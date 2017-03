Nhật: Tuyết lở làm 8 người thiệt mạng

Một trận tuyết lở lớn lao xảy ra do tuyết rơi quá mạnh đã phủ lên một trung tâm giải trí và trợt tuyết mùa đông hôm thứ Hai. Theo lời cảnh sát Nhật, tai họa xảy ra khi có hàng chục em học sinh và 12 giáo viên của các em cùng tham gia một chương trình leo núi mùa đông ở khu vực Nasu, cách thủ đô Tokyo khoảng 100 dặm về hướng bắc.

Ông Tatsufumi Sekine, một Giám Đốc cứu nạn khẩn cấp địa phương, cho báo chí hay bảy nạn nhân là các em học trai nam và nạn nhân thứ tám là một thày giáo. Có hai người khác bị thương rất nặng và 36 người nữa bị thương nhẹ nhưng cũng cần cấp cứu.

Báo chí Nhật cho hay các em học sinh đang tham gia chương trình huấn luyện leo núi kéo dài ba ngày do các câu lạc bộ của nhiều trường đài thọ. Tuyết rơi dày đặc suốt đêm qua và chương trình leo núi bị hoãn, nhưng các em và giáo viên cũng di chuyển vào nơi có nhiều tuyết để luyện tập cách thức sống còn khi leo núi. Đến 9 giờ 20 phút sáng thì có cú điện thoại cầu cứu của một giáo viên. Trước đó đài khí tượng đã cảnh báo tuyết lở có thể xảy ra vì tuyết quá nhiều.



Nga: Đối lập Alexei Navalny bị tù 15 ngày

Alexei Navalny, người lãnh đạo phong trào đối lập nổi bật nhất của Nga, đã xuất hiện trước tòa án và nhận bản án tù 15 ngày và bị phạt 350 đô la vì đã tham gia trong các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ trên toàn quốc vào cuối tuần. Điện kremlin đã ra thông báo tố cáo “phe đối lập đã khuyến khích bạo động xã hội và vi phạm cố tình vào luật pháp.” Nhiều ngàn người đã tràn xuống đường ở nhiều thành phố như St.Petersburg, Vladivostok, Novosibirdk, Tomsk, Moscow phản đối nạn tham nhũng đang hoành hành trong chính phủ mà nổi bật chính là Thủ tướng Dmitry Medvedev bị tố “ăn” nhiều nhất. Tuy có khoảng trên 1,000 người biểu tình bị bắt trong gần cả trăm thành phố hôm cuối tuần, song cảnh sát chỉ nói có 500 người bị bắt mà thôi và cho đến thứ hai đầu tuần vẫn còn 120 người còn bị giam giữ. Chính phủ Nga tố cáo là có một số người tham gia biểu tình đã được trả tiền. Họ vừa đi vừa hô to “Putin-quân ăn cướp” và “Nước Nga sẽ được tự do“



Đức: Thủ tướng mừng thắng lợi của đảng cầm quyền

Nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Hai đã lên tiếng chào mừng thắng lợi bầu cử của đảng cầm quyền ở tỉnh bang Saarland hôm Chủ Nhật. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo bảo thủ của bà Merkel đã thắng dễ dàng đảng Dân Chủ Xã Hội trung tả, một phần lớn nhờ uy tín của Thống Đốc Saarland là Annegret Kramp-Karrenbauer, cũng thuộc đảng cầm quyền.

Bà Merkel tuyên bố đảng của bà “sẽ có nhiều cơ hội nữa trong các cuộc bầu cử sắp đến” sau thắng lợi này. Bà nói, “Chúng ta không nên lo lắng nữa, mà phải tìm cách thuyết phục dân chúng nên tin tưởng chúng ta, tôi rất vui về kết quả này, chuyện này là quan trọng đấy.”

Sau khi diễn ra hai cuộc bầu cử ở hai bang nữa vào tháng 5 thì đến ngày 24 tháng 9 sẽ diễn ra tổng tuyên cử bầu Quốc Hội Đức, trong đó bà Merkel muốn nắm chắc ghế thủ tướng qua nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Theo ý bà, chiến dịch vận động nhắm đến tháng 9 không dễ dàng, nhưng “tình hình đang ở trong tay đảng cầm quyền.”



Canada sẽ hợp thức hóa cần sa năm 2018

Theo các báo cáo mới nhất cho biết cần sa dùng trong mục tiêu giải trí sẽ được hợp thức hóa từ ngày 1 tháng 7, 2018 ở Canada. Được biết chính phủ Canada sẽ bắt đầu có kế hoạch tiến tới hợp thức hóa cần sa từ tháng 4 năm 2017. Đảng Tự Do cầm quyền từng hứa hẹn sẽ lo cho chuyện này sẵn sàng vào mùa xuân năm nay, sau khi một cơ quan của chính phủ trung ương vào tháng 12 năm 2016 khảo sát và ra khuyến cáo nên tiến hành như thế.

Trong các khuyến cáo của ủy ban này, có việc Canada sẽ bằng lòng cho phép bán cần sa giải trí cho công dân từ 18 tuổi trở lên và sẽ đánh thuế. Ngoài ra ủy ban này cho là một người lớn ở Canada được phép trồng bốn cây cần sa và có quyền sở hữu 30 grams cần sa đã sấy khô một cách hợp pháp. Chính quyền trung ương sẽ giám sát việc cung cấp số lượng cần sa và cấp giấy phép hành nghề cho những ai muốn sản xuất marijuana. Cần sa dùng để trị bệnh đã được Canada cho phép từ năm 2001.



Hong Kong: Thang cuốn làm 18 người bị thương

Ít nhất đã có 18 người bị thương khi một thang cuốn trong một trung tâm mua sắm ở khu Langham Place của Hong Kong bất ngờ “hoạt động ngược lại và tăng tốc,” khiến nhiều khách đang đứng trên nó chới với mất thăng bằng và té bổ nhào xuống đất. Một người trong số này cho đài Radio Television Hong Kong hay là “vận tốc đi ngược của cái thang cuốn là gấp đôi vận tốc bình thường.”

Cảnh sát điều tra cho biết có một người đàn ông bị chấn thương nặng ở đầu sau cú té lộn nhào. Nhiều xe cứu thương đã đến chở hàng chục người bị thương đi bệnh viện cứu cấp. Người Giám Đốc khu mua sắm cho hay thang cuốn này đã hoạt động trơ tru từ nhiều năm qua và còn được xem xét lại vào ngày 23 tháng 3, qua đó các giám sát viên không thấy có dấu hiệu hư hỏng nào. Công ty điều hành hệ thang cuốn Otis Elevator Company đã được nhà chức trách yêu cầu điều tra cho rõ vì sao có hiện tượng di ngược kỳ lạ của thang cuốn nói trên.



Singapore: Vợ chồng bị tù vì bỏ đói người làm

Một cặp vợ chồng Singapore đã bị kết án tù giam vì đã nhẫn tâm bỏ đói người giúp việc Phi Luật Tân của họ, trong một vụ án làm sửng sốt cả Singapore. Người phụ nữ giúp việc tên Thelma Oyasan Gawidan bị sụt đến 20 kí lô, tức 40% trọng lượng cơ thể của cô khi làm việc cho cặp này, vì chủ nhân chỉ phát rất ít bánh mì trắng và mì gói cho cô ăn mà thôi. Bản án mà tòa đưa ra là 3 tuần và 3 tháng tù ở cho hai vợ chồng.

Nhiều gia đình ở Singapore đã mướn người giúp việc từ các quốc gia Đông Nam Á và các vụ lợi dụng như thế này cũng không phải là hiếm. Bị bỏ đói như thế trong vòng 15 tháng, trọng lượng cơ thể của chị Gawidan từ 49 ký chỉ còn 29 kí lô. Cô không có giường riêng để ngủ, phải ngủ trong phòng chứa đồ và mỗi tuần chỉ được tắm rửa từ 1 đến 2 lần. Do bị hai người chủ tịch thu điện thoại và passport, cô không sao tìm được ai giúp đỡ, cho đến khi trốn thoát được vào tháng 4 năm 2014 và tìm đến các hội đoàn ở Singapore cầu cứu.



Úc: Siêu bão Debbie đổ bộ vào bờ

Một trận cuồng phong khổng lồ với sức gió lên đến 155 dặm/giờ (250 cây số/giờ) sắp đổ bộ vào bang Queensland ở phía đông bắc của Úc. Vì đây là trận bão cấp 4 nên trước đó hàng chục ngàn cư dân đã nhận được lệnh phải di tản. Debbie quét qua các đảo du lịch Whitsunday Islands và được biết sẽ tràn đến Úc vào lúc 12 giờ trưa thứ ba giờ địa phương. Các giới chức Úc báo động là Debbie sẽ là cơn cuồng phong tệ nhất kể từ khi có trận bão Yasi vào năm 2011.

Thủ Tướng Úc Macolm Turnbull trước đó đã lên tiếng thúc giục dân chúng ngay lập tức phải di tản, nên đi tìm các trung tâm tránh bão hay di tản lên các vùng đất cao. Cơ quan Bureau of Meteorology của Úc báo động là cơn bão sẽ tăng cường sức mạnh khi đổ vào Úc, dù vận tốc di chuyển có chậm lại một chút. Quân đội Úc đã nhận lệnh báo động phải sẵn sàng giúp dân chúng. Thủ Hiến Bang Queenland bà Annastacia Palaszczuk cho hay lệnh di tản là “lớn lao nhất” từ trước đến nay cho bang này.