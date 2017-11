Nhiều đại gia mua bán hạt điều bị chiếm đoạt tiền tỷ

– Có nhiều người bị chiếm đoạt tiền thông qua hình thức mua bán hạt điều có đơn tố cáo ở công an nhiều tỉnh thành, Bộ Công an.

Mua bán lòng vòng, nhiều người bị “chiếm đoạt” tiền

Mới đây bà Lâm Thị Tình, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã có đơn gửi đến Công an TP.Sài Gòn, Bình Thuận và Đồng Nai nhằm tố cáo 1 nhóm người có dấu hiệu lừa đảo số tiền nhiều tỷ đồng bằng hình thức tinh vi thông qua việc mua bán hạt điều.

Bà Tình cho biết, năm 2015, công ty Quang Vinh do bà làm Giám đốc có buôn bán hạt điều thô với ông Lê Quảng, ngụ ở Đồng Nai. Tháng 9/2016, hai bên giao dịch thành công lô hạt điều trị giá 3,7 tỷ đồng. Tiếp đó, có 1 lần mua bán lô hàng có tổng giá trị 3,3 tỷ đồng.

Bà Lâm Thị Tình (ngụ Bình Thuận) cho rằng bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 8,8 tỷ đồng

Từ sự tin tưởng làm ăn, ông Quảng nói với bà Tình có lô hàng hạt điều thô 400 tấn, tổng giá trị 14,2 tỷ đồng và yêu cầu phải đặt cọc trước 2 tỷ đồng để mua. Giai đoạn cuối tháng 9, đầu tháng 10/2016, bà Tình đã chuyển khoản đặt cọc trên.

Sau vài lần bà Tình truy hỏi hàng, ông Quảng nói đã có hàng nhưng yêu cầu bà chuyển thêm tiền. Theo chỉ định của ông Quảng, bà Tình đã chuyển vào tài khoản của bà Phạm Thị Xuân, ngụ tỉnh Đồng Nai số tiền 4 tỷ đồng. Theo bà Tình, sau đó bà Xuân tiếp tục yêu cầu bà chuyển những khoản còn lại vào tài khoản của công ty CP XNK Nhật Linh, trụ sở ở Q.1, TP.Sài Gòn do bà Ngô Hoàng Cát Tiên làm giám đốc. Theo bà Tình, lúc này bà Xuân có nói với bà là có phần hùn trong công ty trên.

Bà Tình làm theo yêu cầu, chuyển vào tài khoản công ty Nhật Linh 4 tỷ đồng. Và từ sự hối thúc của bà Xuân, bà lại chuyển cho bà này thêm 4,4 tỷ đồng. Tổng cộng các lần chuyển tiền để mua lô hạt điều thô mà bà Tình đã chuyển vào những cá nhân, công ty như nói trên là 14,4 tỷ đồng.

Tiền đã trao nhưng hàng chưa có, bà Tình truy đòi liên tục thì ông Quảng, bà Xuân có 2 lần chuyển tổng cộng 152 ngàn kg hạt điều thô, theo giá trị thị trường là 5,6 tỷ đồng. Phần lớn số hàng còn lại thì không thấy đâu. Bà Tình gây áp lực thì sau đó bà Xuân có dẫn bà đến trụ sở công ty Nhật Linh.

Giám đốc công ty Nhật Linh cùng Phó giám đốc là ông Nguyễn Văn Hiển và bà Xuân có thống nhất nợ bà Tình gần 8,8 tỷ đồng, hứa sẽ trả bằng hạt điều hoặc bằng tiền. Nhưng gần cả năm nay, bà Tình chờ đợi, nhiều lần đi đòi nhưng không có hàng lẫn tiền.

Sau đó đầu năm 2017 bà Xuân có chuyển trả cho bà Tình 2 tỷ đồng rồi sau đó tất cả im bặt.

Cho rằng bị lừa đảo, bà Tình có đơn tố cáo ông Quảng, bà Xuân, bà Tiên, ông Hiển đến cơ quan công an nhiều nơi. Bước đầu, Công an Q.Thủ Đức, nơi mà ông Hiển – Phó giám đốc công ty Nhật Linh cư trú, có mời bà Tình lên để xác minh.

Có 1 trường hợp khác bị công ty Nhật Linh chiếm đoạt 5,8 tỷ đồng thông qua hình thức mua bán hạt điều là ông Lê Bá Ngọc ở Đồng Nai. Ông Ngọc xác nhận, đã gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an phía Nam.

Nhiều nghi vấn cần làm rõ

Trở lại vụ việc của bà Tình, cuối tháng 12/2016, đầu tháng 1/2017 bà nhiều lần tìm đến trụ sở công ty Nhật Linh ở Q.1, TP.Sài Gòn, bà Tiên có giấy xác nhận còn nợ 8,8 tỷ đồng. Bà Tình trình bày, bà Tiên có thế chấp cho bà 1 sổ đỏ lô đất ở xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, mà không có xác thực. Lô đất đứng tên bà Nguyễn Thụy Thanh Nguyên chuyển nhượng cho bà bà Đỗ Thị Hồng Loan.

Nhưng đến nay bà Loan cùng chồng đã lên tiếng. Cụ thể, giai đoạn giữa tháng 2/2017 vợ chồng bà Loan lên chính quyền xã báo mất sổ đỏ và xin cấp bản mới. Phát hiện việc này, bà Tình đã có đơn ngăn chặn. Hiện chính quyền xã cũng đang quá trình hòa giải. Tuy nhiên vợ chồng bà Loan có xác nhận, từ trước đến nay không hề có bất kỳ giao dịch mua bán nào.

Quá trình tố cáo, bà Tình cung cấp cho các cơ quan chức năng 1 văn bản được cho là hợp đồng mua bán lô đất giữa vợ chồng bà Loan với bà Tiên vào tháng 1/2016.

Xác minh công ty Nhật Linh nằm trên đường Hoàng Sa, P.Tân Định, Q.1 thì chủ nhà ở đây cho biết, công ty Nhật Linh thuê tầng lầu, với giá 6 triệu đồng/tháng, từ tháng 10/2016 đến khoảng tháng 2/2017, hoàn toàn không thấy hoạt động gì, chỉ có 1 bảng hiệu nhỏ gắn ở tầng trệt. Chủ nhà cũng cho biết, từ khi công ty Nhật Linh thuê thì có nhiều người đến đòi tiền nợ, cho rằng bị công ty này lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

P.V xác minh ông Lê Quảng, ông này khẳng định, chỉ là người giới thiệu bà Tình và 1 số người khác mua hạt điều từ bà Xuân, hoàn toàn không vụ lợi. Đồng thời, ông Quảng cũng thừa nhận, có nhận tiền đặt cọc 2 tỷ đồng từ bà Tình nhưng sau đó đã chuyển cho bà Xuân.

Đến nay bà Ngô Hoàng Cát Tiên, đại diện pháp luật của công ty Nhật Linh cũng đã lên tiếng với P.V. Theo bà Tiên, việc mua bán hạt điều của công ty bà với 1 số cá nhân là thông qua bà Xuân, mà bà Xuân hoàn toàn không có cổ phần trong công ty.

Bà Tiên trình bày, bà xác nhận nợ 8,8 tỷ đồng với bà Tình là do bà Xuân nhờ. Và bà không giao sổ đỏ lô đất ở xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho bà Tình.

Liên quan đến văn bản được cho là hợp đồng mua bán lô đất giữa bà Loan và bà Tiền thì bà không đồng ý chia sẻ thông tin riêng này. Về trụ sở công ty Nhật Linh hiện tại ở đâu thì bà cũng không đồng ý thông tin.

Còn bà Xuân, người có vai trò quan trọng trong các phi vụ mua bán, cho rằng, bà cũng là nạn nhân trong vụ việc. Bà Xuân cho biết, có chuyển tiền cho công ty Nhật Linh của bà Tiên để mua hạt điều nhưng chờ hoài không thấy hàng. Bà gây áp lực đòi tiền thì bà Tiên có giao cho bà 1 số giấy tờ nhà đất để thế chấp mà theo bà trong đó có giấy tờ được làm giả, hiện bà cũng đang muốn làm rõ.

Luật sư Nguyễn Việt Hùng (đoàn luật sư TP.Sài Gòn) phân tích, vụ việc này là mua bán lòng vòng và có dấu hiệu của hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hay “lừa đảo”. Việc đại diện công ty Nhật Linh có xác nhận nợ với người bị “chiếm đoạt” tiền là như chứng minh họ không vi phạm pháp luật hình sự.

Công an cần điều tra, xem xét chuỗi hành vi của những người có liên quan; giám định các giấy tờ, văn bản mà các bên chuyển giao nhau, để từ đó xác định có vi phạm pháp luật hình sự hay không để có căn cứ xử lý.

Linh An