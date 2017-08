Nhật ký xin đi làm muộn ‘bá đạo’ của nhân viên

“Bão rất to, người em nhỏ sợ bão thổi mất nên đợi hết bão em đi làm nhé”, nhân viên này viết.

Mạng xã hội đang lan truyền loạt tin nhắn xin đi muộn “bá đạo” của một nhân viên gửi cho sếp của mình. Tin nhắn xin đi muộn kéo dài không chỉ trong một hai tuần, mà “trường kỳ” từ tuần này sang tuần khác, kéo dài cả tháng. Trong đó, bạn này đề ra đủ thứ lý do để đi muộn: từ việc bị ốm, ho đến 4 giờ sáng mới ngủ được nên giờ rất buồn ngủ không thể đi làm, đến việc đau bụng, đưa bố mẹ về quê và thậm chí cả lý do: “Bão rất to, người em nhỏ sợ bão thỏi mất nên đợi hết bão em đi làm nhé. Em cảm ơn”, bạn nhân viên này viết.

Khá nhiều bình luận dành cho màn “nhắn tin xin đi muộn” bá đạo này. Tài khoản Lucas bày tỏ: “Khá khen cho người sếp của cậu này đã quá kiên nhẫn. Gặp mình thì nghỉ cho khoẻ nhé. Bận gì thì bận, cùng lắm một tuần thôi. Ai mà đi muộn kéo dài cứ vài ngày lại như thế. Cơ quan làm việc chứ có phải cái chợ đâu mà thích thì đến không thích thì nghỉ? Cho nghỉ ngay lập tức”.

Tài khoản Teamo nhận định: “Nhân viên gì xin xỏ nghỉ mãi, hầu như ngày nào cũng xin mà không thấy ngượng nhỉ? Mình chỉ ba lần thôi, lý do ời hỡi thì chia tay khẩn trương”.

“Chắc bạn này phải làm ca đêm nên chưa sắp xếp được thời gian làm việc. Như mình lúc đi làm ca 11h đêm đã đi, về lúc 5-6h sáng, nhiều khi bố mẹ còn chẳng biết đi làm lúc nào vì toàn về lúc mọi người ngủ, đi khi cả nhà chưa ai thức. Công việc ở đâu cũng vậy thôi, vất vả như nhau và đòi hỏi phải nỗ lực. Chứ cứ như bạn này thì chả ai dám nhận”, tài khoản Tony Đỗ nói.

An Nhiên