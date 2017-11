Nhiều bé sơ sinh Bắc Ninh chuyển về Hà Nội trong tình trạng nhiễm trùng

8 bé được đưa về Bệnh viện Nhi Trung ương thì 4 bé bị nhiễm trùng, còn Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cả 3 cháu đều nặng.

Trong chiều và tối 20/11, 11 em bé sơ sinh từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh được chuyển về Hà Nội điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai và Nhi Trung ương. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết tiếp nhận 3 cháu đều trong tình trạng bệnh nặng, sinh non 34 tuần thai, cân nặng hơn 2 kg. Bệnh viện Nhi Trung ương nhận 8 bé bao gồm 2 bé ngoài sơ sinh (một bé 36 ngày tuổi, một bé hai tháng tuổi), điều trị ở Khoa Hồi sức Cấp cứu sơ sinh. Trong số các bé có 2 cháu sinh non kèm bệnh nền Down, 2 trẻ bệnh tim bẩm sinh.

Bé Bắc Ninh điều trị cách ly ở Bệnh viện Bạch Mai do nhiễm khuẩn

Phó giáo sư Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết có 4 bé đang bị nhiễm trùng nặng, trong đó hai cháu phải thở máy. Bác sĩ đang theo dõi tình trạng nhiễm trùng huyết ở trẻ và phòng chống nhiễm trùng bệnh viện. Hiện chưa thể tiên lượng tình trạng của các cháu, song chưa có dấu hiệu suy tuần hoàn hay sốc. Theo phó giáo sư Điển, trước mắt hỗ trợ chức năng sống cho các cháu, kiểm soát trước nguy cơ.

Hai cháu khác tại viện Nhi tình trạng nhẹ hơn, có thể ở cùng mẹ trong 1-2 ngày tới. Hai bé còn lại ổn định sức khỏe, sáng nay đã được chuyển sang khoa hô hấp.

Các bé nặng đều nằm trong khu vực cách ly. Tùy tình trạng, có bé phải nằm lồng kính, có bé nằm dưới ánh sáng xanh vô trùng. Người thân các cháu không được vào thăm, chờ đến giờ hộ lý gọi vào cho con ăn sữa trong trường hợp bé ăn được. Bên ngoài, nhiều thân nhân chờ đợi, nghe ngóng tin tức của con em mình.

Các bé đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Lê Nga.

Chờ trước phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Bạch Mai, ông bố trẻ Nguyễn Văn Tiến chưa hết thất thần vì những sự việc xảy ra dồn dập trong ngày hôm qua. Con trai anh được 5 ngày tuổi, sinh non nên phải thở oxy và nằm lồng kính ngay sau sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Lúc được tin các bé nằm cùng phòng bệnh với con đột nhiên tử vong sáng qua, vợ chồng anh Tiến vô cùng thảng thốt. Cùng lúc, anh nhận được điện thoại bác sĩ thông báo con trai cần chuyển lên tuyến trên vì tiên lượng nặng. Vợ anh vẫn phải nằm viện sau ca vượt cạn. Các cô điều dưỡng trao con cho anh Tiến, cùng một số bé khác lên xe cấp cứu đến Bệnh viện Bạch Mai, cách Sản Nhi Bắc Ninh hơn 40 km.

“Chiếc xe cứu thương có ba đứa trẻ, bốn người thân và hai cô y tá cùng bốn bình ôxy. Nhìn con đỏ hỏn bên chiếc bình oxy mà tôi xót xa”, anh Tiến kể.

Đi cùng chuyến xe với bố con anh Tiến là gia đình bé gái 11 ngày tuổi. Bé là một trong những trẻ có bệnh tình nặng nhất viện Sản Nhi Bắc Ninh. Bé sinh đủ ngày đủ tháng với cân nặng 2,8 kg nhưng phải nằm cách ly ngay sau khi chào đời. Ngày thứ hai sau sinh, bác sĩ cho biết bé bị tụt đường huyết, sang ngày thứ ba có dấu hiệu xuất huyết não. Sau các ca tử vong tại viện, bé cũng được cho chuyển viện ngay lập tức. “Chưa biết tình hình có chuyển biến không nhưng cho con lên đây là tôi nhẹ nhõm phần nào”, bố bé gái nói.

Một bệnh nhi khác, bé Đỗ Bảo Long, 4 ngày tuổi, được bố và bà ngoại lên Hà Nội túc trực. Bé sinh non và cũng phải nằm lồng kính. Từ lúc bé chào đời, cả nhà chưa được gặp cháu.

“Trưa 20/11 nhận được điện thoại báo cháu phải chuyển viện mà tôi run hết người. Người nhà, y tá, bác sĩ nháo nhào hết cả lên. Xe cứu thương inh ỏi, xe đẩy rầm rầm cả bệnh viện”, bà ngoại bé Long kể.

Sáng 20/11, có 4 bé sơ sinh tử vong ở đơn nguyên Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Bốn em bé đều là trẻ sinh non, yếu, nhẹ cân và kèm bệnh lý bẩm sinh, phải thở máy, nằm lồng ấp. Kết luận sơ bộ ban đầu của Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự và các chuyên gia nhi khoa, dựa trên giám định pháp y bệnh nhi, nguyên nhân gây tử vong là do “sốc nhiễm khuẩn”. Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã đình chỉ kíp trực liên quan 4 trẻ tử vong ngày 20/11 để viết tường trình và phục vụ điều tra.

Theo VnExpress