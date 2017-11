Nhân viên cũ mở két sắt quán cà phê trộm gần 150 triệu đồng

Theo Công an quận 1, từ tháng 1.2017, Quân là nhân viên của quán cà phê Highland ở số 187 đường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Quá trình làm việc tại đây, Quân chăm chỉ nên được chủ quán tin tưởng. Trong quá trình làm việc, Quân phát hiện 1 chiếc két sắt chứa tiền ở quán nên đã làm thêm 1 chìa khoá. Đầu tháng 10.2017, Quân nghỉ việc.

Khoảng 21h ngày 29.10, Quân ghé quán trên uống cà phê. Đến khuya cùng ngày, lợi dụng lúc nhân viên của quán không để ý, Quân lên ban công lầu 1 của quán ngồi cho tới khi quán đóng cửa. Khoảng 24h cùng ngày, nhân viên của quán cà phê về hết. Lúc này, quán chỉ còn anh Lê Xuân Hải (SN 1979, nhân viên bảo vệ của quán) và anh cũng đóng cửa đi ngủ.

Quân đi xuống tầng trệt vào quầy pha chế và dùng chìa khoá mở két sắt lấy trộm 127 triệu đồng giấu vào túi xách. Sau đó, Quân đi lên lại lầu 1 ngồi chờ cơ hội thoát thân. Một lúc sau, Quân lấy chìa khoá mở cửa rồi tẩu thoát.

Đến sáng 30.10, nhân viên tới làm việc thì phát hiện vụ việc nên báo cho quản lý. Xem lại camera an ninh, mọi người phát hiện kẻ trộm chính là Quân nên báo công an. Chiều cùng ngày, vờ như chưa có chuyện gì, nhân viên quán gọi điện thoại rủ Quân tới quán chơi. Khi Quân vừa xuất hiện thì công an đã khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Quân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền trộm được, Quân mang 70 triệu đồng gửi vào ngân hàng, tiêu xài cá nhân 40 triệu đồng, số tiền còn lại Quân bỏ ở nhà.

Theo Dân Việt

