy điệu các chiến sĩ QL/VNCH vị quốc vong thân. Buổi lễ diễn ra thật cảm động và ý nghĩa nhân ngày kỷ niệm Quân Lực 19 tháng 6 , một việc mà tất cả chúng ta đều phải làm để bày tỏ lòng tri ân các chiến sĩ QL/VNCH và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam của chúng ta.”Vòng hoa của Hội Bà Triệu, một trong hơn 30 vòng hoa của các tổ chức hội đoàn đặt trước Tượng Đài. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Ông Lưu văn Thiệt, cư dân Santa Ana tham dự cho biết, “Tôi thấy Liên Hội tổ chức buổi lễ rất có ý nghĩa, tốn bao nhiêu công sức nhưng có một điều cần phải chấn chỉnh, là ban tổ chức nên yêu cầu mọi người đã đến tham dự thì phải giữ trật tự, nhất là các anh em cựu quân nhân, không nên tụ tập nói chuyện ồn ào đang khi buổi lễ diễn tiến, kẻo có những vị khách người ngoại quốc họ đánh giá chúng ta, đánh giá Quân Lực VNCH của chúng ta. Nếu như không có sự chuyện trò ồn ào thì buổi lễ hôm nay tốt đẹp biết bao.”Ông Trần Văn Thái nói với Viễn Đông, “Thật đáng tiếc, tôi đề nghị ban tổ chức, không phải chỉ có buổi lễ truy điệu hôm nay mà tất cả các buổi lễ khác, yêu cầu những người cầm máy ảnh, máy quay phim không được lôi kéo người này người kia ra chụp hình, phỏng vấn trong lúc buổi lễ đang tiến hành, và những người trong ban tổ chức, khi sắp đến giờ khai mạc nên từ chối các cuộc phỏng vấn của bất cứ cơ quan truyền thông nào, đừng để mọi người phải chờ đợi chỉ vì một cuộc phỏng vấn của một người làm truyền thông vô ý thức.”Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu đặt Quân Kỳ rũ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)