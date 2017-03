Nhân viên ngoại giao bị cáo buộc dính tới tình báo Trung Cộng

Hôm thứ Tư, một nhân viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã bị kết tội do tìm cách cung cấp thông tin ngoại giao và kinh tế cho các điệp viên Trung Quốc, để đổi lấy quà tặng. Bà Candace Claiborne, 60 tuổi, bị buộc tội tại tòa án liên bang Washington vì những hành vi phạm pháp và gian dối, trong quá trình thẩm vấn do Cơ quan Điều tra Liên bang FBI thực hiện.



Bà Claiborne từng nhận nhiều món quá trị giá khoảng $10,000 Mỹ kim từ những điệp viên Trung Quốc từ đầu năm 2011. Những món quà này bao gồm máy may, học phí cho một trường thời trang tại Trung Quốc, một chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan và cả tiền mặt. Đổi lại, bà cung cấp cho họ những thông tin về chính sách kinh tế, quan hệ Mỹ - Trung cùng nhiều vấn đề ngoại giao khác. "Khi một nhân viên chính phủ bị nghi ngờ phản bội lòng tin của người dân, chúng tôi sẽ điều tra nghiêm túc", phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mark Toner cho biết.

Bà Claiborne bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại Giao vào năm 1999, và từng đảm nhận nhiều vị trí tại các cơ quan ngoại giao ở Iraq, Sudan và Trung Quốc. Bà bị quản thúc tại gia cho đến buổi xét xử sơ thẩm vào ngày 18 tháng 4. Nếu bị buộc tội, cựu nhân viên ngoại giao có thể sẽ phải ngồi tù 25 năm. Sự việc này diễn ra ngay trước cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 4.