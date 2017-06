Nhật: Kẻ sát nhân trốn chạy 45 năm

Masaaki Osaka tại phi trường Osaka trong lúc bị dẫn độ từ Osaka đến Tokyo ngày thứ Tư. (Manichi)



Sau khi giết chết một nhân viên công lực trong lúc đang diễn ra các cuộc biểu tình trên đường phố ở Tokyo, kẻ sát nhân Masaaki Osaka trốn thoát lưới pháp luật trong vòng 45 năm, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Được biết Osaka đã ném một chai xăng Motolov khiến người cảnh sát bị chết cháy.

Báo chí Nhật cho hay chưa có ai là kẻ sát nhân lại trốn được pháp luật lâu cho bằng Osaka. Trước đây luật lệ giới hạn cho kẻ trốn tránh được pháp luật là 15 năm thì được miễn truy tố, song đến năm 2010 thì luật này bị bãi bỏ.

Osaka bị bắt trong một khu chung cư trong tháng 5 năm nay ở thành phố Hiroshima. Osaka là người có khuynh hướng thiên tả khá cực đoan và khi bị bắt, ông ta giữ im lặng. Cảnh sát chỉ khám phá lý lịch thực của hung thủ qua thử DNA và hiện chuyển ông ta lên nhà tù ở Tokyo để điều tra thêm.

Cảnh sát cho là sở dĩ Osaka trốn tránh pháp luật lâu đến như thế là do ông ta là đảng viên cao cấp của đảng thiên tả JRCL và luôn được các đảng viên che dấu.



Anh: Thủ Tướng May bị giảm ủng hộ

Trong bầu không khí khẩn trương do ba vụ khủng bố chỉ trong hai tháng và cuộc bầu cử sắp diễn ra, bà Thủ Tướng Anh Theresa May lại không được dân chúng ủng hộ mạnh mẽ. Khi bà đến công ty Cross Manucfacturing vận động bầu cử, nhân viên ở đây chỉ vỗ tay đồng ý khi có người nêu câu hỏi là “liệu bà May né tránh tranh luận với các ứng cử viên khác là do bà sợ hãi phải không?”

Cuộc bầu cử đang diễn ra là cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên sau khi có quyết định về Brexit vào tháng 6 năm 2016. Cách đây 7 tuần, bà May còn dẫn điểm đến gần 20 điểm so với người ứng viên đứng sát bà nhất trong bảng xếp hạng, nhưng dần dần câu nói của bà về một chính phủ “vững mạnh” trở thành câu nói chính phủ “loạng choạng yếu đuối” trong mắt nhiều cử tri Anh. Các quan sát viên nhận định là bà May vẫn có thể thắng, song uy tín của bà bị sứt mẻ trầm trọng, một phần cũng vì nền an ninh của Anh đã bị lung lay vì khủng bố.

Nga dọa Mỹ về chiến tranh nguyên tử

Tổng Thống Nga Putin mới nhận định là “chưa chắc Hoa Kỳ sẽ chiến thắng trong một cuộc đối đầu nguyên tử và trong hình thức chiến tranh này, không ai sống sót nổi cả.”

Nói chuyện với đạo diễn người Mỹ Oliver Stone, ông Putin nói, “NATO chỉ là thứ chư hầu của Mỹ, chả có gì gọi là đồng minh cả, một khi đã là thành viên của NATO thì khó lòng cưỡng lại áp lực kinh hồn từ phía Mỹ được cả.”

NATO lo lắng về các động thái của Nga khi sát nhập bán đảo Crimea và gây hấn ở Ukraine và dồn lực lượng bảo vệ các đồng minh sát biên giới với Nga. Ba Lan và Romania đã đồng ý cho phép hỏa tiễn NATA giàn ra trên đất của họ.

Ông Putin nói, “Nga lại phản công bằng cách giương hỏa tiễn nhắm vào những nơi này và tình hình càng thêm căng thẳng.”

Năm 2015 Phó Chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nga Yevgeny Lukyanov cảnh cáo “xứ nào chấp nhận hỏa tiễn Mỹ đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu nhắm tới từ Nga.”

Iran: Bị IS khủng bố, lại chỉ trích Ả Rập Saudi

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong hai vụ khủng bố hôm thứ tư ở Iran, tấn công Quốc Hội Iran và một đền thờ, giết chết 12 người và làm bị thương 42 người khác. Nhưng chỉ vài giờ sau, truyền thông Iran lại chỉ trích mạnh mẽ Ả Rập Saudi.

Đây được xem là vụ tấn công khủng bố đầu tiên của IS bên trong lãnh thổ Iran. Iran ủng hộ các đạo quân ở Syria và Iraq đánh nhau với IS.

Bầu không khí đang gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, sau chuyến thăm Ả Rập Saudi của Tổng Thống Trump. Iran cho là thực ra những kẻ phải chịu trách nhiệm của vụ khủng bố mới ở Iran là Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi.

Cả sáu kẻ khủng bố đều bị cảnh sát bắn chết. Iran có đông đảo dân chúng là người Hồi giáo Shiite và luôn chống lại các nhóm khủng bố của người Sunni như al-Qaida và IS. Trong số 12 nạn nhân có 11 người tử thương ở Quốc Hội Iran và một người ở ngôi đền thiêng thờ một giáo chủ nổi tiếng.

Miến Điện: Máy bay quân sự mất tích

Một máy bay quân sự Miến Điện với 120 người bao gồm các quân nhân và thân nhân đã mất tích khi đang bay từ miền nam Miến Điện đi thành phố Yangon, theo lời một phát ngôn nhân quân sự Miến Điện cho hay. Các tàu bè và máy bay đang tìm kiếm dấu vết của nó. Hiện nay người ta nghĩ là máy bay này có thể đã đâm xuống vùng biển Andaman Sea.

Đây là kiểu phi cơ Y-8-200 Fdo Trung Quốc sản xuất, với sức chở tối đa là 200 người, đang chở 106 hành khách là binh lính và thân nhân của quân nhân và phi hành đoàn gồm 14 người. Kyaw Kyaw They, một phát ngôn nhân của phi trường Myeik là nơi máy bay cất cánh, nói, “Chúng tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra cho chiếc máy bay này sau khi mất hết liên lạc không lưu với nó.”

Hiện có khoảng 400 người, bao gồm các lính cứu hỏa, nhân viên y tế, nhân viên xã hội tập trung trên bờ biển nơi có cuộc truy tìm ráo riết dấu vết chiếc máy bay.

Nguồn gốc nhân loại vẫn là điều bí ẩn

Giả thuyết hiện hữu lâu dài theo đó nhân loại xuất phát từ một nơi nào đó ở phía đông Phi Châu cách đây gần 200,000 năm đã không còn đứng vững. Những xương hóa thạch mới được tìm thấy ở phía bắc Phi Châu lại có nguồn gốc lâu đến 300,000 năm, cho thấy người Homo sapiens đã tiến hòa gần như khắp lục địa đen cách nhau không xa.

Giáo sư Jean-jacques Hublin của Viện Nhân Chủng Học ở Leipzig, Đức nhận xét khám phá mới sẽ làm “đảo lộn các sách giáo khoa dạy cho học sinh từ trước đến nay về lịch sử loài người.”

Ông nói, “Nếu có một Vườn Địa Đàng thì nó đã phát triển gần như đều khắp Châu Phi trước đây.”

Các hộp sọ hóa thạch, răng hóa thạch và xương tứ chi được tìm thấy ở Jebel Irhoud của Morocco. Trước đây vùng này chỉ chứa hóa thạch của loại người tối cổ Neandethal, vốn hoàn toàn biến mất cách đây khoảng 40,000 năm.