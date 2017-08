Nhật thực thứ Hai, 21 tháng 8: California chuẩn bị cho năng lượng bị hao hụt, dân được khuyên nên tiết kiệm điện

Sao chưa thấy gì hết?Anh Daniel Rossman đang xem con gái Anaya, 3 tuổi, dùng mắt kiếng nhật thực để xem mặt trời và không bị chói mắt tại Solar Eclipse Festival ở trung tâm khoa học California Science Center tại thành Los Angeles ngày thứ Bảy, 19 tháng Tám, 2017, hai ngày trước khi hiện tượng Nhật Thực diễn ra tại nhiều tiểu bang ở phía bắc của nước Mỹ mà trong đó không có California. (Frederic J. Brown/ Getty Images)Vào ngày thứ Hai, 21 tháng Tám, nhật thực toàn phần sẽ xảy ra ở Hoa Kỳ. Đây sẽ là nhật thực toàn phần đầu tiên tính từ năm 1918, mà người ta có thể nhìn thấy ở khắp 48 tiểu bang tiếp giáp và vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại miền bắc nước Mỹ, và là nhật thực toàn phần đầu tiên có thể được nhìn thấy từ Hoa Kỳ lục địa, tính từ năm 1979.California là nơi có gần một nửa trong tổng số năng lượng mặt trời tại Mỹ. Vì vậy, ngay cả một hiện tượng nhật thực một phần cũng sẽ gây ra một mức sụt giảm khá nhiều trong nguồn cung cấp năng lượng.Ông Deane Lyon, một quản đốc của California Independent System Operator (ISO), tức tổ chức quản trị khoảng 80 phần trăm lưới điện tiểu bang, nói với đài phát thanh NPR, “Chúng tôi đang làm nhiều việc để phối hợp với nhau và chuẩn bị cho ngày đó. Đây có lẽ là lúc làm nhiều việc nhất mà công ty này từng thực hiện trong lịch sử chúng tôi, để chuẩn bị cho một biến cố kéo dài ba giờ.”Bình thường thì năng lượng mặt trời cũng gặp phải biến động thăng trầm, dưới hình thức các đám mây che mặt trời trong ngày.Jan Klube thuộc công ty Enphase nói, “Chẳng hạn như đây là một ngày đặc biệt có nhiều mây.” Ông cầm ra một biểu đồ cho thấy sản lượng năng lượng mặt trời từ một ngôi nhà ở California. Công ty ở Petaluma này theo dõi liên tục các hệ thống thu năng lượng mặt trời trên mái nhà trên khắp nước Mỹ.Để cho thấy một đám mây có thể tạo ra sự khác biệt như thế nào, ông trỏ vào những giờ trưa chiều, khi sản lượng giảm xuống chừng một phần ba. Ông giải thích, “Quý vị nhìn thấy mức giảm mạnh. Vì vậy có một đám mây đang tới và bay đi. Đó là lý do tại sao bạn nhìn thấy đường biến động hình chữ z.”Ông giải thích thêm về ngày có nhật thực, “Nếu những tấm pin mặt trời nằm trong đường toàn phần của nhật thực, thì đường đó sẽ rơi xuống mức zero.”California không nằm trên đường di chuyển đó. Nhưng bóng tối một phần của mặt trăng sẽ che khuất 90 phần trăm diện tích mặt trời ở miền bắc, xuống tới gần 60 phần trăm ở miền nam. Mức đó là quá đủ để gây lo lắng cho những chuyên viên có nhiệm vụ cung cấp điện trên khắp California.Đó là điều xưa nay chưa từng có, vì phương pháp thâu nhận năng lượng mặt trời đang phát triển mạnh ở California. Trong một số ngày, loại năng lượng đó chiếm tới 40 phần trăm trong nguồn cung cấp điện của tiểu bang.Nhật thực toàn phần chỉ kéo dài mấy phút, nhưng bóng của mặt trăng sẽ che khuất một phần mặt trời trong vài giờ. California dự đoán sản lượng năng lượng mặt trời sẽ bị cắt giảm mất chừng một nửa trong khoảng thời gian đó.Trong cuộc nhật thực, hàng trăm ngàn tòa nhà cả gia cư lẫn thương mại, thường cậy nhờ năng lượng mặt trời, đều sẽ cần phải chuyển sang điện từ mạng lưới.Cộng với sự hụt điện từ những trại năng lượng mặt trời lớn của các công ty nhà đèn, và California sẽ cần phải lấp một khoảng trống năng lượng bằng với khối lượng điện mà sáu triệu ngôi nhà cần sử dụng. Điều mà các đập thủy điện không thể bù đắp, thì các nhà máy điện chạy bằng khí đốt thiên nhiên sẽ bù đắp được.Các nhà điều hành lưới điện nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng, vì với năng lượng tái tạo được đang tăng lên, họ đã học được cách giải quyết vấn đề sụt giảm lượng điện mỗi ngày. Trong những năm gần đây, California ISO đã tăng cường việc mô hình hóa và dự báo để ứng phó với những cơn biến động.Những tiểu bang khác dẫn đầu về năng lượng điện mặt trời cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nhật thực. Công ty Duke Energy ở North Carolina dự kiến sẽ mất khoảng 90 phần trăm trong nguồn cung cấp năng lượng mặt trời của họ, mặc dù họ chỉ có chừng một phần tư so với khối lượng điện mà California sử dụng. Họ dự định dùng các nhà máy điện chạy bằng ga khí để lấp lại khoảng trống đó. Nhà đèn NV Energy ở Nevada sẽ thấy một mức sụt giảm còn nhỏ hơn.Nhật thực toàn phần lần tới vào năm 2024 có thể là một mối thách thức lớn hơn cho California và các tiểu bang khác, khi năng lượng mặt trời càng phổ biến hơn so với hiện nay.Các viên chức đang đề nghị dân chúng California nên tắt đèn và tiết kiệm năng lượng cho một số giờ vào sáng thứ Hai, để giúp mạng lưới điện lực bớt bị sụt giảm quá nhiều.