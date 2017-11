Nhiều người nghi ngờ chuyện 2 phụ nữ trôi dạt trên biển

Bà Jennifer Appel và Tasha Fuiava.Vài ngày trước, truyền thông đã liên tục đưa tin về câu chuyện 2 phụ nữ bị trôi dạt trên biển 5 tháng, từng trải qua bão tố và sự tấn công của cá mập. Bà Jennifer Appel và Tasha Fuiava cho biết, họ lái thuyền buồm xuất phát từ Hawaii, vào hôm 3 tháng 5 và dự định vượt 3,200 cây số trên biển Thái Bình Dương để đến Tahiti. Sau khi vừa khởi hành, thời tiết xấu khiến động cơ thuyền bị hư.Hai người phụ nữ vẫn quyết định tiếp tục hành trình nhờ sức gió, nhưng lại đi sai hướng. Đến ngày 24 tháng 10, một tàu đánh cá Đài Loan phát hiện thuyền của họ ở vùng biển cách Nhật Bản khoảng 1,500 cây số về phía đông nam và báo cho tàu Hoa Kỳ. Ngày kế tiếp đó, tàu đổ bộ USS Ashland có mặt trong khu vực đã đến giải cứu.Tàu USS Ashland cập bến một căn cứ Hải quân của Hoa Kỳ ở Okinawa, Nhật Bản hôm 30 tháng 10. Sau khi vào đến đất liền, hai người phụ nữ cho biết họ cùng 2 chú chó sống sót sau hơn 5 tháng trôi giạt trên biển, nhờ mang thức ăn cho 1 năm và có máy lọc nước ngọt.Tuy nhiên, đến nay, dư luận bắt đầu nghi ngờ câu chuyện của 2 bà Appel và Fuiava. Nhà chức trách phát hiện, thiết bị phát tín hiệu cấp cứu trên thuyền chưa bao giờ được khởi động. Điều này trái ngược với lời kể của 2 phụ nữ rằng, sau khi lênh đênh trên biển khoảng 2 tháng, vượt quá thời gian ước tính đến Tahiti, họ mới bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu, nhưng không tàu thuyền hay trạm đất liền nào nhận được tín hiệu do không đủ gần.Sau khi bị báo chí gặng hỏi về vấn đề này, hai người mới thừa nhận họ chưa bao giờ dùng đến thiết bị phát tín hiệu cầu cứu, vì cho rằng tình cảnh chưa đến mức quá tuyệt vọng.Ngoài ra, trong video của Hải quân, bà Appel kể rằng sau khi rời bến Honolulu ở đảo Hawaii, ngay trong đêm đầu tiên, họ gặp một trận bão lớn kéo dài ba ngày. Tuy nhiên, theo cơ quan khí tượng, không có cơn bão nào đi qua vùng biển đó vào đúng thời điểm như miêu tả, nhà nghiên cứu Charlie Woodrum của Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia ở Honolulu khẳng định, cơ quan của ông chỉ ghi nhận có khuyến cáo gió cấp 6-7 với vận tốc gần 60 cây số/giờ. Nếu xảy ra bão "cấp 11" như Appel mô tả, sức gió phải lên tới hơn 100 cây số/giờ. Ngoài ra, vào tháng 5, bão cấp 11 là “cực kỳ hiếm,” ông Woodrum nói.Một chi tiết khác cũng bị nghi ngờ là vụ con thuyền bị đàn cá mập hổ tấn công. Bà Appel từng kể rằng: “Đàn cá thật kinh khủng. Chúng tôi may mắn vì con thuyền đủ chắc để chịu đựng vụ tấn công suốt đêm.” Theo bà Appel, 5 con cá mập hổ dài 6-9 mét đã tấn công thuyền của họ để dạy hai con cá nhỏ trong đàn cách săn mồi. Trong một cuộc phỏng vấn trên TV, bà Appel còn nói rằng đàn cá mập này đã rình rập họ suốt một tuần trước khi tấn công.Tuy nhiên, ông George Burgess, giám đốc chương trình nghiên cứu cá mập tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Florida, nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện. "Nghe như câu chuyện của một đứa trẻ 4 tuổi", ông Burgess nói. "Dựa vào kiến thức của chúng tôi về cá mập, tôi khẳng định chẳng có điều gì chính xác nào trong câu chuyện đó cả.”Cá mập hổ không hợp tác theo bầy. Chúng cũng không dạy con non cách săn mồi, ông Burgess cho biết, đồng thời loại bỏ cả khả năng bà Appel nhầm lẫn cá mập hổ với loại cá mập khác. "Loài cá mập duy nhất khớp với miêu tả là loài xuất hiện trong phim kinh dị Jaws,” ông Burgess mỉa mai.Ngoài ra, nhiều người có kinh nghiệm lái thuyền cũng nghi ngờ câu chuyện trôi dạt trên biển suốt hơn 5 tháng của hai người phụ. Ông Linus Wilson, giáo sư ngành tài chính tại Đại học Louisiana, người viết sách và blog về kinh nghiệm đi biển tới nhiều nơi trên thế giới, nhận xét: “Thật khó tin rằng anh có một con thuyền với cột buồm nguyên vẹn, và bà Appel còn nói họ có thể đi với tốc độ 4 - 5 hải lý một giờ, thế mà họ lại không thể vào đến bờ.”