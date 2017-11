Nhật: Đội nữ cảnh sát bảo vệ hai bà Trump

TOKYO – Sở cảnh sát Tokyo đã thành lập một đội cảnh sát toàn nữ để bảo vệ Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump, khi bà và Tổng Thống Donald Trump ghé thăm Nhật Bản, theo truyền thông Nhật cho biết hôm thứ Năm. Đội cảnh sát nữ này cũng sẽ bảo vệ cô Ivanka Trump và một nữ cố vấn, khi họ tháp tùng tổng thống trong chuyến đi. Nhà chức trách Nhật dự định sẽ điều động hơn 10,000 cảnh sát để bảo vệ an ninh, trong thời gian Tổng Thống Trump ở lại Tokyo. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ dự kiến sẽ đến Nhật vào Chủ Nhật – chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du đến 5 nước châu Á. Ông Trump cũng sẽ ghé thăm Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, và Philippines.AI CẬP – Bí ẩn trong lòng Kim tự tháp Khufu, Ai Cập, lâu nay vẫn là điều tranh luận trong giới khảo cổ, và phát hiện mới đây có thể là sự khởi đầu cho lời giải đáp. Các nhà khoa học hôm thứ Năm cho biết, họ phát hiện một phòng trống (void) với kích thước bằng một chiếc máy bay giữa lòng Đại Kim tự tháp Giza, hay còn gọi là kim tự tháp Khufu ở Ai Cập. Trong suốt 4,500 qua, chưa ai từng biết đến phòng trống này.Đây là lần đầu tiên kể từ thế kỷ 19, giới khoa học mới lại có khám phá về cấu trúc bên trong kim tự tháp Khufu. Một nhóm chuyên gia quốc tế thuộc dự án ScanPyramid đã sử dụng kỹ thuật vật lý hạt để quét (scan) sâu vào bên trong kim tự tháp mà không phải gây xáo trộn bên ngoài. "Đây là sự khởi đầu", Mehdi Tayoubi, đồng sáng lập dự án ScanPyramid kiêm chủ tịch Viện bảo tồn đổi mới di sản, cho hay. "Nó có thể chứa đựng một hoặc một vài cấu trúc... có thể là một phòng trưng bày khác, cũng có thể là phòng vua, hoàng hậu. Nó có thể là rất nhiều thứ"."Nó đã được giấu đi kể từ lúc xây kim tự tháp, tôi nghĩ vậy", ông Tayoubi nói thêm. "Kích cỡ của nó phải bằng một máy bay 200 chỗ, nằm ngay giữa lòng kim tự tháp.” Đại Kim tự tháp là công trình lớn nhất trong quần thể kim tự tháp ở ngoại ô thủ đô Cairo của Ai Cập. Đây cũng là công trình duy nhất còn sót lại trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, và là một trong những kiến trúc lớn nhất từng được xây dựng trên Trái Đất. Kim tự tháp này cao 139 mét, rộng 230 mét mỗi mặt, là nơi đặt lăng mộ pharaoh Khufu, hay còn gọi là Cheops. Cho đến nay, chưa ai biết chính xác công trình này được xây dựng như thế nào.TOKYO - Chính phủ Nhật đang dự định khôi phục các cuộc đàm phán cấp cao với Trung Quốc và Nam Hàn trước cuối năm nay, trong bối cảnh sự căng thẳng giữa 3 nước Đông Á đã có dấu hiệu giảm bớt. Ba nền kinh tế hàng đầu châu Á đã hủy bỏ cuộc họp thường niên vào hồi tháng 7, do sự nghi ngờ lẫn nhau giữa Bắc Kinh và Tokyo, và do Trung Quốc tức giận trước việc Nam Hàn lắp đặt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD.Tuy nhiên, cơ hội khôi phục các cuộc đàm phán đã xuất hiện trở lại, sau khi các lãnh đạo Trung Cộng và Nhật Bản củng cố quyền lực trong nước, và quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul có dấu hiệu tan băng. Giới quan sát cho rằng, hội nghị cấp cao sẽ đem lại cho Trung Quốc cơ hội thiết lập quan hệ giao hảo giữa 3 nước, trong lúc Tổng Thống Donald Trump đang muốn tăng cường sức mạnh của liên minh Hoa Kỳ tại châu Á.Một nguồn tin ngoại giao của Nhật Bản cho biết, Thủ Tướng Shinzo Abe có thể sẽ mời Chủ Tịch Tập Cận Bình ghé thăm vào năm tới, nếu 3 lãnh đạo Nhật, Nam Hàn, và Trung Quốc gặp nhau vào cuối năm nay. Ông Cheng Yonghua, đại sứ Trung Quốc tại Nhật, nói rằng Bắc Kinh đang cân nhắc việc tái lập hội nghị 3 bên, và tổ chức các cuộc họp cấp cao giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Cheng cũng khuyến cáo rằng, nhiều yếu tố nhạy cảm và phức tạp vẫn còn tồn tại trong mối quan hệ giữa 2 nước. Theo nhiều chuyên gia suy đoán, việc hội nghị 3 bên có được tái lập hay không, sẽ tùy thuộc vào cuộc nói chuyện giữa các lãnh đạo tại Hội nghị Đông Á, diễn ra ở Philippines trong tháng này.MANILA - Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Năm đã kêu gọi các nước hợp tác nhiều hơn để chống các tổ chức phiến quân Hồi giáo, theo sau nhiều chiến thắng quân sự tại Iraq, Syria, và thành phố Marawi ở miền nam Philippines. Ngoại Trưởng Philippines Alan Cayetano cho biết, ông Duterte sẽ thảo luận về việc chống khủng bố với các lãnh đạo Asean và các đối tác khu vực, bao gồm cả Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong hội nghị cấp cao ở Manila vào ngày 13 tháng 11.Ông Cayetano nói, sự thất bại của Nhà Nước Hồi Giáo ở Iraq, Syria, và Philippines, không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc. Cuộc tấn công khủng bố tại New York và những nơi khác trên toàn thế giới, trong vài tuần qua, cho thấy các mối đe dọa vẫn còn tồn tại. Quân đội Philippines mới đây đã giành lại thành phố Marawi ở miền nam, sau khi thành phố này bị chiếm đóng suốt 5 tháng qua bởi nhóm phiến quân The Maute, một tổ chức cực đoan ủng hộ ISIS. Đây là cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong nhiều năm qua tại Philippines, gây ra mối lo ngại rằng đảo Mindanao có thể trở thành nơi trú ẩn cho các tay súng ISIS bị đánh bại ở Iraq và Syria.Trong cuộc họp Asean sắp tới, Philippines muốn kêu gọi các nước gia tăng hợp tác, bằng cách chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện lực lượng an ninh, và củng cố các nguồn lực quốc phòng. Ngoài ra, nội dung cuộc họp Asean cũng bao gồm chương trình hỏa tiễn và nguyên tử của Bắc Hàn, các tuyên bố chủ quyền trùng lắp trên biển Đông, và các hiệp ước thương mại trong khu vực.LONDON – Thủ Tướng Theresa May hôm thứ Năm đã bổ nhiệm ông Gavin Williamson - 41 tuổi và là đồng minh thân cận của bà - làm người đứng đầu Bộ Quốc Phòng Anh, dù nhiều người tỏ ra nghi ngờ về kinh nghiệm của ông. Ông Williamson từng là quản lý chiến dịch của bà May khi bà tranh cử vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo Thủ. Sau khi chiến thắng, bà May đã bổ nhiệm ông làm người quản lý vấn đề kỷ luật trong đảng. Một ngày trước, cựu Bộ Trưởng Michael Fallon đã đệ đơn từ chức, giữa lúc các cáo buộc quấy rối tình dục đang bao vây Điện Westminter. Hồi đầu tuần, ông Fallon đã lên tiếng xin lỗi về việc từng sờ vào đầu gối một nữ ký giả vào năm 2002.Sau vụ nhà sản xuất phim Hollywood Harvey Weinstein bị cáo buộc quấy rối tình dục, một danh sách gồm 30 dân biểu (phần tên đã được xóa mờ) thuộc đảng Bảo Thủ của bà May đã xuất hiện trên mạng, với các cáo buộc từ quấy rối tình dục cho đến ngoại tình. Một số ký giả chính trị cho rằng, vị bộ trưởng quốc phòng từ chức vì sợ rằng những cáo buộc nghiêm trọng hơn sẽ bị tiết lộ. Truyền thông Anh quốc đưa tin, nhiều cáo buộc khác đã không được công khai.Bộ trưởng quốc phòng là một trong những vị trí quan trọng và nhiều thách thức nhất của chính phủ Anh. Anh, một thành viên quan trọng của NATO, chi 2% GDP cho quốc phòng, nhưng quân đội nước này đang đối mặt với áp lực cắt giảm ngân sách liên tục.